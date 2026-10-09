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Sức khỏe

Nutifood và Bệnh viện y học cổ truyền TPHCM hợp tác phát triển giải pháp dinh dưỡng từ dược liệu Việt

P.V

Ngày 9.10.2026, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood và Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh chính thức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU), đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc kết hợp khoa học dinh dưỡng hiện đại với y học cổ truyền để phát triển các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt.

Theo thỏa thuận, Nutifood và Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp nghiên cứu, đánh giá tính an toàn, hiệu quả và tiềm năng ứng dụng của các nguyên liệu, dược liệu có nguồn gốc từ y học cổ truyền để phát triển các sản phẩm dinh dưỡng phù hợp; đồng thời đánh giá, hoàn thiện và phát triển các sản phẩm hiện có của Bệnh viện.

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Một trong những định hướng quan trọng của hợp tác là xây dựng chuỗi giá trị cho dược liệu Việt Nam, từ lựa chọn nguyên liệu, phát triển vùng trồng, chuẩn hóa chất lượng đến nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm, sản xuất và phân phối ra thị trường. Để hiện thực hóa mục tiêu này, hai bên sẽ kết hợp thế mạnh chuyên môn của mỗi đơn vị. Nutifood cùng Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng TP. Hồ Chí Minh (NRI) phát huy năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm, công nghệ, sản xuất và thương mại hóa; trong khi Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh đóng góp nền tảng chuyên môn về y học cổ truyền, dược liệu, đội ngũ chuyên gia và dữ liệu chuyên môn.

Sự kết hợp giữa một doanh nghiệp thực phẩm dinh dưỡng và bệnh viện chuyên khoa hạng I, tuyến cuối về Y học cổ truyền tại khu vực phía Nam nhằm góp phần mang những giá trị của y học cổ truyền được tiếp cận bằng phương pháp nghiên cứu hiện đại, từng bước xây dựng cơ sở khoa học và chuyển hóa thành các giải pháp dinh dưỡng mang dấu ấn Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Trần Bảo Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nutifood, cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này mở thêm một hướng đi để những giá trị đã được tích lũy qua nhiều thế hệ của y học cổ truyền Việt Nam có thể bước vào đời sống hiện đại bằng một nền tảng khoa học vững chắc. Với Nutifood, đây cũng là một phần trong chiến lược đầu tư dài hạn cho khoa học dinh dưỡng. Chúng tôi mong muốn mỗi giải pháp đưa đến người tiêu dùng đều có cơ sở khoa học, giải quyết một nhu cầu sức khỏe thực tế và khai thác được những giá trị riêng của Việt Nam. Khi làm được điều đó, sản phẩm dinh dưỡng Việt Nam không chỉ phục vụ tốt người Việt mà còn có cơ sở để được công nhận ở những thị trường lớn hơn”.

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Theo ông Minh, việc kết nối với các cơ sở y tế và nghiên cứu hàng đầu cũng giúp Nutifood hiểu rõ hơn về đặc điểm sức khỏe và nhu cầu dinh dưỡng của người Việt Nam, để từ đó cho ra đời các sản phẩm dinh dưỡng có giá trị thực tiễn, phục vụ nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ trẻ em đến người cao tuổi.

Đại diện Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh, Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Tân Khoa, Giám đốc Bệnh viện, chia sẻ:“Bệnh viện chú trọng kết hợp tinh tế giữa y học hiện đại và y học cổ truyền trong khám chữa bệnh, nghiên cứu và phát triển thuốc cổ truyền; đồng thời là bệnh viện đầu tiên trong hệ thống bệnh viện y học cổ truyền trên cả nước có dây chuyền sản xuất thuốc cổ truyền đạt chứng nhận GMP-WHO. Hợp tác với Nutifood, đơn vị có năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm và hệ thống phân phối rộng khắp, sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện các sản phẩm hiện có và đưa sản phẩm y học cổ truyền kỹ thuật cao đến gần hơn với người dân hơn. Sự phối hợp từ khâu phát triển vùng trồng dược liệu đến nghiên cứu khoa học và phát triển sản phẩm sẽ góp phần khai thác bền vững nguồn dược liệu Việt Nam, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây cũng là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng phát triển ‘Toàn diện – Bền vững – Có trách nhiệm với cộng đồng’ của Bệnh viện”.

Đánh dấu bước khởi đầu cho chương trình hợp tác chiến lược giữa Nutifood và Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai nghiên cứu nhằm công bố khoa học về quy trình sấy thăng hoa chế biến sâm Ngọc Linh từ nguyên liệu tươi thành dạng bột. Nghiên cứu này hướng đến đánh giá quy trình chế biến nhằm góp phần bảo toàn các thành phần có giá trị của dược liệu, đồng thời xây dựng cơ sở khoa học cho việc ứng dụng sâm Ngọc Linh trong phát triển sản phẩm dinh dưỡng, tạo tiền đề cho việc phát triển và xuất khẩu trong tương lai.

Bên cạnh Bệnh viện Y học cổ truyền TP. Hồ Chí Minh, Nutifood đã và đang phối hợp cùng Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Quân y 175, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh,… để nghiên cứu, đánh giá các sản phẩm dinh dưỡng. Trong đó, sản phẩm sữa tươi công thức Varna Life đã hoàn thành nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Thống Nhất; sản phẩm Varna Elite đã hoàn thành nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh; Varna Gentle Care đang được Nutifood phối hợp với Bệnh viện Quân y 175 xây dựng đề cương nghiên cứu.

Thông qua việc kết nối với các bệnh viện uy tín, có chuyên môn sâu, Nutifood kỳ vọng không chỉ góp phần tạo thêm những giá trị mới cho ngành y, củng cố cơ sở khoa học cho các sản phẩm dinh dưỡng, mà còn đến gần hơn với nhu cầu thực tế của từng nhóm người sử dụng, từng bước mang thương hiệu Việt vươn ra thị trường quốc tế.

#Nutifood #y học cổ truyền #dược liệu Việt #sức khỏe #phát triển sản phẩm #hợp tác #đào tạo

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