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Bí thư Thành ủy Hải Phòng khảo sát công tác tổ chức Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Đỗ Quyên - Như Ý - Quốc Nam

TPO - Chiều 10/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã kiểm tra công tác tổ chức Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

Chiều 10/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu cùng đoàn công tác đến kiểm tra, khảo sát công tác chuẩn bị chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.

Tham gia đoàn có ông Nguyễn Minh Hùng - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, và ông Vũ Khắc Lịch - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng.

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Ông Lê Ngọc Châu - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng - kiểm tra công tác tổ chức Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng chiều 10/10. Ảnh: Như Ý.

Tại địa điểm tổ chức, đoàn công tác khảo sát các hạng mục phục vụ đêm chung khảo, đồng thời trao đổi về công tác phối hợp giữa địa phương và Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nội dung phối hợp hướng tới bảo đảm chương trình diễn ra theo kế hoạch, đồng thời gắn hoạt động tổ chức cuộc thi với quảng bá hình ảnh, văn hóa và du lịch Hải Phòng.

Một trong những nội dung được chú trọng là các hoạt động ghi hình truyền hình thực tế và trải nghiệm văn hóa, du lịch tại Hải Phòng trong thời gian tới. Đây là dịp để giới thiệu những nét đặc trưng của thành phố đến công chúng thông qua hành trình của các thí sinh.

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Đoàn công tác của TP Hải Phòng khảo sát các hạng mục phục vụ đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 trước giờ diễn. Ảnh: Như Ý.

Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Đêm thi có sự tham gia của 53 thí sinh, dự kiến đón gần 3.000 khán giả.

Đến chiều cùng ngày, các hạng mục sân khấu và công tác hậu cần cơ bản hoàn tất, sẵn sàng phục vụ chương trình. Các bộ phận liên quan cũng chuẩn bị phương án vận hành, bảo đảm nguồn điện và ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết do đêm thi được tổ chức ngoài trời.

Với chủ đề Miền Hương Sắc, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục theo đuổi bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Tại Hải Phòng, tinh thần này được thể hiện qua định hướng kết hợp nội dung cuộc thi với việc giới thiệu cảnh quan, văn hóa và tiềm năng du lịch địa phương, từ hình ảnh sân khấu, lời bình đến các phần trình diễn của thí sinh.

Sau hai tháng rèn luyện và tham gia các hoạt động tại nhà chung, 53 thí sinh bước vào chung khảo với những phần trình diễn được chuẩn bị công phu.

Việc phối hợp tổ chức cuộc thi và các hoạt động trải nghiệm tại Hải Phòng được kỳ vọng góp phần đưa hình ảnh thành phố đến gần hơn với khán giả, đồng thời tạo thêm điểm nhấn cho hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.

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#Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu #Hoa hậu Việt Nam 2026 #Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 #Đồi Rồng #du lịch Hải Phòng

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