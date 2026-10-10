Trải nghiệm văn hóa truyền thống, sản phẩm thủ công ở không gian 70 năm Hội LHTN Việt Nam

TPO - Tại không gian triển lãm 70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam giới thiệu, trưng bày nhiều sản phẩm của thanh niên; cùng nhiều hoạt động tương tác như trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa của các địa phương.

Ngày 10/10, tại phố đi bộ Hồ Gươm (Hà Nội), diễn ra Triển lãm “70 năm Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam”. Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện cao điểm cấp Trung ương kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026).

Dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm 70 năm Hội LHTN Việt Nam.

﻿ Ảnh: Xuân Tùng

Triển lãm tái hiện hành trình 70 năm xây dựng, trưởng thành của Hội qua những dấu mốc và phong trào, chương trình, công trình, phần việc cùng những đóng góp tiêu biểu. Các hình ảnh, hiện vật làm nổi bật vai trò của Hội trong đoàn kết, tập hợp thanh niên, khơi dậy lòng yêu nước và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ qua từng thời kỳ.

Triển lãm trưng bày nhiều hình ảnh, hiện vật giới thiệu các mốc, hoạt động tiêu biểu của tổ chức Hội. Ảnh: Xuân Tùng

Tiền thân của Hội là Tổng đoàn Thanh niên Việt Nam, ra đời tháng 6/1946, với mục tiêu tập hợp rộng rãi thanh niên yêu nước. Tháng 2/1950, Liên đoàn Thanh niên Việt Nam tổ chức Đại hội. Ngày 15/10/1956, Hội LHTN Việt Nam chính thức mang tên gọi và đánh dấu chặng đường phát triển mới.

Trải qua 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội không ngừng đổi mới, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Hội trở thành tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên, là nơi hun đúc lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội và khát vọng cống hiến của lớp lớp thế hệ trẻ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm góp phần khơi dậy niềm tự hào về truyền thống Hội LHTN Việt Nam; đồng thời tiếp tục bồi đắp lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thanh niên.

Đến nay, Hội LHTN Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ với hơn 9 triệu hội viên, 7 tổ chức thành viên tập thể, 34 tổ chức Hội tại các tỉnh, thành phố, 4 đơn vị trực thuộc và 6 tổ chức Hội ngoài nước. Với những đóng góp nổi bật, Hội LHTN Việt Nam vinh dự được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất năm 1999 và Huân chương Hồ Chí Minh năm 2005.



Cán bộ Đoàn, Hội check-in trong không gian giới thiệu truyền thống Hội LHTN Việt Nam.

﻿Ảnh: Xuân Tùng

Trong không gian triển lãm còn giới thiệu, trưng bày nhiều sản phẩm khởi nghiệp, sản phẩm ứng dụng chuyển đổi số của thanh niên. Bên cạnh đó, có các hoạt động tương tác như trò chơi dân gian, trình diễn nghệ thuật truyền thống và trải nghiệm văn hóa của các địa phương, đơn vị.

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp, đồ thủ công được trưng bày, giới thiệu tại triển lãm.



Hoạt động trải nghiệm nghề thủ công tại không gian triển lãm. Ảnh: P.Linh

Các bạn trẻ tham gia hoạt động trải nghiệm, văn hóa văn nghệ trong khuôn khổ chương trình. Ảnh: Xuân Tùng