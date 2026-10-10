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Giới trẻ

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Diễn viên phim 'Mưa đỏ' cùng tuổi trẻ Quảng Trị đưa đặc sản lên sóng

Hoàng Nam

TPO - Khoai gieo, bánh tét mặt trăng, cà phê, mật ong Trường Sơn… cùng lên sóng trong phiên mega live của tuổi trẻ Quảng Trị. Sự góp mặt của diễn viên Hứa Vĩ Văn - người tham gia phim “Mưa đỏ”, góp phần tạo sức hút cho chương trình với hơn 207.000 lượt xem.

Tối 9/10, Tỉnh Đoàn Quảng Trị tổ chức phiên mega live với chủ đề “Thanh niên Quảng Trị đồng hành số hóa nông sản địa phương” trên fanpage của đơn vị, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

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Phiên livestream thu hút hơn 207.000 lượt xem.

Theo ban tổ chức, chương trình thu hút hơn 207.000 lượt xem và 11.000 lượt tương tác. Đặc sản quê hương được giới thiệu qua hình thức livestream, giúp người xem tìm hiểu sản phẩm, giao lưu với các cơ sở sản xuất và tiếp cận những ưu đãi mua sắm trực tuyến.

Điểm nhấn của phiên phát sóng là sự đồng hành của diễn viên Hứa Vĩ Văn. Khách mời cùng chương trình giới thiệu, trải nghiệm các sản phẩm đặc trưng của Quảng Trị, góp phần đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng trên nền tảng số.

Từ khoai gieo, bánh tét mặt trăng đến miến, cà phê, trà thảo dược, mật ong Trường Sơn và các sản phẩm từ sen, mỗi đặc sản được giới thiệu về nguồn gốc, đặc điểm và giá trị. Qua màn hình điện thoại, người xem có thêm một cách khám phá những sản vật quê hương và kết nối với người làm ra chúng.

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Những sản phẩm đặc trưng của Quảng Trị được giới thiệu trong phiên livestream.

Đây là một hoạt động trong hành trình “Thanh niên Quảng Trị đồng hành số hóa nông sản địa phương” năm 2026. Trước đó, 81 đơn vị Đoàn xã, phường, đặc khu và Đoàn trực thuộc đã tham gia hỗ trợ số hóa hơn 100 sản phẩm nông sản.

Các bạn trẻ đồng hành với người dân, hợp tác xã và cơ sở sản xuất từ chuẩn hóa thông tin sản phẩm, thiết kế hình ảnh đến sản xuất nội dung số, phát triển kênh quảng bá và tiêu thụ trực tuyến.

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Chương trình hướng tới việc giúp các cơ sở sản xuất tự duy trì kênh bán hàng số.

Chị Trần Thị Thu - Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Trị cho biết mục tiêu của chương trình là giúp người dân từng bước làm quen và chủ động ứng dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, bắt đầu từ những việc đơn giản, thiết thực.

Với phương châm “Đoàn hỗ trợ - Người dân làm chủ - Duy trì bền vững”, chương trình hướng tới việc giúp các cơ sở sản xuất tự duy trì kênh bán hàng số. Người trẻ có thể góp sức cho quê hương bằng những kỹ năng gần gũi: Chụp ảnh sản phẩm, làm nội dung, giới thiệu đặc sản và kết nối người mua.

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#Quảng Trị #Tỉnh Đoàn Quảng Trị #đoàn viên #thanh niên #Mega Live #nông sản địa phương #diễn viên Hứa Vĩ Văn #Mưa đỏ #livestream nông sản

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