Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thanh niên đồng diễn, xếp hình bản đồ và cờ Việt Nam tại Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Gần 3.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi, cán bộ, chiến sĩ tham gia đồng diễn, xếp hình bản đồ và cờ Việt Nam tại Thái Nguyên, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam (15/10/1956 – 15/10/2026), sáng 10/10, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên phối hợp với UBND phường Sông Công tổ chức chương trình đồng diễn, xếp hình bản đồ và cờ Việt Nam.

Chương trình thu hút gần 3.000 đoàn viên, thanh thiếu nhi, cán bộ, chiến sĩ trên địa bàn tỉnh tham gia.

1791597476155-3492893516710607579-3492893516710607579-7564d3d5e417915dd3d6f882af60170c.jpg
1791597476157-3492893516710607579-3492893516710607579-f23c059b5584a3942b8d0fc415c514a3.jpg
1791597476165-3492893516710607579-3492893516710607579-5dbc1484e7836097e8db7ba9dfe8d8e1.jpg
Màn đồng diễn của cán bộ, đoàn viên, thanh niên sáng ngày 10/10.

Phát biểu tại chương trình, chị Nguyễn Thị Hải Yến - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên, cho biết trải qua 70 năm hình thành và phát triển, Hội LHTN Việt Nam không ngừng lớn mạnh. Hội trở thành mái nhà chung đoàn kết, tập hợp các tầng lớp thanh niên cùng phấn đấu, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Tại Thái Nguyên, công tác Hội và phong trào thanh niên thời gian qua đạt nhiều kết quả tích cực. Tổ chức Hội các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn; các phong trào, chương trình được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo hội viên, thanh niên tham gia.

1791597476169-3492893516710607579-3492893516710607579-5577e1c8b1c7229998203f251b3d0586.jpg
﻿1791597476171-3492893516710607579-3492893516710607579-a44e68976363eaaaa8b8089c95becd8c.jpg
1791597476151-3492893516710607579-3492893516710607579-c03e32d120457c67f9f0fe066ccf0373.jpg
Màn xếp hình tại chương trình

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tuổi trẻ toàn tỉnh tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; đồng thời góp sức trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ và các hoạt động vì cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến cũng kêu gọi các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tiếp tục thi đua, cống hiến, lập thành tích thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, xứng đáng với niềm tin của Đảng và Bác Hồ dành cho thế hệ trẻ.

1791597476145-3492893516710607579-3492893516710607579-cf642075c6b8c18de4c0dfe4f2297d45.jpg
1791597476147-3492893516710607579-3492893516710607579-6e1d197fc43fc69a99e3398264789ee5.jpg
Các lực lượng tham gia đồng diễn.

Chị Yến cũng mong muốn mỗi cán bộ Hội, hội viên, thanh niên phát huy tinh thần tiên phong trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, lập nghiệp và khởi nghiệp; sẵn sàng đến những nơi khó khăn, đảm nhận việc mới, việc khó, biến khát vọng thành hành động, biến sức trẻ thành những công trình, phần việc thiết thực, đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước.

1791597476141-3492893516710607579-3492893516710607579-f4b095d55c6234dfae3be390a6f4fc1f.jpg﻿
Chị Phạm Thị Thu Hiền - Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Nguyên trao quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân dịp này, Tỉnh Đoàn – Hội LHTN tỉnh Thái Nguyên trao tặng 20 suất quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, Tỉnh Đoàn phối hợp với UBND phường Sông Công tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Các hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần chuyển đổi số, tạo cơ hội để đoàn viên, thanh niên và người dân thực hành, trải nghiệm công nghệ, qua đó phát huy vai trò của tuổi trẻ trong hỗ trợ cộng đồng tiếp cận các tiện ích số.

Xem thêm

#Đoàn viên #Thái Nguyên #Kỷ niệm 70 năm #Phong trào Thanh niên #chuyển đổi số #Hoạt động thanh niên #khoa học công nghệ #chuyển đổi số #đổi mới sáng tạo #thanh niên

Cùng chuyên mục

Tổng kết Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' năm 2026

TPO - Sáng 10/10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội.

Số hóa lan tỏa bon làng - Bài cuối: Từ 'cầm tay chỉ app' đến tư duy số

Số hóa lan tỏa bon làng - Bài cuối: Từ 'cầm tay chỉ app' đến tư duy số

Từ chỗ giúp người dân làm quen với công nghệ, tuổi trẻ Lâm Đồng đang hướng tới một bước chuyển lớn hơn: làm chủ, sáng tạo và trực tiếp tạo ra những giải pháp phục vụ đời sống. Đây cũng là cách lực lượng trẻ hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển.

Nghệ An tìm kiếm, bồi dưỡng thủ lĩnh Đoàn cơ sở tiêu biểu

Nghệ An tìm kiếm, bồi dưỡng thủ lĩnh Đoàn cơ sở tiêu biểu

TPO - Vòng Chung kết Hội thi Bí thư Đoàn cơ sở giỏi tỉnh Nghệ An năm 2026 là dịp để các cán bộ Đoàn thể hiện bản lĩnh, kiến thức, kỹ năng, đồng thời chia sẻ những cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tình hình mới.

Cảnh báo 3 điều công chức trẻ cần tránh khi sử dụng AI

Cảnh báo 3 điều công chức trẻ cần tránh khi sử dụng AI

TPO - Các chuyên gia cảnh báo ba điều cần tránh khi ứng dụng AI: Đưa dữ liệu nhạy cảm lên nền tảng công cộng, phụ thuộc vào công nghệ và né tránh trách nhiệm. AI có thể hỗ trợ xử lý công việc, nhưng con người phải kiểm chứng thông tin và chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng.

Công chức trẻ cần sử dụng AI có trách nhiệm

Công chức trẻ cần sử dụng AI có trách nhiệm

TPO - Phát biểu tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả công vụ, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu và trách nhiệm cá nhân.

Anh Sùng Mạnh Hùng cùng du khách nước ngoài mặc áo xanh thanh niên tình nguyện tại Phố cổ Đồng Văn Ảnh: NVCC

Chàng trai biến Đồng Văn thành 'Thành phố khiêu vũ'

TP - Giữa không gian cổ kính của Phố cổ Đồng Văn, những đêm lửa trại ấm áp cùng các điệu dân vũ rộn ràng đã trở thành điểm hẹn văn hóa độc đáo, biến vùng đất địa đầu Tổ quốc thành “Thành phố khiêu vũ” trong lòng du khách quốc tế.

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

TPO - Không chờ đến khi thật xuất chúng hay đủ đầy, những người trẻ miền Tây đang chọn cách cống hiến cho cộng đồng bằng chính khả năng hiện có của mình. Từ việc lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội đến những bước chân tình nguyện không mỏi, họ đang từng ngày định hình một lối sống trách nhiệm, minh chứng cho việc "sống đẹp" luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.

Thưởng hàng trăm triệu đồng để Gen Z hiến kế cho địa phương

Thưởng hàng trăm triệu đồng để Gen Z hiến kế cho địa phương

TPO - Với tổng giá trị giải thưởng 350 triệu đồng, chương trình "Sinh viên Thế hệ mới 2026" kêu gọi Gen Z hiến kế cho những vấn đề thực tế tại địa phương, đồng thời yêu cầu các đội đưa ý tưởng xuống thực địa, thử nghiệm và tìm kiếm nguồn lực để biến giải pháp thành việc thật.

Từ nhân rộng giống cây 'lạ' làm giàu đến nông nghiệp xanh bền vững

Từ nhân rộng giống cây 'lạ' làm giàu đến nông nghiệp xanh bền vững

TPO - Từ giống cây mới được anh Triệu Văn Tự mang về trồng ở vườn nhà cách đây 6 năm, đến nay đã có hơn 20 hộ dân cùng trồng và thu lợi kinh tế ổn định. Đặc biệt, mô hình này đã lan tỏa tư duy làm nông nghiệp thuần vi sinh và một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường đang được hình thành.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe