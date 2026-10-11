Thủ tướng đối thoại với thanh niên: Đột phá chính sách đào tạo nhân lực chất lượng cao

TP - Hướng tới chương trình Thủ tướng đối thoại với thanh niên dự kiến diễn ra ngày 15/10, nhiều bạn trẻ gửi gắm tâm huyết, mong muốn có những chính sách đột phá trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, giúp người trẻ nâng cao năng lực, thích ứng với thị trường lao động. Khi trí tuệ tuổi trẻ được phát huy đúng cách, đây sẽ là nguồn lực quan trọng giúp đất nước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Bạn Dương Mai Anh - Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Ngân hàng:

Thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và thị trường lao động

Khó khăn lớn nhất của sinh viên hiện nay là chưa có đủ trải nghiệm thực tế để hiểu mình phù hợp với công việc nào và thị trường đang cần gì. Kiến thức chuyên môn trên giảng đường là nền tảng quan trọng, nhưng giữa đào tạo và yêu cầu của một vị trí việc làm cụ thể vẫn tồn tại khoảng cách. Trong khi đó, thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng, đòi hỏi người trẻ không chỉ vững chuyên môn mà còn có kỹ năng thực hành, tư duy thích ứng và khả năng học hỏi liên tục.

Từ thực tế tại Học viện Ngân hàng, tôi cho rằng, điều quan trọng không chỉ là có việc làm, mà còn là tìm được công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn và định hướng phát triển của bản thân. Vì vậy, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cần gắn chặt hơn với nhu cầu thực tiễn, sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu mới của thị trường lao động.

Tôi mong muốn có cơ chế để doanh nghiệp tham gia cùng nhà trường trong quá trình chuẩn bị nguồn nhân lực, thay vì chỉ xuất hiện ở khâu tuyển dụng. Doanh nghiệp có thể công bố sớm nhu cầu tuyển dụng, yêu cầu năng lực đối với từng vị trí. Cùng đó, nhà tuyển dụng phối hợp tổ chức các chương trình trải nghiệm nghề nghiệp, thực tập, dự án thực tế và hướng dẫn trực tiếp từ những người đang làm nghề. Qua đó, sinh viên có cơ hội tiếp xúc sớm với môi trường làm việc, nhận diện điểm mạnh và bổ sung những năng lực còn thiếu ngay từ khi còn trên ghế nhà trường.

Bên cạnh đó, tôi đề xuất xây dựng hệ thống kết nối việc làm và năng lực dành cho thanh niên, cung cấp thông tin tuyển dụng, yêu cầu của từng vị trí, cơ hội thực tập và lộ trình phát triển nghề nghiệp. Sinh viên có thể xây dựng hồ sơ năng lực từ sớm, cập nhật kỹ năng, dự án và trải nghiệm thực tế để doanh nghiệp nhận diện những ứng viên tiềm năng.

Tôi tin rằng khi nhà trường, doanh nghiệp và người học cùng tham gia vào quá trình định hướng, đào tạo và phát triển năng lực, nguồn nhân lực trẻ sẽ được chuẩn bị tốt hơn, nâng cao khả năng thích ứng và tìm được việc làm phù hợp với năng lực cũng như nhu cầu thực tế của thị trường.

Bạn Ngô Duy Đông, Founder Easy-Comm:

Phát triển nhân lực chất lượng cao

Mỗi bước tiến công nghệ đều được tạo nên từ quá trình học hỏi, thử nghiệm và tích lũy tri thức. Đằng sau một giống cây thích ứng với hạn mặn, một thiết bị y tế hay một dây chuyền sản xuất được cải tiến là nhiều năm nghiên cứu và lao động sáng tạo. Vì vậy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao không chỉ là đào tạo người giỏi chuyên môn. Quan trọng hơn là giúp họ vận dụng tri thức để giải quyết những vấn đề thực tiễn của đất nước.

Theo tôi, người trẻ muốn cống hiến cần học sâu, làm chắc và gắn chuyên môn với nhu cầu xã hội. Một kỹ sư cần hiểu doanh nghiệp đang gặp khó khăn gì. Một nhà nghiên cứu cần biết công trình của mình có thể giải quyết vấn đề nào trong đời sống. Khi tri thức gắn với thực tiễn, người trẻ sẽ có định hướng rõ ràng hơn. Khát vọng cống hiến cũng có cơ hội chuyển thành những kết quả cụ thể.

Nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc đã nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhân lực trình độ cao, có chính sách đặc biệt về nhân tài, chấp nhận rủi ro, độ trễ trong nghiên cứu. Tôi mong những định hướng này tiếp tục được cụ thể hóa bằng các cơ chế thiết thực. Người trẻ có năng lực cần được giao nhiệm vụ xứng tầm, tiếp cận hạ tầng nghiên cứu và có không gian theo đuổi ý tưởng mới. Việc đánh giá cũng cần công bằng, minh bạch, khuyến khích những sáng kiến có giá trị thực tiễn.

Sinh viên, nhà khoa học trẻ làm việc trong phòng thí nghiệm tại Đại học Phenikaa.

Bên cạnh đó, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ hơn trong đào tạo nhân lực chất lượng cao. Sinh viên cần được tham gia dự án thực tế. Nhà khoa học trẻ cần có chuyên gia hướng dẫn. Doanh nghiệp cần chủ động đặt hàng nghiên cứu và tạo cơ hội để người trẻ thử nghiệm giải pháp; đồng thời, học bổng, mạng lưới cố vấn và các chương trình phát triển tài năng cần được mở rộng để thanh niên có hoàn cảnh khác nhau đều có cơ hội phát huy năng lực.

Tôi mong người trẻ được trao cơ hội để nhận việc khó, kiên trì theo đuổi mục tiêu và chịu trách nhiệm với kết quả. Khi trí tuệ tuổi trẻ được nuôi dưỡng và sử dụng đúng cách, đó sẽ là nguồn lực quan trọng giúp đất nước làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Bạn Đàm Bảo Tâm - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN:

Đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên AI

Trong kỷ nguyên AI, lợi thế của người trẻ không chỉ nằm ở kiến thức chuyên môn mà còn ở năng lực số, tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn. Vì thế, giáo dục cần đổi mới mạnh mẽ, trang bị năng lực thích ứng, làm chủ công nghệ, sẵn sàng bước vào thị trường lao động.

Người trẻ ngày nay cần ba năng lực cốt lõi: làm chủ công nghệ, tư duy phản biện và hợp tác trong môi trường đa ngành, đa văn hóa.

Kỹ năng số không chỉ dừng ở sử dụng phần mềm hay AI, mà quan trọng hơn là biết đặt câu hỏi đúng, kiểm chứng thông tin, bảo vệ dữ liệu và chịu trách nhiệm với sản phẩm của mình. Đặc biệt, trong lĩnh vực ngoại ngữ, AI có thể hỗ trợ dịch thuật, luyện giao tiếp, nhưng không thể thay thế hoàn toàn tư duy ngôn ngữ, sự thấu hiểu văn hóa và khả năng giao tiếp giữa con người. Nhà trường cần đưa AI vào các nhiệm vụ học tập thực tế, đồng thời hướng dẫn sinh viên sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Khoảng cách giữa nhà trường và doanh nghiệp không chỉ nằm ở kiến thức, mà chủ yếu ở kỹ năng, khả năng thực hành, thực nghiệm và sự thích ứng. Vì vậy, sinh viên cần được rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, giao tiếp chuyên nghiệp và thích ứng với sự biến đổi không ngừng của thị trường.

Doanh nghiệp cần tham gia sâu hơn vào quá trình đào tạo, từ góp ý chương trình, hướng dẫn dự án đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp đến đánh giá năng lực sinh viên.

Bản thân sinh viên cũng cần chủ động trải nghiệm thực tế thông qua các dự án sáng tạo, khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ và tọa đàm phát triển kỹ năng.

Bạn Lê Hoài Nam, sinh viên trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương:

Gắn đào tạo với doanh nghiệp, đánh giá sinh viên bằng sản phẩm

Tôi cho rằng để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trong giáo dục, nhà trường cần tăng cường những bài toán thực tế, cụ thể để sinh viên có thể giải quyết ngay trong quá trình học. Việc này có thể thực hiện thông qua các dự án phối hợp với doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu hoặc cộng đồng. Hoạt động thực tập cũng cần gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể. Bên cạnh đó, nên có thêm các môn học, dự án liên ngành để sinh viên thuộc nhiều lĩnh vực cùng tham gia giải quyết vấn đề. Như vậy, sinh viên có thể tích lũy kinh nghiệm làm việc ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, thay vì chờ đến khi tốt nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp mặt, đối thoại với thanh niên năm 2026 với chủ đề: “Phát huy vai trò thanh niên Việt Nam trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và tạo việc làm”. Đây là diễn đàn quan trọng để người trẻ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, đề xuất kiến nghị giải pháp về nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo... Qua đó, người trẻ có cơ hội để được phát huy tiềm năng, sức trẻ đóng góp vào sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Một thay đổi cấp thiết khác là đổi cách xác định và đánh giá chuẩn đầu ra của người học. Nếu việc học vẫn chủ yếu được đánh giá bằng khả năng ghi nhớ và tái hiện kiến thức thì dù đưa thêm AI hay công nghệ vào lớp học cũng chưa tạo ra thay đổi căn bản.

Bên cạnh đó, cần chú trọng đánh giá năng lực vận dụng kiến thức của sinh viên, thể hiện qua khả năng giải quyết vấn đề thực tế, tạo ra sản phẩm, phối hợp với người khác và thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.

Trong bối cảnh thị trường lao động biến đổi rất nhanh, nhà trường khó có thể dạy cho người học một bộ kỹ năng đủ dùng trong vài chục năm. Điều quan trọng hình thành kỹ năng học lại, học thêm và tự thích ứng trong suốt cuộc đời nghề nghiệp của mình.