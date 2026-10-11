Số người nghi ngộ độc sau ăn bánh mì Bà Được tăng lên 55

TPO - Đến 19h ngày 10/10, số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì Bà Được (trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) đã tăng lên 55 trường hợp. Các bệnh nhân chủ yếu đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt và mất nước.

Tối 10/10, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết, số người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được (phường Cẩm Thành), đã tăng lên 55 trường hợp.

Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng đang tiếp nhận, điều trị 36 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 14 trường hợp; Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 trường hợp và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh 2 trường hợp.

Các bệnh nhân nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, sốt, mất nước... Hiện các bệnh viện đang tiếp tục theo dõi, điều trị; tình trạng lâm sàng của các bệnh nhân cơ bản ổn định, chưa ghi nhận trường hợp diễn biến nặng.

Các bệnh nhân đều khai đã ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được (vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành).

Chiều cùng ngày, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo về vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân khai báo đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán bánh mì Bà Được (trên vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành) do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ. Thời gian sử dụng thực phẩm được ghi nhận từ 9h – 18h ngày 9/10.

Khoảng 15h cùng ngày (9/10), bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt. Sau đó, những người còn lại lần lượt có biểu hiện tương tự và được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Theo khai báo của bà Thúy, các loại tương ớt, rau, nước sốt... dùng cho bánh mì được chế biến tại nhà ở số 275 Phan Bội Châu (phường Cẩm Thành). Tại địa điểm này cũng sản xuất bánh mì ổ và có đăng ký Hộ kinh doanh lò bánh mì Bà Được, do ông Phan Tại Anh Tiến làm chủ hộ kinh doanh. Mỗi ngày, điểm bán hoạt động từ khoảng 5h – 19h, kinh doanh khoảng 350 ổ bánh mì có nhân.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng.

Tuy nhiên, tại thời điểm điều tra, bà Thúy chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Theo khai báo, chả lụa được mua từ Hộ kinh doanh Phạm Thị Mỹ Hạnh; ớt tươi mua tại chợ; rau mua từ bà Nghĩa tại chợ đầu mối nông sản; các loại gia vị và thịt mua tại chợ Quảng Ngãi; chà bông mua từ TPHCM.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận cơ sở sử dụng bếp gia đình để chế biến các loại thực phẩm làm nhân bánh mì. Khu vực đi vào bếp phải đi ngang qua nhà vệ sinh của gia đình, cửa nhà vệ sinh nằm gần cửa khu vực bếp.

UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì Bà Được, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.