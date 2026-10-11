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Pháp luật

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Điều tra nhóm đối tượng thường xuyên từ Hà Tĩnh sang Nghệ An trộm cắp xe máy

Hoài Nam

TPO - Sau khi trộm cắp xe máy tại Nghệ An, các đối tượng đưa phương tiện về Hà Tĩnh tiêu thụ, đồng thời tháo biển kiểm soát, thay đổi màu sơn nhằm tránh bị phát hiện.

Tối 10/10, Công an phường Trần Phú (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ nhóm đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp 9 xe máy từ Nghệ An đưa về Hà Tĩnh tiêu thụ.

Trước đó, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng Công an phường Trần Phú phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 xe máy không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm và có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khi thấy lực lượng chức năng, các đối tượng lập tức tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác nhanh chóng tổ chức truy đuổi, khống chế và bắt giữ cả 3 đối tượng cùng 2 phương tiện.

Tại cơ quan công an, các đối tượng được xác định gồm N.D.H. (SN 2010), U.N.T. (SN 2012), cùng trú tại xã Đan Hải và Lê Văn Học (SN 2007), trú tại xã Hương Phố. Bước đầu, các đối tượng khai nhận 2 xe máy đang sử dụng là tài sản vừa trộm cắp tại Nghệ An, đang trên đường đưa về Hà Tĩnh tiêu thụ.

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3 đối tượng cùng tang vật.

Quá trình đấu tranh, N.D.H. và U.N.T. tiếp tục khai nhận, do cần tiền tiêu xài, từ đầu tháng 9/2026 đến khi bị bắt, cả hai đã bàn bạc, rủ nhau sang Nghệ An thực hiện 9 vụ trộm cắp xe máy, với tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 180 triệu đồng.

Sau khi lấy trộm, các đối tượng đưa xe về Hà Tĩnh, liên hệ với Lê Văn Học để tìm đầu mối tiêu thụ. Để tránh bị phát hiện, nhóm này thường tháo biển kiểm soát, thay đổi màu sơn phương tiện, đồng thời sử dụng mạng xã hội tìm kiếm người mua nhằm nhanh chóng tẩu tán tài sản.

Đến nay, lực lượng công an đã thu giữ được 5 xe máy. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án.

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