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Kết quả chưa từng có tiền lệ tại Anh trai vượt ngàn chông gai

Ngọc Ánh

TPO - Cái kết đẹp cho dàn anh tài tại chung kết Anh trai vượt ngàn chông gai 2026. Hai nghệ sĩ được xướng tên ở vị trí Chiến tướng của năm. Đặc biệt, ban tổ chức đã “phá lệ” trao giải đặc biệt cho Huỳnh Lập.

Sau bốn tháng công chiếu, Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 đã đi đến hồi kết với đêm chung kết nhiều cảm xúc tối 10/10.

Ở số cuối này, hai liên minh Kỳ Tích và Khải Hoàn vẫn tranh tài để tìm ra những gương mặt có trong Gia tộc anh tài toàn năng chung cuộc.

Các anh tài tụ hội

Trong đêm chung kết, 33 anh tài một lần nữa cùng hội tụ trên sân khấu, mang đến hai tiết mục Mùa hè năm ấyHỏa tâm, tạo nên khoảnh khắc đặc biệt khi cùng nhìn lại hành trình đã qua.

Không quan trọng thắng thua cùng tinh thần cống hiến hết mình cho đêm cuối, dàn anh tài hoàn thành những màn biểu diễn mãn nhãn, bùng nổ.

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33 anh tài một lần nữa cùng hội tụ trên sân khấu, mang đến tiết mục Mùa hè năm ấy.

Liên minh Kỳ Tích mang đến tiết mục Ngầu đét khuấy động sân khấu chung kết. Ca khúc có vũ đạo sôi nổi được các thành viên sáng tác, tạo nên sản phẩm vừa thể hiện cá tính của tập thể, vừa gói ghém tinh thần của hành trình đã qua.

Đối đầu với họ là liên minh Khải Hoàn với tiết mục Thăng hoa, khai thác hình tượng con người được tôi luyện bằng sắt thép và công nghệ để trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh hơn trước những thử thách.

Không chỉ gây ấn tượng bởi ý tưởng dàn dựng mang màu sắc tương lai, sân khấu này còn gửi gắm thông điệp về sức mạnh ý chí và những giá trị làm nên bản sắc con người.

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Thăng hoa khai thác hình tượng con người được tôi luyện bằng sắt thép và công nghệ để trở nên mạnh mẽ, bản lĩnh hơn trước những thử thách.

Dàn nghệ sĩ bày tỏ tình cảm dành cho nhau và tri ân khán giả đã đồng hành trong suốt mùa hè rực rỡ. Có mặt tại chung kết, anh tài Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Bất cứ cuộc gặp gỡ nào cũng là quá khứ của cuộc chia ly. Tôi tin ai cũng sẽ có những cuộc gặp gỡ không hề hối tiếc vì có kỷ niệm là đẹp ở lại. Và cuộc gặp gỡ tại mùa hè này là một trong những điều tuyệt đẹp đó. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã cùng tạo nên một mùa hè rực rỡ”.

17 anh tài góp mặt trong Gia tộc anh tài toàn năng

Khép lại phần tranh tài, liên minh Kỳ Tích giành chiến thắng với 2.270 điểm, Khải Hoàn đạt 2.070 điểm. Với kết quả này, liên minh Kỳ Tích đã giành được 4 suất ra mắt tiếp theo trong Gia tộc anh tài toàn năng.

Biệt đội tái xuất gồm 5 anh tài đã tham gia mùa 1: Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê, Duy Khánh đã thống nhất với nhà sản xuất sẽ không góp mặt vào hệ thống giải thưởng chung kết mùa 2026. Dàn nghệ sĩ nói chỉ đến chương trình với vai trò là những anh tài truyền lửa và kết nối.

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17 thành viên trong Gia tộc anh tài toàn năng.

Kết quả chung cuộc, 17 thành viên trong Gia tộc anh tài toàn năng được gọi tên: Thái Lê Minh Hiếu, Thơm (Dalab), Hà An Huy, Osad, Hồ Đông Quan, Thỏ (Dalab), Mew Amazing, Đinh Mạnh Ninh , Hoàng Tôn , K.O, Cheng, Đông Hùng, It's Charles, Hoàng Dũng, Trịnh Thăng Bình, Thái VG và Hoàng Rob.

Sau nhiều chiêu bài “tung hỏa mù” từ dàn anh tài, giải thưởng được mong chờ nhất chương trình cũng đã tìm được chủ nhân. Chiến tướng của năm là hai anh tài Hà An Huy và Đinh Mạnh Ninh.

Với Đinh Mạnh Ninh, việc tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 là cơ duyên đặc biệt. Nam ca sĩ chia sẻ: “Chưa ngày nào tôi không thôi biết ơn cái duyên đấy. Đi đến công diễn chung kết đã là thành công ngoài dự kiến và chưa từng nghĩ về việc nhận cúp Chiến tướng”.

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Hà An Huy, Đinh Mạnh Ninh là Chiến tướng của năm.

Đứng trên sân khấu chung kết, Hà An Huy gửi đến mẹ lời khẳng định về sự trưởng thành. Anh nói mẹ có thể tin tưởng anh đã đủ khả năng chăm sóc bản thân, chăm lo cho gia đình. Thành quả tại chương trình với nam ca sĩ không chỉ là sự ghi nhận trong nghệ thuật mà còn là dấu mốc cho hành trình trưởng thành.

“Tôi đang đứng cùng rất nhiều các anh tài đẳng cấp. Với tôi nghệ sĩ Việt Nam là số một”, Hà An Huy nhấn mạnh.

Với thành tích này, Hà An Huy viết tiếp “dấu son” trên con đường nghệ thuật khi lần thứ 3 đạt ngôi quán quân. Giọng ca Nhức tiềm thức từng thắng Vietnam Idol và đạt giải cao nhất Bài hát hay nhất cùng năm 2023.

Người không vào thành đoàn duy nhất là Huỳnh Lập lại có được kết quả bất ngờ. Anh được xướng tên ở hạng mục Thủ lĩnh xuất sắc nhất (X-Leader). Nam nghệ sĩ cho biết anh hoàn toàn bất ngờ với kết quả, từng nghĩ mình khó có cơ hội góp mặt trong đội hình ra mắt.

Trước đó, Huỳnh Lập 6 lần làm đội trưởng, điểm hỏa lực cá nhân lẹt đẹt nhưng vẫn gom được 4 chiến thắng. Dàn anh tài và khán giả đều hưởng ứng và đồng tình với kết quả này. Trên mạng xã hội, cư dân mạng nói Huỳnh Lập đã khiến chương trình phải đổi luật, công nhận khả năng dẫn dắt đội nhóm dù không có tên trong thành đoàn.

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Huỳnh Lập được xướng tên ở hạng mục Thủ lĩnh xuất sắc nhất.

Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 khép lại với mùa giải thành công. Hai đêm concert đầu tiên của mùa hai được tổ chức vào các ngày 17 và 18/10 tại TPHCM, dự kiến hút 100.000 khán giả. Chương trình được kỳ vọng nối dài nhiều đêm concert như mùa 1 đã làm được với chuỗi 9 đêm ở Hà Nội và TPHCM.

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#Anh trai vượt ngàn chông gai #chung kết #Huỳnh Lập #giải thưởng #nghệ sĩ #Gia tộc anh tài #Đinh Mạnh Ninh #Hà An Huy

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