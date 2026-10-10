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Pháp luật

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Công an Phú Thọ triệt phá đường dây rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng từ Nhật Bản

Đức Anh

TPO - Các đối tượng tìm cách tiêu hủy tài liệu, chuẩn bị kịch bản đối phó với cơ quan chức năng, sử dụng nhiều tài khoản trung gian kết hợp giao dịch tài sản mã hóa để che giấu dòng tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tối 10/10, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Phòng An ninh mạng và Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới có yếu tố nước ngoài.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can gồm Vũ Tùng Linh (SN 1993, trú tại Phú Thọ), Lê Đức Hùng (SN 1994, trú tại Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nam (SN 1998, trú tại Phú Thọ) về tội Rửa tiền, theo Điều 324 Bộ luật Hình sự.

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Các bị can (lần lượt từ trái qua phải) Vũ Tùng Linh, Lê Đức Hùng, Nguyễn Văn Nam

Bốn bị can gồm Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội), Lê Thị Bình (SN 1992, trú tại Bắc Ninh), Huỳnh Thị Kim Dung (SN 1994, trú tại Phú Thọ) và Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội) bị khởi tố về hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, theo Điều 189 Bộ luật Hình sự. Bốn bị can nói trên bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ 6 điện thoại thông minh, một máy tính bảng, một ô tô Mercedes-Benz, 3 sổ tiết kiệm trị giá 6 tỷ đồng, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều thanh, miếng kim loại màu vàng và bạc có liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Đường dây tội phạm công nghệ cao

Theo cơ quan công an, đây là đường dây tội phạm công nghệ cao, có tính chất phức tạp, hoạt động xuyên quốc gia.

Kết quả điều tra cho thấy, một nhóm đối tượng người nước ngoài giả danh nhân viên ngân hàng, gọi điện lừa đảo các doanh nghiệp tại Nhật Bản nhằm chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Điển hình, vào ngày 10/3/2025, 15 công dân Nhật Bản bị lừa chuyển tổng cộng khoảng 707 triệu yen, tương đương 117 tỷ đồng, vào 3 tài khoản ngân hàng của các công ty DEEP IMPACT, VENTURE INVESSTORS và LUNA DEVELOPMENT do nhóm lừa đảo quản lý.

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Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1992, trú tại Hà Nội). Ảnh: CAT
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Cơ quan Công an tiến hành lấy lời khai đối tượng Nguyễn Thanh Huyền (SN 1997, trú tại Hà Nội). Ảnh: CAT

Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, các đối tượng tìm cách xóa dấu vết, chuyển tiền ra khỏi Nhật Bản thông qua các đầu mối tại Việt Nam.

Tiếp nhận tiền, các đối tượng chuyển đổi sang tài sản mã hóa như USDT, ETH rồi chuyển lại cho nhóm tội phạm nước ngoài, hưởng lợi bất chính từ 1-2% giá trị mỗi giao dịch.

Đáng chú ý, đường dây này hoạt động trong thời gian dài. Đến thời điểm bị triệt phá, một số đối tượng đã sử dụng tài khoản cá nhân thực hiện các giao dịch luân chuyển dòng tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn do các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản trung gian, giao dịch tài sản mã hóa và tiêu hủy tài liệu, chứng cứ. Việc xác minh chủ thể thực sự của các giao dịch, truy vết dòng tiền và thu thập chứng cứ điện tử đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ trong nước và cơ quan chức năng nước ngoài.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng ban chuyên án, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp điều tra, làm rõ các mắt xích trong đường dây.

Cũng theo Công an tỉnh Phú Thọ, quá trình phá án có sự phối hợp giữa Phòng An ninh mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ, Cục An ninh mạng, Cục Đối ngoại (Bộ Công an) và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản.

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Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: CAT

Việc chia sẻ thông tin nghiệp vụ, dữ liệu điện tử xuyên biên giới giúp ban chuyên án lần theo các giao dịch trên mạng blockchain, truy vết dòng tiền và làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi của các đối tượng. Công an đề nghị những người có liên quan đến cơ quan chức năng trình diện, khai báo trung thực để được xem xét theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân không mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng hoặc tham gia các đường dây chuyển tiền ngầm, rửa tiền trái phép. Người Việt Nam đang học tập, lao động và sinh sống tại Nhật Bản cần chấp hành pháp luật nước sở tại, không tham gia đổi tiền qua trung gian hoặc mua bán ngoại tệ trái phép, tránh tiếp tay cho các hoạt động phạm pháp.

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#Rửa tiền xuyên quốc gia #Bộ Công an Việt Nam #Lừa đảo Nhật Bản #Tội phạm công nghệ cao #Chống rửa tiền

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