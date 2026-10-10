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Nhịp sống Thủ đô

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Thêm một dự án bảo tồn những ký ức đô thị quý giá của Hà Nội

Trường Phong

TPO - Ngày 9/10, UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tổ chức lễ khởi động dự án xã hội hóa Phù Điêu “Kết đoàn” tại phía nam vườn hoa Long Biên, vừa góp phần gìn giữ một tác phẩm cổ động tiêu biểu của Hà Nội vừa mở ra không gian văn hóa công cộng mới tại Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa hết sức đặc biệt, thể hiện quyết tâm cụ thể hóa các chủ trương của thành phố về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, lịch sử; chỉnh trang kiến trúc cảnh quan đô thị gắn với Đồ án quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Việc thực hiện dự án cũng là hoạt động cụ thể xây dựng các không gian công cộng xanh, sáng tạo, văn minh, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thụ hưởng văn hóa và nâng cao chất lượng sống của Nhân dân, đồng thời góp phần thực hiện định hướng xây dựng Hà Nội trở thành thành phố sáng tạo, thành phố vì hòa bình, văn hiến và hiện đại.

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Các đại biểu tại lễ khởi động dự án. Ảnh: PV.

Theo thông tin từ phường Hoàn Kiếm, phù điêu do cố họa sĩ Trường Sinh sáng tác năm 1982- một tác phẩm nghệ thuật có giá trị lịch sử đặc biệt, từng đặt tại khu vực ngã tư Bạch Mai - Trương Định.

Tác phẩm được tạo hình bằng vữa, khắc họa hình ảnh những con người lao động, học tập và cống hiến, tượng trưng cho tinh thần đoàn kết, khát vọng xây dựng đất nước và niềm tin vào tương lai của các thế hệ người Việt Nam.

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Hiện trạng bức phù điêu. Ảnh: HK.

Tháng 4/2020, tác phẩm đứng trước nguy cơ bị phá dỡ để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường Vành đai 2. Trước tình hình đó, ông Martin Rama, gia đình cố họa sĩ Trường Sinh cùng các chuyên gia đã phối hợp tìm phương án bảo tồn. Với sự hỗ trợ của chính quyền Hà Nội, bức phù điêu nặng 15 tấn đã được cắt rời khỏi công trình và di dời đến nơi an toàn – khu vực phía nam vườn hoa Long Biên.

Phường Hoàn Kiếm cũng cho biết, mặt sau của công trình sẽ là một tác phẩm nghệ thuật mới được sáng tạo bằng ngôn ngữ đương đại, theo hình thức tranh gốm kết hợp chất liệu thủy tinh tái chế. Tác phẩm mang hơi thở của thời đại mới, thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và khát vọng tiếp nối những giá trị tốt đẹp của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

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Phối cảnh cải tạo bức phù điêu 2 mặt. Ảnh: PV.

“Chúng tôi tin tưởng rằng công trình phù điêu nghệ thuật hai mặt này sẽ trở thành một điểm nhấn văn hóa đặc sắc của khu vực, là nơi quá khứ và hiện tại cùng hiện diện, nơi di sản được gìn giữ và tiếp tục được kể bằng ngôn ngữ của thế hệ hôm nay. Công trình cũng là minh chứng sinh động cho sự chung tay giữa chính quyền, các nhà chuyên môn và cộng đồng trong việc bảo tồn những ký ức đô thị quý giá của Hà Nội”, Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng nêu rõ.

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#Hà Nội #Phường Hoàn Kiếm #Phù điêu #Phù điêu kết đoàn

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