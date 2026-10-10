Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

Dàn người đẹp rạng ngời trên thảm đỏ chung khảo Hoa hậu Việt Nam

Nhóm PV

TPO - Từ 18h tối 10/10, thảm đỏ đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 náo nhiệt với sự xuất hiện của khách mời, đại biểu, dàn hoa, á hậu, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại đêm chung khảo.

report Dàn giám khảo quyền lực của Hoa hậu Việt Nam 2026
gk1.jpg
Dàn Giám khảo uy tín của vòng Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, từ trái qua: Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, nhiếp ảnh gia - đạo diễn Lê Thiện Viễn và MC Trần Ngọc.
gk2.jpg
Nhiếp ảnh gia - đạo diễn Lê Thiện Viễn đánh giá rất cao chất lượng thí sinh năm nay, nhận xét nhiều cô gái có vẻ đẹp hiếm, đối đáp thông minh và sở hữu làn da mộc không tì vết.
gk3.jpg
Đây là lần thứ 4 nhà thiết kế Lê Thanh Hòa ngồi "ghế nóng" tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.
gk4.jpg
MC Trần Ngọc chia sẻ việc tìm một thí sinh đẹp không quá khó, nhưng thử thách lớn nhất là tìm ra người hội tụ cả "hương" và "sắc", có tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp và sự chân thành.
report Thảm đỏ bừng sáng với sự xuất hiện của Hà Trúc Linh
1791634759302-6151705690457804761-g886718082100611016-4ecb15c6d9fe95672d34776306ddde0d.jpg
Với bản lĩnh và kinh nghiệm của đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024, Hà Trúc Linh đồng hành cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 từ hành trình đầu tiên nhằm chia sẻ mọi mặt về kinh nghiệm, quá trình chăm sóc cơ thể và làm sao để có thần thái tự tin trên sân khấu, hướng đến Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
1791634759280-6151705690457804761-g886718082100611016-92344aabf6642d6bc44d4a688afee219.jpg
Trước đêm thi quan trọng ở Chung khải, Hoa hậu Hà Trúc Linh khuyên thí sinh ăn uống điều độ, hạn chế những món ăn dễ ảnh hưởng đến vóc dáng như trà sữa, bánh tráng trộn. Đây cũng là kinh nghiệm cô từng áp dụng trong hành trình Hoa hậu Việt Nam 2024.
1791634759352-6151705690457804761-g886718082100611016-59145a31a0611ad8fdc22a7ff948876e.jpg
Hà Trúc Linh đồng hành với nhiều hoạt động của thí sinh ở vòng Chung khảo. Cô cũng tặng món quà đặc biệt cho 53 thí sinh trước đêm thi.
1791634759452-6151705690457804761-g886718082100611016-7195d7771d6ee70ab7f973b4eab11024.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2024 cho biết trước khi tham gia cuộc thi, cuộc sống của cô chủ yếu xoay quanh việc đi học và về nhà. Sau khi đăng quang, cô có cơ hội đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, quan sát những vùng đất và tìm hiểu văn hóa, lối sống khác nhau.
report Hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi đọ sắc trên thảm đỏ
1791634653957-6151705690457804761-g1834187142606088434-f96fdbdad899ad1b7fda7618a47c8951.jpg
Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2024 Trần Ngọc Châu Anh chọn váy trắng khoe bờ vai thanh mảnh khi xuất hiện ở thảm đỏ.
1791634653921-6151705690457804761-g1834187142606088434-95caa0835bd59e8eeec2fa1cab294a3c.jpg
Á hậu Châu Anh sẽ cùng 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn tiết mục mở màn Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
1791634653873-6151705690457804761-g1834187142606088434-8e3a6f1240a98470d0f84d6f84f81a45.jpg
1791634653695-6151705690457804761-g1834187142606088434-1052b758b22ea263e07bf2e6d822bc79.jpg
Cận nhan sắc rạng rỡ của Trần Ngọc Châu Anh sau hơn một năm trở thành Á hậu 1. Rất nhiều người trầm trồ với sự hiện diện của người đẹp.
1791634884575-969649176970001650-g1834187142606088434-e1d1802ebcb51c05d27fc229dbbf6406.jpg
Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi hạnh phúc khi Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức ở quê hương của cô - TP Hải Phòng.
1791634697244-6151705690457804761-g1834187142606088434-6890751f56bcc4446609e881540a4adf.jpg
Vân Nhi đồng hành với dàn thí sinh từ những ngày đầu, truyền cảm hứng chinh phục hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.
1791634884620-969649176970001650-g1834187142606088434-611ca8992293a06cc7a2c0cb5f6e172e.jpg
Hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi đọ nhan sắc trên thảm đỏ.
report Dàn người đẹp Hoa hậu Việt Nam 2024 thắp sáng thảm đỏ

Đại sứ Thể thao và Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 - Đinh Hoàng Linh Đan gây ấn tượng với phong cách trưởng thành, tự tin. Bước ra khỏi cuộc thi, Đinh Hoàng Linh Đan không chỉ được nhắc đến bởi nhan sắc nổi bật mà còn bởi cách cô từng bước xây dựng hình ảnh một người trẻ năng động, có định hướng rõ ràng.

nd2.jpg
Đại sứ Thể thao và Thời trang của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 - Đinh Hoàng Linh Đan.

Đại sứ Du lịch và Môi trường của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 Phạm Thị Thùy Dương cũng xuất hiện tại Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 để ủng hộ các đàn em. Trong suốt hành trình tuyển sinh Hoa hậu Việt Nam 2026, Thùy Dương nhiều lần xuất hiện cùng các Hoa hậu, Á hậu để đồng hành cùng cuộc thi. Những câu chuyện truyền cảm hứng của cô được nhiều thí sinh thích thú và ủng hộ.

nd3.jpg
Đại sứ Du lịch và Môi trường của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.
report Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền tỏa sáng ở thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026
1791633970797-6151705690457804761-g1834187142606088434-fdd38f5c3c1191a7804a10dcf4d030bb.jpg
Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền có mặt từ sớm ở thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Đạo diễn phim Mưa đỏ chọn trang phục truyền thống khi xuất hiện ở thảm đỏ và nhanh chóng trở thành tâm điểm.
1791633970864-6151705690457804761-g1834187142606088434-90add942453524a09cb0016dd960f9bc.jpg
Đại tá, NSƯT Đặng Thái Huyền tham gia vào hội đồng ban giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026. Việc lựa chọn nữ đạo diễn xuất phát từ tiêu chí đánh giá thí sinh dựa trên bốn trụ cột: Nhan sắc, Văn hóa, Trí tuệ và Cống hiến.
1791633971056-6151705690457804761-g1834187142606088434-0ee8a733452c684a13041769d1d356ac.jpg
Đạo diễn am hiểu tổng thể, sâu sắc về vẻ đẹp nội tâm, chiều sâu văn hóa, lịch sử, khả năng diễn xuất. Đó cũng là những tiêu chí quan trọng khi đánh giá thí sinh tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
report Dàn khách VIP bắt đầu đổ bộ thảm đỏ Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026
1791633337875-6151705690457804761-g1834187142606088434-ee89445bb447d1f389f0daa0e473114d.jpg
Khoảng 18h, không khí ở khu vực thảm đỏ đã rất "nóng" với sự xuất hiện của dàn người đẹp, khách mời.
1791633337708-6151705690457804761-g1834187142606088434-87681fc8539b0dbc8f1b05375ba005a9.jpg
Thảm đỏ chung khảo Hoa hậu Việt Nam hâm nóng với sự xuất hiện của Vũ Quỳnh Trang, top 10 Hoa hậu Việt Nam 2010. Cô xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, bắt trọn sự thu hút từ các ống kính.
1791633337937-6151705690457804761-g1834187142606088434-ab5443b44271c73d4497b4373225c88f.jpg
Đạo diễn catwalk của Hoa hậu Việt Nam 2026 - người mẫu Ngọc Anh Nana trên thảm đỏ. Chia sẻ về việc nhận lời làm đạo diễn catwalk cho Hoa hậu Việt Nam 2026, Ngọc Anh Nana cho biết đây là sân chơi nhan sắc uy tín mà cô trân trọng. Người đẹp muốn dùng những kinh nghiệm tích lũy để giúp các thí sinh tự tin hơn, đẹp hơn và quan trọng nhất là thể hiện được màu sắc của mình trên sân khấu.
1791633337802-6151705690457804761-g1834187142606088434-e78653e35e0772a19039817801435230.jpg
Thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026 bắt đầu đón dàn khách mời đổ bộ, toàn những gương mặt đình đám trong làng "nhan sắc" Việt.
report Sẵn sàng cho đêm chung khảo bùng nổ, nhiều dấu ấn của Hoa hậu Việt Nam 2026

Đạo diễn Lê Thiện Viễn ấn tượng đặc biệt khi xem thí sinh tập đồng diễn. Những cô gái có vẻ hiền, ít nói trong giao tiếp lại thể hiện nguồn năng lượng mạnh mẽ khi biểu diễn cùng nhau. Ông kỳ vọng sự chuyển biến ấy sẽ mang đến một đêm chung khảo sôi động, nơi thí sinh có thêm cơ hội bộc lộ thế mạnh của mình.

Sau thời gian trước chung khảo tiếp xúc với gần hết các cô gái, ông đánh giá nhiều người có làn da đẹp, tạo ấn tượng tích cực khi để mặt mộc.

Cuộc trò chuyện cũng cho thấy sự khác nhau trong cách mỗi thí sinh bộc lộ mục tiêu. Có người thể hiện quyết tâm vào nhóm dẫn đầu, thậm chí hướng tới danh hiệu hoa hậu. Có thí sinh còn rụt rè, cần thêm sự khích lệ để tự tin trình bày suy nghĩ.

"Nhiệm vụ của tôi là tiếp cho các bạn thêm năng lượng, thêm lửa", đạo diễn Lê Thiện Viễn chia sẻ.

1791452145839-1400582632642175591-g298897970277760813-50ebc83a80a0270a9796f9551c0bd457.jpg
report Hoa khôi Ngoại thương, Hoa khôi Học viện Báo chí sẵn sàng bùng nổ ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026
report Đỗ Mỹ Linh choáng ngợp với chất lượng thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Đêm thi ngày 10/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng là cột mốc quan trọng để các cô gái cạnh tranh cơ hội vào vòng chung kết.

Với Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh, phỏng vấn kín là một trong những phần thi giúp giám khảo tiếp cận thí sinh gần nhất. Khi các cô gái để mặt mộc và trao đổi trực tiếp, giám khảo có điều kiện quan sát diện mạo, đồng thời hiểu rõ hơn về con người phía sau phần trình diễn.

“Mặt bằng thí sinh Hoa hậu Việt Nam năm nay rất đồng đều, phải nói là đồng đều nhất trong tất cả năm mà tôi từng chấm”, giám khảo Đỗ Mỹ Linh nhận xét.

img-2654.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đảm nhận vai trò giám khảo.

Đỗ Mỹ Linh cho biết nhiều thí sinh trả lời trôi chảy, mang đến những thông tin khiến cô bất ngờ. Cuộc trò chuyện giúp giám khảo có thêm căn cứ nhìn nhận khả năng diễn đạt, cách suy nghĩ và trải nghiệm riêng của từng cô gái, bên cạnh ấn tượng ban đầu về nhan sắc.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - nhìn nhận sức ép ở quyết định lựa chọn những người đi tiếp.

“Tôi thấy năm nay chấm thi không dễ dàng bởi mặt bằng chung của thí sinh tương đối đồng đều”, ông nói.

Qua tiếp xúc gần, nhà báo Lê Xuân Sơn nhận thấy các cô gái có tư duy linh hoạt, tự tin và biết thể hiện quan điểm. Dù vẫn có thí sinh nổi bật hơn và một số người còn khoảng cách so với các bạn, chất lượng chung khiến việc cân nhắc từng trường hợp trở nên khó khăn.

img-2646.jpg
Đạo diễn Lê Thiện Viễn đặt câu hỏi cho thí sinh.

Ở góc độ quan sát trực diện, đạo diễn Lê Thiện Viễn dành sự chú ý cho vẻ đẹp tự nhiên của thí sinh. Sau thời gian trước chung khảo tiếp xúc với gần hết các cô gái, ông đánh giá nhiều người có làn da đẹp, tạo ấn tượng tích cực khi để mặt mộc.

report Cô gái đang được bình chọn nhiều nhất chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026
report Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng đoàn công tác tới thăm, khảo sát sân khấu

Khoảng 16h45 ngày 10/10, ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng - cùng đoàn công tác tới thăm, khảo sát sân khấu trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam tại quảng trường Dragon Beach, thuộc Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, phường Đồ Sơn, Hải Phòng.

Đi cùng đoàn có ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường Đồ Sơn.

Đại diện Báo Tiền Phong gồm nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, nhà báo Trần Thị Thu Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong và đại diện Hoàng Thành Media tiếp đón lãnh đạo TP Hải Phòng.

1791627323651-2050964208368545776-g1834187142606088434-1ed1394fd2aea4036fd91c6d080fd595.jpg
1791627323695-2050964208368545776-g1834187142606088434-5e6a4d3d17303d06511e138a9ec0cd36.jpg
1791627323732-2050964208368545776-g1834187142606088434-5c57c59330d5e5628e4acebe649710a1.jpg
1791627323754-2050964208368545776-g1834187142606088434-edd1df4913bc80e70d7cc385d1ff0ff5.jpg
1791627323747-2050964208368545776-g1834187142606088434-6b14d348f2992b3d6b7890324905c271.jpg
report Đếm ngược từng phút để bước ra sân khấu hoành tráng của chung khảo HHVN 2026
1791624466149-969649176970001650-g1891189329724809656-3fb79f2d06ba2e47be4e9e791236241d.jpg
Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh đã hoàn thiện khâu làm tóc.
1791624466260-969649176970001650-g1891189329724809656-baabcd4e84e993e1dd732db9a393b534-2288.jpg
1791624466271-969649176970001650-g1891189329724809656-e7485e39ed065a019a61f539590d1fb4.jpg
Nét rạng rỡ của thí sinh Thúy Linh.
1791624466346-969649176970001650-g1891189329724809656-c9bbadaecd08a1a424773e26f6bb8fe3.jpg
Lê Phương Nghi thuộc nhóm thí sinh có mái tóc dài nhất cuộc thi.
1791624466211-969649176970001650-g1891189329724809656-64996cbe0719010fdf8d2b843d421f47.jpg
Thí sinh Gouband Lisa - 19 tuổi, mang dòng máu Việt - Pháp luôn nổi bật từ đầu hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.
1791624466329-969649176970001650-g1891189329724809656-b969d10bb47a11e15ca322f847afee8e.jpg
Thí sinh Văn Hà Phương Nhi sinh năm 2000, là du học sinh trở về Việt Nam sau 5 năm học tập và làm việc tại Australia. Sau một hành trình dài, Phương Nhi hoàn thiện về nhan sắc, kỹ năng, sẵn sàng bước vào đêm thi quan trọng.
report Tất cả vì mục tiêu đẹp nhất, lộng lẫy nhất cho Hoa hậu Việt Nam 2026
1791623954578-2050964208368545776-g1834187142606088434-9386537f2038bd8a3d75e09bf104b6ad.jpg
Khoảng 15h, các chuyên viên trang điểm, làm tóc bắt đầu làm việc, giúp thí sinh có tạo hình lộng lẫy nhất trên sân khấu.
1791623867678-2050964208368545776-g1834187142606088434-c3ad699763b62882bb46f9b5a18ad283.jpg
Trước đó, các cô gái đã được tổng duyệt, chọn lay-out phù hợp nhất để tỏa sáng trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
1791623867775-2050964208368545776-g1834187142606088434-4b978899a72136a497ac3bced7ba0505.jpg
1791623867761-2050964208368545776-g1834187142606088434-4223668d7872003a38af7a9b128826df.jpg
Không khí khẩn trương từ đội ngũ make-up cho đến thí sinh.
1791623867750-2050964208368545776-g1834187142606088434-38a7679e8f60f3779de9f391a3d44281.jpg
Thí sinh Nguyễn Yến Trang hài lòng với khâu make-up và sẵn sàng bước lên sân khấu trình diễn.
1791623867737-2050964208368545776-g1834187142606088434-38c542d54efe0bf2eb85acb36b43a8a7.jpg
1791623867721-2050964208368545776-g1834187142606088434-332021c80e39a8501323f9828d754845.jpg
Cận khuôn mặt 2 thí sinh Khánh Ly, Hải Lan trước giờ G.
1791623867710-2050964208368545776-g1834187142606088434-2bb06033f7b1cfca9b7e5c1e9af618d5.jpg
Bùi Thị Thái Thanh đếm ngược từng phút giây để được bước lên sân khấu và tỏa sáng.
report Sân khấu giữa Đồi Rồng sẵn sàng đón hơn 3.000 khán giả
1791623280543-7838518666213761358-g1834187142606088434-5ba33e597999e26c7657e89e02e1e3cd.jpg
Từ những khối kết cấu góc cạnh, sân khấu chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được tạo dáng bằng các đường cong uyển chuyển, mang đến tổng thể mềm mại, thanh thoát. Công tác thi công, hoàn thiện sân khấu đã hoàn tất, sẵn sàng cho đêm chung khảo 10/10.
1791623280536-7838518666213761358-g1834187142606088434-edfe848c7b8e3ffee2cd775d287505f8.jpg
Sân khấu quy mô lớn với sức chứa lên đến 3.000 chỗ ngồi.
1791623280525-7838518666213761358-g1834187142606088434-159313efb130af87d123938271fdcd4f.jpg
Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục chọn sân khấu ngoài trời cho đêm chung khảo và chung kết tại Hải Phòng. Ban tổ chức mong muốn đón đông khán giả đến xem trực tiếp, đồng thời mang đến phần trình diễn hoành tráng, mãn nhãn mặc dù lựa chọn này đi cùng áp lực về thời tiết, an toàn và công tác tổ chức.
1791623280557-7838518666213761358-g1834187142606088434-b4656833e3bf290b025966d527463596.jpg
Sân khấu năm nay lấy cảm hứng từ hoa sen vươn lên, bung nở đang dần được hoàn thiện ở quảng trường biển Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Thiết kế gửi gắm vẻ đẹp thanh lịch, giàu sức sống và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.
1791623292530-7838518666213761358-g1834187142606088434-5c7e5b1ab1c7cffbf650134ac71c7076.jpg
Đội ngũ tình nguyện viên đảm bảo khâu soát vé diễn ra khẩn trương, an toàn.
1791623292536-7838518666213761358-g1834187142606088434-dc3dd165531b0be536e2fb4696dd5488.jpg
Theo ban tổ chức, ở đêm chung khảo toàn quốc, tất cả thí sinh đều là trung tâm. Rất nhiều nhân sự được huy động để đảm bảo chất lượng đêm thi quan trọng.
1791623292544-7838518666213761358-g1834187142606088434-74fe87f1ac04efc4c6eb6675f0c0d66b.jpg
Công tác đón khách được phân công kỹ lưỡng.
1791623292571-7838518666213761358-g1834187142606088434-07ac6daacd90b49ef4e1d83848270361.jpg
Ngoài những công việc liên quan đến tổ chức trên sân khấu, công tác ghi hình phục vụ livestream hay phát sóng cũng được đầu tư kỹ lưỡng và tối đa. Mục tiêu là 53 thí sinh đều có những góc quay, góc hình đẹp nhất trên các nền tảng số trong buổi chung khảo.

Xem thêm

#Hoa hậu Việt Nam #Đồi Rồng #Hải Phòng #Thí sinh #Chung khảo #Hoa hậu #Livestream

Cùng chuyên mục

Cô gái đang được bình chọn nhiều nhất chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Vũ Lâm Bảo Chi vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và người hâm mộ, đưa cô vào nhóm thí sinh có lượt bình chọn cao tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước giờ bước lên sân khấu chung khảo, cô cùng các thí sinh mong muốn có đêm thi tỏa sáng và giữ tinh thần tích cực dù kết quả ra sao.

Đếm ngược từng phút Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Đếm ngược từng phút Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Vài tiếng trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Đỗ Mỹ Linh đánh giá thí sinh có chất lượng đồng đều nhất trong các mùa cô từng ở vai trò giám khảo. Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - cho rằng ban giám khảo đứng trước lựa chọn khó cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Suy nghĩ về vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

Suy nghĩ về vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Chỉ còn ít giờ nữa, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. Phía sau những bước catwalk và trang phục lộng lẫy là gần hai tháng rèn luyện, trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng cùng những thay đổi mà nhiều cô gái tin rằng sẽ theo họ lâu dài.

Cô gái lạc quan ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư không thể tham gia tổng duyệt do bị đau chân. Dù vậy, thí sinh đến từ Đồng Tháp vẫn giữ tinh thần lạc quan, quyết tâm thể hiện tốt trong đêm thi quan trọng.

Các cô gái Hoa hậu Việt Nam ngỡ ngàng với diện mạo mới

Các cô gái Hoa hậu Việt Nam ngỡ ngàng với diện mạo mới

TPO - Nhan sắc thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã được tôn lên nhờ đội ngũ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp. Với diện mạo lộng lẫy nhất, các cô gái tự tin bước vào đêm chung khảo toàn quốc 10/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn: 'Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam có vẻ đẹp hiếm, làn da không tì vết'

Đạo diễn Lê Thiện Viễn: 'Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam có vẻ đẹp hiếm, làn da không tì vết'

TPO - Trước vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc. Các cô gái đối diện Ban giám khảo và trả lời những câu hỏi về bản thân, gia đình, hành trình tại nhà chung. Giám khảo Lê Thiện Viễn nhận xét nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam đối đáp thông minh, sở hữu vẻ đẹp hiếm có, đặc biệt là làn da không tì vết.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trực tiếp “chấm” thí sinh trong màn phỏng vấn 1-1 Ảnh: Trọng Tài

Chuẩn bị tâm thế đón nhận kết quả

TP - Trước đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, tất cả 53 thí sinh tăng cường tập luyện, ráp sân khấu, có buổi kéo dài đến 2h sáng. Cùng với việc hoàn thiện kỹ năng trình diễn, các cô gái cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận quyết định của Ban giám khảo.

Xem chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở đâu?

Xem chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở đâu?

TPO - Đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại quảng trường biển Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Chương trình được livestream trực tuyến trên nhiều nền tảng.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam lột xác ngoạn mục trước chung khảo

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam lột xác ngoạn mục trước chung khảo

TPO - Trước giờ tổng duyệt Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh gây chú ý với nhan sắc nổi bật và thần thái tự tin. Dàn người đẹp sẵn sàng bước vào đêm thi quan trọng, nơi mỗi màn xuất hiện đều có thể tạo dấu ấn riêng.

Thần thái tự tin của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Thần thái tự tin của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Trước vòng phỏng vấn kín, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn catwalk và đồng diễn trước Ban giám khảo. Các cô gái cho biết có chút hồi hộp nhưng nhanh chóng tìm lại được sự tự tin.

Ai dẫn đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026?

Ai dẫn đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026?

TPO - MC Thùy Linh và MC Thiên Vũ đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Lần đầu đồng hành cuộc thi, MC Thùy Linh thừa nhận vừa vinh dự vừa ý thức rõ trách nhiệm khi đứng trên sân khấu quan trọng này.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe