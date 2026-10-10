Bên trong phòng trang điểm cho 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Chiều 10/10, 53 thí sinh được trang điểm, làm tóc kỹ lưỡng, đếm ngược từng phút giây để được bước lên sân khấu và tỏa sáng.
TPO - Trước giờ diễn ra chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Ban tổ chức hoàn tất các khâu chuẩn bị tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Bên cạnh hệ thống điện dự phòng, hơn 100 tình nguyện viên được huy động phục vụ phân luồng, soát vé và hỗ trợ khán giả.
TPO - Trước đêm Chung khảo, dàn hoa khôi, á khôi bày tỏ sự tự tin nhưng cũng không kém phần áp lực khi bước vào đêm thi quan trọng. 53 thí sinh sẽ cũng trải qua các phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội để lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất vào vòng Chung kết.
TPO - Vũ Lâm Bảo Chi vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và người hâm mộ, đưa cô vào nhóm thí sinh có lượt bình chọn cao tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước giờ bước lên sân khấu chung khảo, cô cùng các thí sinh mong muốn có đêm thi tỏa sáng và giữ tinh thần tích cực dù kết quả ra sao.
TPO - Vài tiếng trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Đỗ Mỹ Linh đánh giá thí sinh có chất lượng đồng đều nhất trong các mùa cô từng ở vai trò giám khảo. Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - cho rằng ban giám khảo đứng trước lựa chọn khó cả về chuyên môn lẫn tâm lý.
TPO - Từ 18h tối 10/10, thảm đỏ đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 náo nhiệt với sự xuất hiện của khách mời, đại biểu, dàn hoa, á hậu, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại đêm chung khảo.
TPO - Chỉ còn ít giờ nữa, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. Phía sau những bước catwalk và trang phục lộng lẫy là gần hai tháng rèn luyện, trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng cùng những thay đổi mà nhiều cô gái tin rằng sẽ theo họ lâu dài.
TPO - Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư không thể tham gia tổng duyệt do bị đau chân. Dù vậy, thí sinh đến từ Đồng Tháp vẫn giữ tinh thần lạc quan, quyết tâm thể hiện tốt trong đêm thi quan trọng.
TPO - Nhan sắc thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã được tôn lên nhờ đội ngũ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp. Với diện mạo lộng lẫy nhất, các cô gái tự tin bước vào đêm chung khảo toàn quốc 10/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng.
TPO - Nhiều phụ huynh tự hào khi chứng kiến con trưởng thành sau hai tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. “Con chững chạc, tự tin hơn. Gia đình phấn khởi, tự hào. Tôi thấy mình sáng suốt khi tin tưởng cuộc thi, để con có những trải nghiệm tốt”, một phụ huynh chia sẻ.
TPO - Trước vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc. Các cô gái đối diện Ban giám khảo và trả lời những câu hỏi về bản thân, gia đình, hành trình tại nhà chung. Giám khảo Lê Thiện Viễn nhận xét nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam đối đáp thông minh, sở hữu vẻ đẹp hiếm có, đặc biệt là làn da không tì vết.
TP - Trước đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, tất cả 53 thí sinh tăng cường tập luyện, ráp sân khấu, có buổi kéo dài đến 2h sáng. Cùng với việc hoàn thiện kỹ năng trình diễn, các cô gái cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận quyết định của Ban giám khảo.
TPO - Đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại quảng trường biển Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Chương trình được livestream trực tuyến trên nhiều nền tảng.
TPO - Trước giờ tổng duyệt Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh gây chú ý với nhan sắc nổi bật và thần thái tự tin. Dàn người đẹp sẵn sàng bước vào đêm thi quan trọng, nơi mỗi màn xuất hiện đều có thể tạo dấu ấn riêng.
TPO - Trước vòng phỏng vấn kín, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn catwalk và đồng diễn trước Ban giám khảo. Các cô gái cho biết có chút hồi hộp nhưng nhanh chóng tìm lại được sự tự tin.
TPO - MC Thùy Linh và MC Thiên Vũ đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Lần đầu đồng hành cuộc thi, MC Thùy Linh thừa nhận vừa vinh dự vừa ý thức rõ trách nhiệm khi đứng trên sân khấu quan trọng này.
TPO - 20 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện trên sân khấu Y-Fest tại Lai Châu, biểu diễn cùng Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc trước 35.000 khán giả.