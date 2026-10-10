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Hoa hậu

Bên trong phòng trang điểm cho 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Nhóm PV

TPO - Chiều 10/10, 53 thí sinh được trang điểm, làm tóc kỹ lưỡng, đếm ngược từng phút giây để được bước lên sân khấu và tỏa sáng.

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Từ khoảng 15h, các chuyên viên trang điểm, làm tóc bắt đầu làm việc, giúp thí sinh có tạo hình lộng lẫy nhất trên sân khấu đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi thuộc nhóm thí sinh hoàn tất phần trang điểm, làm tóc khá sớm.
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Trước đó, các cô gái đã được tổng duyệt, chọn lay-out phù hợp nhất để tỏa sáng trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Thí sinh Gouband Lisa, 19 tuổi, mang dòng máu Việt - Pháp luôn nổi bật với vẻ đẹp khác biệt từ đầu hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026. Chia sẻ trước giờ lên sân khấu, Lisa nói cô trình diễn chưa đẹp ở tổng duyệt và mong muốn thể hiện tốt hơn ở chung khảo, đặc biệt là phần thi bikini. Lisa chúc bản thân và 52 thí sinh có đêm thi bùng nổ.
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Thí sinh Nguyễn Thị Thúy Linh, sinh năm 2007, đến từ Hà Nội. Thúy Linh đã sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu chung khảo. Cô đặt mục tiêu sẽ lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Thí sinh Đoàn Hải Lan (Hà Nội) cho biết cô ưng ý với kiểu tóc và phong cách trang điểm cho chung khảo. Hải Lan có kinh nghiệm làm người mẫu ảnh. Cô khá tự tin với bí quyết chọn tông trang điểm và chuẩn bị trang phục trên sân khấu.
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Thí sinh Nguyễn Yến Trang cho biết đã tập luyện chăm chỉ những ngày qua, chờ khoảnh khắc tỏa sáng trong đêm thi quan trọng.
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Yến Trang được các chuyên viên trang điểm, làm tóc tỉ mỉ.
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Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh là sinh viên Đại học Anh Quốc Việt Nam, đến từ TPHCM. Cô gây chú ý với khả năng sử dụng 6 ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Trung, Hàn, Nhật, Pháp và Tây Ban Nha. Khánh Linh cho biết cô chuẩn bị cho Hoa hậu Việt Nam từ đầu năm 2026. Những ngày cận sơ khảo, nữ sinh liên tục tập catwalk, luyện phần giới thiệu bản thân, làm quen với giày cao gót và chăm sóc da.
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Đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại quảng trường biển Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Sân khấu lấy cảm hứng từ hoa sen vươn lên, bung nở. Thiết kế gửi gắm vẻ đẹp thanh lịch, giàu sức sống và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam. Chương trình được livestream trực tuyến trên các nền tảng YouTube, fanpage chính thức của Báo Tiền Phong và Hoa hậu Việt Nam, YouTube, Fanpage, TikTok, Zalo của Hoàng Thành Media cùng các kênh YouTube, Fanpage, TikTok, FPT Play từ Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng.

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#Hoa hậu Việt Nam #chung khảo #thí sinh #Hải Phòng #chuẩn bị #tỏa sáng

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Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trực tiếp “chấm” thí sinh trong màn phỏng vấn 1-1 Ảnh: Trọng Tài

Chuẩn bị tâm thế đón nhận kết quả

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