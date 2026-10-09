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Hoa hậu

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Thêm trải nghiệm văn hóa với thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Đỗ Quyên

TPO - 20 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện trên sân khấu Y-Fest tại Lai Châu, biểu diễn cùng Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc trước 35.000 khán giả.

Giữa lịch trình tập luyện dày đặc cho vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, 20 thí sinh có mặt tại concert Y-Fest tối, tham gia tiết mục Đi giữa trời rực rỡ cùng Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc.

Chỉ một tiếng trước giờ xuất phát, các cô gái tranh thủ tập luyện, rà soát đội hình và đường dây sân khấu. 22h, chuyến xe chở thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi hành trở lại Lai Châu - nơi họ từng có hành trình trải nghiệm văn hóa và thực hiện dự án thiện nguyện hồi tháng 9.

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Thí sinh Hoa hậu Việt Nam xuất hiện trong trang phục các dân tộc ở Lai Châu. Ảnh: BTC.

Nguyễn Minh Hiền cho biết cô có cảm giác đặc biệt hồi hộp khi được biểu diễn trước 35.000 khán giả.

“Đứng trên sân khấu trước biển người, em hồi hộp nhưng rất vui. Dù trời mưa nhỏ, khán giả vẫn ở lại và chờ đón từng tiết mục”, Minh Hiền chia sẻ. Sự cổ vũ của khán giả khiến những nỗ lực của cả đoàn trở nên đáng giá.

Nguyễn Diệu Chi có nhiều cảm xúc đặc biệt trong chuyến trở lại Lai Châu. Trên đường đến địa điểm tổ chức, khi xe đi qua trường mầm non Tả Lèng - nơi từng gắn với dự án thiện nguyện của thí sinh - Diệu Chi nhớ lại những kỷ niệm trong chuyến đi trước.

"Khi bước lên sân khấu Y-Fest, sự mệt mỏi sau hành trình dài nhanh chóng được thay thế bằng cảm giác hào hứng. Trải nghiệm đứng trên sân khấu lớn, tự tin tỏa sáng cùng ca sĩ Lâm Bảo Ngọc và Anh Tú đã tạo nên cột mốc thanh xuân vô cùng rực rỡ”, cô nói.

Mai Thị Yến Nhi ấn tượng khi được đứng chung sân khấu với Lâm Bảo Ngọc - nữ ca sĩ cô yêu thích.

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Đây được xem là trải nghiệm đặc biệt với 20 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: BTC.

Điều khiến cô ấn tượng không chỉ là màn trình diễn mà còn là sự gần gũi, thân thiện của nữ ca sĩ phía sau sân khấu. Với Yến Nhi, đây là dịp để cô quan sát và học hỏi sự chuyên nghiệp cũng như tình yêu dành cho sân khấu của những nghệ sĩ.

Nguyễn Phương Nghi chia sẻ lần đầu cô đến Lai Châu trong chuyến thiện nguyện, khám phá văn hóa và ẩm thực. Lần này cô xuất hiện với vai trò đặc biệt hơn khi trình diễn trang phục dân tộc tại Y-Fest.

Phương Nghi được khoác lên mình trang phục dân tộc Hà Nhì. Cô cho biết bộ trang phục cầu kỳ và cần sự am hiểu để mặc đúng cách. Phương Nghi ấn tượng với sự nhiệt tình và niềm tự hào của người dân địa phương khi giới thiệu văn hóa dân tộc mình.

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Biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả tại Y-Fest là trải nghiệm thực tế giúp thí sinh rèn sự tự tin, khả năng làm chủ sân khấu. Ảnh: BTC.

Phương Nghi cho biết cô vui và tự hào khi được tham gia một đêm nhạc lớn, đồng thời có cơ hội đến gần hơn với người dân Lai Châu.

Chuyến trở lại Lai Châu diễn ra khi 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào giai đoạn nước rút, chuẩn bị cho đêm chung khảo toàn quốc tối 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.

Với 20 thí sinh tham gia Y-Fest, việc biểu diễn trước hàng chục nghìn khán giả là trải nghiệm khác biệt. Đêm diễn tối 3/10 cũng giúp các cô gái có thêm cơ hội cọ xát với sân khấu lớn trước vòng thi quan trọng.

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#Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh Hoa hậu Việt Nam #Y-Fest Lai Châu #Anh Tú #Lâm Bảo Ngọc #Chung khảo Hoa hậu Việt Nam

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