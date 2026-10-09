Nhìn từ trên cao sân khấu Hoa hậu Việt Nam bên bãi biển Đồ Sơn

TPO - Trong buổi đo nhân trắc học lần hai trước vòng Chung khảo, thí sinh Lisa Gouband cho biết cô tự tin nhất là khi để mặt mộc. Cô gái mang hai dòng máu Pháp - Việt Nam cho rằng vẻ đẹp không chỉ ở bề ngoài. Người phụ nữ đẹp nhất khi thể hiện vẻ đẹp tâm hồn, cô muốn mang thông điệp này đến với Hoa hậu Việt Nam 2026.