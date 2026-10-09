Ai dẫn đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026?

TPO - MC Thùy Linh và MC Thiên Vũ đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Lần đầu đồng hành cuộc thi, MC Thùy Linh thừa nhận vừa vinh dự vừa ý thức rõ trách nhiệm khi đứng trên sân khấu quan trọng này.

Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 có sự dẫn dắt của MC Nguyễn Thùy Linh và MC Thiên Vũ.

Sân khấu Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được dàn dựng với quy mô lớn tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng), tạo không gian trình diễn chuyên nghiệp, hoành tráng cho 53 thí sinh đồng thời tôn vinh văn hóa truyền thống Việt Nam.

Kể chuyện những cô gái trẻ bản lĩnh

Chia sẻ với PV Tiền Phong, MC Thùy Linh cho biết đây là lần đầu cô đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại Hoa hậu Việt Nam. Với nữ MC, cơ hội này mang đến niềm vui, sự tự hào nhưng cũng đi kèm không ít áp lực.

"Tôi rất vui, vinh dự nhưng cũng ý thức rõ về trách nhiệm của mình khi lần đầu đồng hành Hoa hậu Việt Nam - cuộc thi có bề dày truyền thống và vị trí đặc biệt trong lòng công chúng.

Đêm Chung khảo lại là một dấu mốc rất quan trọng, khi từ 53 cô gái sẽ lựa chọn những gương mặt tiếp tục hành trình chinh phục chiếc vương miện. Vì thế với tôi, đây không đơn thuần là một sân khấu, mà là nơi mình được chứng kiến và góp phần kể câu chuyện về những cô gái trẻ đang mang theo ước mơ, bản lĩnh và khát vọng được tỏa sáng", MC Thùy Linh chia sẻ.

MC Thùy Linh lần đầu đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại Hoa hậu Việt Nam.

Nữ MC mong muốn trở thành người kết nối để khán giả không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp của các thí sinh trên sân khấu mà còn cảm nhận được năng lượng, cá tính và những câu chuyện phía sau mỗi cô gái.

Khác với không gian sân khấu trong nhà, đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức ngoài trời tại quảng trường biển Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Sân khấu lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen vươn lên, bung nở, kết hợp hệ thống màn hình LED, nhiều tuyến catwalk.

Thiết kế này giúp thí sinh tiếp cận khán giả từ nhiều hướng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hai MC trong việc di chuyển, phối hợp và kiểm soát nhịp độ chương trình.

Theo MC Thùy Linh, sân khấu lớn mang đến nhiều trải nghiệm thú vị nhưng cũng đòi hỏi người dẫn phải linh hoạt, không chỉ làm chủ nội dung mà còn phải quan sát, kết nối các khu vực và duy trì mạch cảm xúc xuyên suốt đêm thi.

"Nhưng thử thách lớn nhất cũng chính là điều thú vị nhất, đó là làm sao để giữa sân khấu lớn, mỗi thí sinh vẫn có được khoảnh khắc của riêng mình, là những nhân vật được tỏa sáng. Tôi cùng MC nam - anh Thiên Vũ - dành thời gian tập dượt kỹ trên sân khấu cùng ê-kíp để làm quen với không gian, tính toán kỹ lưỡng từng đoạn dẫn để có sự tung hứng nhịp nhàng cũng như có nội lực, cảm xúc trong giọng nói để phù hợp với tinh thần chương trình, sân khấu", cô cho biết.

Bên cạnh yêu cầu về kỹ thuật dẫn chương trình, MC Thùy Linh cho rằng sự tinh tế trong cách tương tác với thí sinh cũng đóng vai trò quan trọng.

Theo cô, một cuộc thi có bề dày truyền thống như Hoa hậu Việt Nam cần giữ được sự trang trọng, chuẩn mực, song người dẫn vẫn phải tạo ra không khí gần gũi để các cô gái cảm thấy thoải mái khi bước lên sân khấu.

Sân khấu quy mô lớn của Chung khảo Hoa hậu Việt Nam mang đến nhiều trải nghiệm thú vị nhưng cũng đòi hỏi người dẫn phải linh hoạt. Ảnh: Quốc Nam.

"Ở một cuộc thi lớn như Hoa hậu Việt Nam, sự chỉn chu, chuẩn mực là điều cần thiết để giữ được đẳng cấp và uy tín của chương trình. Nhưng phía sau khoảnh khắc đẹp trên sân khấu là những cô gái trẻ có hồi hộp, áp lực và cả những ước mơ rất thật. Vì thế, MC cũng cần đủ tinh tế để tạo cho họ cảm giác được kết nối và được là chính mình.

Đôi khi chỉ một ánh mắt động viên, một nụ cười hay câu nói đúng lúc cũng có thể giúp thí sinh bình tĩnh và tự tin hơn, hỗ trợ các cô gái được tỏa sáng theo cách đẹp nhất của họ", Thùy Linh bày tỏ.

Nữ MC cho biết cô dành thời gian tìm hiểu, theo sát các diễn biến và hoạt động của Hoa hậu Việt Nam 2026 để hiểu hơn về thí sinh cũng như những nỗ lực của ban tổ chức.

Chờ màn kết hợp bùng nổ

MC Thùy Linh sinh năm 1987, là gương mặt MC được yêu mến của Đài Truyền hình Việt Nam. Thùy Linh quen thuộc với khán giả qua các chương trình giải trí như Bài hát yêu thích, Ca sĩ tháng, Muôn màu showbiz, Giai điệu kết nối, Điểm hẹn tài năng. Năm 2016, cô giành giải đặc biệt Nụ cười VTV.

Đồng hành với Thùy Linh là MC Thiên Vũ đến từ TPHCM. Việc hai MC cùng tập dượt, làm quen với sân khấu được chú trọng nhằm bảo đảm sự phối hợp trong những phần thi có đông thí sinh và nhiều vị trí trình diễn.

MC Thiên Vũ có kinh nghiệm dẫn dắt cuộc thi sắc đẹp.

MC Thiên Vũ sinh năm 1985, từng đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho nhiều sự kiện tầm cỡ, các chương trình thời trang, đại nhạc hội và ra mắt sản phẩm lớn, hội nghị kinh tế, và các sự kiện doanh nghiệp lớn.

Nam MC công tác tại HTV - Đài Truyền hình TPHCM. Anh sở hữu chất giọng trầm ấm, lối dẫn dắt chương trình hài hước, vui nhộn và đặc biệt là cách xử lý tình huống nhanh nhẹn, chuyên nghiệp nhờ kinh nghiệm làm MC - BTV nhiều năm.