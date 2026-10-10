Toàn cảnh sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Đồi Rồng, sẵn sàng đón hơn 3.000 khán giả

TPO - Trước giờ diễn ra chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Ban tổ chức hoàn tất các khâu chuẩn bị tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Bên cạnh hệ thống điện dự phòng, hơn 100 tình nguyện viên được huy động phục vụ phân luồng, soát vé và hỗ trợ khán giả.
TPO - Trước đêm Chung khảo, dàn hoa khôi, á khôi bày tỏ sự tự tin nhưng cũng không kém phần áp lực khi bước vào đêm thi quan trọng. 53 thí sinh sẽ cũng trải qua các phần thi áo dài, áo tắm, dạ hội để lựa chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất vào vòng Chung kết.
TPO - Chiều 10/10, 53 thí sinh được trang điểm, làm tóc kỹ lưỡng, đếm ngược từng phút giây để được bước lên sân khấu và tỏa sáng.
TPO - Vũ Lâm Bảo Chi vui mừng khi nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè và người hâm mộ, đưa cô vào nhóm thí sinh có lượt bình chọn cao tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước giờ bước lên sân khấu chung khảo, cô cùng các thí sinh mong muốn có đêm thi tỏa sáng và giữ tinh thần tích cực dù kết quả ra sao.
TPO - Vài tiếng trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Đỗ Mỹ Linh đánh giá thí sinh có chất lượng đồng đều nhất trong các mùa cô từng ở vai trò giám khảo. Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - cho rằng ban giám khảo đứng trước lựa chọn khó cả về chuyên môn lẫn tâm lý.
TPO - Từ 18h tối 10/10, thảm đỏ đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 náo nhiệt với sự xuất hiện của khách mời, đại biểu, dàn hoa, á hậu, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại đêm chung khảo.
TPO - Chỉ còn ít giờ nữa, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. Phía sau những bước catwalk và trang phục lộng lẫy là gần hai tháng rèn luyện, trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng cùng những thay đổi mà nhiều cô gái tin rằng sẽ theo họ lâu dài.
TPO - Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư không thể tham gia tổng duyệt do bị đau chân. Dù vậy, thí sinh đến từ Đồng Tháp vẫn giữ tinh thần lạc quan, quyết tâm thể hiện tốt trong đêm thi quan trọng.
TPO - Nhan sắc thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã được tôn lên nhờ đội ngũ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp. Với diện mạo lộng lẫy nhất, các cô gái tự tin bước vào đêm chung khảo toàn quốc 10/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng.
TPO - Thí sinh Bùi Mai Linh trình diễn bộ váy dạ hội do mẹ và bác may tại đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Bộ váy gửi gắm niềm tin và tiếp thêm động lực để Mai Linh tỏa sáng ngay trên sân khấu quê hương.
TPO - Đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại quảng trường biển Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Chương trình được livestream trực tuyến trên nhiều nền tảng.
TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - cho biết thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt bằng đồng đều, tự tin và dám thể hiện quan điểm riêng. Ông cho rằng Ban tổ chức, Ban giám khảo sẽ rất khó khăn để lựa chọn ra những gương mặt được đi vào vòng Chung kết toàn quốc.
TPO - Trước giờ tổng duyệt Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh gây chú ý với nhan sắc nổi bật và thần thái tự tin. Dàn người đẹp sẵn sàng bước vào đêm thi quan trọng, nơi mỗi màn xuất hiện đều có thể tạo dấu ấn riêng.
TPO - Lần thứ ba đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết quy trình chấm thi của cuộc thi rất chuyên nghiệp, tỉ mỉ và khắt khe. Cô đánh giá cao chất lượng thí sinh năm nay và khẳng định tìm ra những cô gái xứng đáng để vào vòng chung kết toàn quốc.
TPO - Trước vòng phỏng vấn kín, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn catwalk và đồng diễn trước Ban giám khảo. Các cô gái cho biết có chút hồi hộp nhưng nhanh chóng tìm lại được sự tự tin.
TPO - MC Thùy Linh và MC Thiên Vũ đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Lần đầu đồng hành cuộc thi, MC Thùy Linh thừa nhận vừa vinh dự vừa ý thức rõ trách nhiệm khi đứng trên sân khấu quan trọng này.
TPO - 20 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện trên sân khấu Y-Fest tại Lai Châu, biểu diễn cùng Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc trước 35.000 khán giả.