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Hoa hậu

Toàn cảnh sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Đồi Rồng, sẵn sàng đón hơn 3.000 khán giả

Quốc Nam - Đỗ Quyên

TPO - Trước giờ diễn ra chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, Ban tổ chức hoàn tất các khâu chuẩn bị tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Bên cạnh hệ thống điện dự phòng, hơn 100 tình nguyện viên được huy động phục vụ phân luồng, soát vé và hỗ trợ khán giả.

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Trong khi 53 thí sinh hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng cho đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, các bộ phận hậu trường cũng chạy đua với thời gian.
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Tổ chức chương trình ngoài trời tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, đặt ra yêu cầu cao về vận hành sân khấu, bảo đảm nguồn điện và chủ động ứng phó với những diễn biến bất lợi của thời tiết.
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Ông Hoàng Thọ Ninh - Chủ tịch Hoàng Thành Media, Phó Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam - cho biết ban tổ chức đã chuẩn bị các phương án vận hành, kể cả trong điều kiện thời tiết cực đoan.
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Một trong những phần việc quan trọng là bảo đảm nguồn điện cho hệ thống sân khấu, âm thanh và ánh sáng. Ông Phạm Đồng Khánh - Tổ trưởng tổ quản lý vận hành Điện lực Đồ Sơn - cho biết lực lượng kỹ thuật đã hoàn thành đấu nối máy phát điện công suất 630 kVA, sử dụng bộ chuyển nguồn tự động ATS.
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Gần chục người tham gia công việc đấu nối, hoàn tất từ trưa 9/10. Trong buổi chiều, đội ngũ kỹ thuật tiếp tục hỗ trợ đấu nối sang các nguồn ưu tiên, chuẩn bị cho những tình huống cần chuyển đổi nguồn điện trong quá trình vận hành.
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Theo ông Khánh, hệ thống được chuẩn bị với cả nguồn điện lưới và máy phát dự phòng, giúp chủ động hơn khi cần chuyển đổi. Tuy nhiên, với chương trình tổ chức ngoài trời, thời tiết vẫn là yếu tố cần đặc biệt lưu ý. Mưa có thể ảnh hưởng đến việc cấp điện, vì vậy lực lượng kỹ thuật đã tính đến phương án ứng phó khi xuất hiện diễn biến thời tiết bất lợi.
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Cùng với nguồn điện, các bộ phận phụ trách sân khấu, âm thanh, ánh sáng và điều phối khán giả phải phối hợp chặt chẽ trong những giờ cuối trước khi chương trình bắt đầu. Mỗi khâu đều cần được kiểm tra để hạn chế sự cố và bảo đảm các phần thi diễn ra theo kế hoạch.
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Hơn 100 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phân làn, soát vé và hướng dẫn di chuyển, góp phần giảm ùn tắc tại các khu vực tập trung đông người.
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Các vị trí soát vé được bố trí nhân sự trước giờ G, góp phần bảo đảm việc đón tiếp và kiểm soát khán giả diễn ra thông suốt.
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Các bộ phận hậu trường tranh thủ hoàn thiện từng hạng mục, từ vệ sinh khu vực tổ chức đến kiểm tra các tuyến di chuyển của khán giả.
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Công tác vệ sinh được triển khai tại khu vực sân khấu và lối đi, bảo đảm không gian tổ chức gọn gàng trước giờ diễn.
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Sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng, hoàn tất các khâu chuẩn bị trước giờ diễn tối 10/10.

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