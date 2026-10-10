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Xã hội

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia

Trưa 10/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Techo ở thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia trong hai ngày 9-10/10, theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng rời thủ đô Phnom Penh về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội đàm với Thủ tướng Hun Manet; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary, Chủ tịch đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Samdech Hun Sen; chào Quốc vương Norodom Sihamoni và thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk.

Thủ tướng cũng đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026, tiếp lãnh đạo và các thanh niên tiêu biểu của Liên hiệp Thanh niên Campuchia, thăm Công ty Angkormilk và Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet, hai bên đã chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương trên các lĩnh vực an ninh, phòng, chống ma túy, thương mại, văn hóa, giáo dục và đào tạo. Đây là những bước đi cụ thể nhằm triển khai các định hướng hợp tác đã được lãnh đạo hai nước thống nhất.

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia năm 2026, dưới sự chứng kiến của hai Thủ tướng, các cơ quan và doanh nghiệp hai nước đã trao 5 văn kiện hợp tác. Trong số này có 2 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài điều chỉnh đối với các dự án trồng cây và chăn nuôi của Công ty Cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (THACO AGRI) tại các tỉnh Kratie và Ratanakiri của Campuchia, với tổng vốn đầu tư 648 triệu USD.

Chuyến thăm chính thức Campuchia đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam là hoạt động đối ngoại quan trọng, thể hiện sự coi trọng và ưu tiên cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đối với quan hệ với nước láng giềng Campuchia.

Các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm góp phần củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác toàn diện, tăng cường liên kết kinh tế và giao lưu nhân dân, hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (24/6/1967-24/6/2027)./.

Vietnamplus

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#Chuyến thăm Campuchia #Quan hệ Việt Nam - Campuchia #Hợp tác song phương #Diễn đàn doanh nghiệp #Thủ tướng Lê Minh Hưng

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