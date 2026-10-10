Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom

TPO - Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên mạng thông qua ứng dụng Phantom, với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 26 tỷ đồng. Các đối tượng đặt bộ máy hoạt động tại Campuchia.

Ngày 10/10, Công an TP. Cần Thơ cho biết, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng, liên quan đến đường dây do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia trong giai đoạn năm 2025 - 2026.

Theo thông tin điều tra, ngày 20/1/2026, lực lượng chức năng Campuchia trao trả 164 người Việt về nước qua cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp. Qua xác minh, Công an TP. Cần Thơ phát hiện một số người có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, bằng hình thức mời đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom.

Các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom tại thời điểm bị phát hiện. Ảnh: CACT.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng tổ chức hoạt động theo đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vàng trực tuyến.

Cụ thể, các đối tượng hướng dẫn người tham gia tải ứng dụng Phantom, sau đó tạo tài khoản, đăng nhập và hướng dẫn chuyển tiền vào sàn giao dịch vàng ảo. Bằng những lời giới thiệu có tính thuyết phục, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền, thực chất nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục thực hiện thủ đoạn “lừa đảo lần hai”. Chúng bố trí nhân viên giả danh luật sư, giới thiệu có khả năng hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can liên quan đến đường dây. Qua xác minh, cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 bị hại trong 4 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định số bị hại thực tế có thể còn nhiều hơn. Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền lợi của người bị hại, Công an TP. Cần Thơ đề nghị người dân trên cả nước chủ động liên hệ, cung cấp thông tin nếu từng bị dụ dỗ đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom hoặc bằng phương thức tương tự; hoặc có thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của các đối tượng.