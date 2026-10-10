Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom

Nhật Huy

TPO - Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư vàng trên mạng thông qua ứng dụng Phantom, với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 26 tỷ đồng. Các đối tượng đặt bộ máy hoạt động tại Campuchia.

Ngày 10/10, Công an TP. Cần Thơ cho biết, đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng, liên quan đến đường dây do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia trong giai đoạn năm 2025 - 2026.

Theo thông tin điều tra, ngày 20/1/2026, lực lượng chức năng Campuchia trao trả 164 người Việt về nước qua cửa khẩu Dinh Bà, tỉnh Đồng Tháp. Qua xác minh, Công an TP. Cần Thơ phát hiện một số người có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, bằng hình thức mời đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom.

nn-683.jpg
Các đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom tại thời điểm bị phát hiện. Ảnh: CACT.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, các đối tượng tổ chức hoạt động theo đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vàng trực tuyến.

Cụ thể, các đối tượng hướng dẫn người tham gia tải ứng dụng Phantom, sau đó tạo tài khoản, đăng nhập và hướng dẫn chuyển tiền vào sàn giao dịch vàng ảo. Bằng những lời giới thiệu có tính thuyết phục, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền, thực chất nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục thực hiện thủ đoạn “lừa đảo lần hai”. Chúng bố trí nhân viên giả danh luật sư, giới thiệu có khả năng hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can liên quan đến đường dây. Qua xác minh, cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 bị hại trong 4 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 26,5 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra nhận định số bị hại thực tế có thể còn nhiều hơn. Để phục vụ công tác điều tra, bảo vệ quyền lợi của người bị hại, Công an TP. Cần Thơ đề nghị người dân trên cả nước chủ động liên hệ, cung cấp thông tin nếu từng bị dụ dỗ đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom hoặc bằng phương thức tương tự; hoặc có thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động của các đối tượng.

Xem thêm

#Cần Thơ #lừa đảo đầu tư vàng ảo #ứng dụng Phantom #lừa đảo qua mạng #đầu tư ảo

Cùng chuyên mục

Viện KSND Thanh Hóa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ ‘Bầu Đoan’

Viện KSND Thanh Hóa trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ ‘Bầu Đoan’

TPO - Nhận thấy kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa cần thiết làm rõ thêm một số nội dung để việc xử lý chặt chẽ hơn, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã trả hồ sơ vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tập đoàn BĐS Đông Á của ông Cao Tiến Đoan “Bầu Đoan” để điều tra bổ sung.

Làm theo đề nghị của doanh nghiệp, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai hưởng lợi 355 triệu đồng

Làm theo đề nghị của doanh nghiệp, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Lào Cai hưởng lợi 355 triệu đồng

TPO - Ông Lê Ngọc Hưng (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) và ông Đỗ Trường Giang (cựu Giám đốc Sở Công Thương) bị cáo buộc làm theo đề nghị của doanh nghiệp, chỉ đạo cấp dưới tham mưu để UBND tỉnh có văn bản đề xuất Bộ Công Thương chấp thuận cho xuất khẩu quặng dù chưa kiểm tra thực tế nhu cầu và điều kiện của doanh nghiệp.

Cục CSGT tạm dừng 'bắn' tốc độ tối thiểu trên các đoạn dốc cao tốc

Cục CSGT tạm dừng 'bắn' tốc độ tối thiểu trên các đoạn dốc cao tốc

TPO - Ngày 9/10, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh về việc xe tải nặng khó đạt tốc độ tối thiểu khi di chuyển trên một số đoạn tuyến cao tốc, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, không đo tốc độ tối thiểu trong giai đoạn khảo sát, đánh giá về khả năng vận hành của phương tiện trên các đoạn đường dốc tuyến đường cao tốc.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe