Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam một phụ nữ có hành vi chửi bới, đổ chất thải chắn lối đi chung

TPO - Một phụ nữ 58 tuổi ở Hà Nội vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì có hành vi gây rối, chửi bới người khác, đổ chất thải, để đồ đạc chắn lối đi chung trong thời gian dài.

Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoa (SN 1968, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng", quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bị can Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan công an. Ảnh CAHN

Trước đó, Công an phường Xuân Đỉnh tiếp nhận tin báo về việc bà Nguyễn Thị Hoa cùng một số người thân có hành vi chửi bới, xúc phạm người khác, gây mất trật tự tại khu dân cư, đồng thời cản trở việc đi lại của người dân khi đi qua lối đi chung tại ngõ 207/103 đường Xuân Đỉnh, tổ dân phố Xuân Nhang, phường Xuân Đỉnh.

Quá trình xác minh, cơ quan công an xác định bà Hoa nhiều lần có hành vi gây rối, chửi bới người khác, đổ chất thải, để đồ đạc chắn lối đi chung trong thời gian dài.

Việc đặt các vật dụng chắn lối đi gây cản trở hoạt động đi lại, ra vào nhà một số hộ dân trong ngõ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được xử lý theo quy định.