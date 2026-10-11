Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thời tiết bất lợi kéo dài ở miền Bắc

Nguyễn Hoài

TPO - Dự báo từ hôm nay (11/10) đến ngày 15/10, miền Bắc sẽ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, ít mưa, là điều kiện khiến các chất ô nhiễm khó khuếch tán, gây ra các đợt ô nhiễm không khí vào buổi sáng và đêm. Khu vực miền Trung hôm nay giảm mưa. Tây Nguyên, Nam Bộ mưa rải rác vào chiều tối.

Khu vực Đông Bắc Bộ hôm nay trời nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Hà Nội ngày nắng, đêm nay có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3.Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Do điều kiện thời tiết bất lợi, sáng nay hầu hết các địa phương ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Vùng Thủ đô ô nhiễm ở ngưỡng kém và xấu như tại Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hưng Yên, Ninh Bình.

onkk.jpg
Miền Bắc duy trì hình thái thời tiết bất lợi từ ngày 11-15/10.

Dự báo, hình thái thời tiết trên ở miền Bắc còn kéo dài đến 15/11, tiếp tục gây ra tình trạng ô nhiễm kéo dài trong nhiều ngày tới, đặc biệt là vào buổi sáng.

Chất lượng không khí kém gây ảnh hưởng đến những người nhạy cảm như người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh hô hấp, tim mạch. Ô nhiễm không khí ở ngưỡng xấu có hại cho tất cả mọi người.

o-nhiem-khong-khi.jpg
Chỉ số ô nhiễm không khí lúc 6h sáng nay ở miền Bắc.

Tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Trị (Quảng Bình cũ), sau chuỗi ngày mưa lớn kéo dài, hôm nay trời nhiều mây, chỉ còn mưa rào và dông rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Tại Nam Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và duyên hải Nam Trung Bộ gồm Đông Quảng Ngãi, Bình Định cũ, Phú Yên cũ hôm nay có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi mưa rất to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Tây Nguyên ngày ít mưa, chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ.

Nam Bộ hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ.

TPHCM hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ.

Dự báo lượng mưa trong ngày và đêm nay ở Tây Nguyên, Nam Bộ từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Trong những ngày tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có mưa to.

Xem thêm

#không khí lạnh #gió mùa đông bắc #thời tiết mùa thu Hà Nội #thời tiết #thiên tai #lũ quét #sạt lở đất #mưa lớn #mưa lũ #áp thấp nhiệt đới #mưa miền Trung #mưa miền bắc #mưa lớn miền Trung #mưa lớn miền Bắc #mưa Nam Bộ #mưa TPHCM #ô nhiễm không khí

Cùng chuyên mục

Món quà đặc biệt thắp niềm tin cho thanh niên khó khăn

Món quà đặc biệt thắp niềm tin cho thanh niên khó khăn

TPO - Từ những con bò giống được trao tặng, các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tam Đồng (Nghệ An) có thêm hy vọng về một cuộc sống ổn định hơn, thêm động lực vượt qua nghịch cảnh, chăm lo cho gia đình.

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng và chặng đường hơn 30 năm giữ bình yên Thủ đô

TPO - Hơn 30 năm gắn bó với lực lượng Công an Hà Nội, từ một cán bộ trẻ đến người đứng đầu Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã trải qua nhiều vị trí công tác, đảm nhận những trọng trách khác nhau. Dù ở cương vị nào, điều ông luôn hướng tới vẫn là sự bình yên của thành phố, sự an toàn của người dân.

Thêm một dự án bảo tồn những ký ức đô thị quý giá của Hà Nội

Thêm một dự án bảo tồn những ký ức đô thị quý giá của Hà Nội

TPO - Ngày 9/10, UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tổ chức lễ khởi động dự án xã hội hóa Phù Điêu “Kết đoàn” tại phía nam vườn hoa Long Biên, vừa góp phần gìn giữ một tác phẩm cổ động tiêu biểu của Hà Nội vừa mở ra không gian văn hóa công cộng mới tại Thủ đô.

Ngày đầu phân luồng nhiều tuyến đường làm Metro số 2 ở TPHCM

Ngày đầu phân luồng nhiều tuyến đường làm Metro số 2 ở TPHCM

TPO - Trong ngày đầu nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm và cửa ngõ TP.HCM bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, nhiều tài xế bỡ ngỡ, đi nhầm hướng do chưa quen với hệ thống rào chắn mới.

Tôn vinh 15 gương Thanh niên sống đẹp năm 2026

Tôn vinh 15 gương Thanh niên sống đẹp năm 2026

TPO - 15 gương "Thanh niên sống đẹp" - 15 câu chuyện hành động đẹp được vinh danh, tiếp tục gửi đi một thông điệp: Sống đẹp không nhất thiết bắt đầu từ những điều phi thường. Đó có thể là một quyết định dấn thân, một lần hiến máu hay nhiều năm bền bỉ làm những việc có ích.

Người đàn ông đi lạc gần 800 km được công an hỗ trợ về nhà

Người đàn ông đi lạc gần 800 km được công an hỗ trợ về nhà

TPO - Bị lẫn, người đàn ông 69 tuổi ở Đồng Nai đón xe ra Đà Nẵng, cách nhà gần 800 km, rồi không thể tự tìm đường trở về. Phát hiện ông trong tình trạng mất phương hướng, có thương tích trên người, lực lượng công an đã hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, xác minh thông tin và kết nối đưa ông về với gia đình an toàn.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe