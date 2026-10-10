TPHCM tiếp tục mưa lớn vào chiều và đêm, có nơi vượt 140 mm

TPO - Chiều và đêm 10/10, TPHCM tiếp tục có mưa rào, dông, cục bộ mưa to đến rất to. Một số khu vực như Thủ Đức, Phú Giáo và Xuyên Mộc có thể ghi nhận lượng mưa lên đến 140 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 10/10, thời tiết Nam Bộ và TPHCM nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Mưa có xu hướng gia tăng vào chiều và đêm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ trong ngày phổ biến 23-33 độ C.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo từ nay đến 19h ngày 11/10, khu vực TPHCM có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 60-120 mm, một số nơi có thể vượt 140 mm.

Người dân di chuyển trong cơn mưa lớn ở TPHCM. Ảnh: Anh Nhàn

Tại khu vực TPHCM trước sáp nhập, lượng mưa ở khu vực Sài Gòn, Chợ Lớn dự báo đạt 60-110 mm; Bình Thạnh, Thới An, Tân Thuận và Nhà Bè khoảng 70-120 mm. Các khu vực Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh và Cần Giờ có thể ghi nhận 80-130 mm, riêng Thủ Đức từ 80-140 mm.

Ở khu vực Bình Dương trước sáp nhập, lượng mưa tại Bến Cát dự báo đạt 70-120 mm; Dĩ An, Bàu Bàng và Dầu Tiếng khoảng 80-130 mm. Các khu vực Thuận An, Thủ Dầu Một và Bắc Tân Uyên có thể đạt 90-140 mm, trong khi Phú Giáo có nơi mưa 100-140 mm.

Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập, lượng mưa ở Vũng Tàu và Bà Rịa dự báo đạt 60-110 mm; Phú Mỹ và Côn Đảo khoảng 70-120 mm và 80-120 mm. Châu Đức, Long Điền có thể ghi nhận 80-130 mm, riêng Xuyên Mộc từ 100-140 mm. Xác suất xảy ra mưa được dự báo ở mức 70-80%.

Cơ quan khí tượng nhận định mưa lớn tại TPHCM có khả năng kéo dài đến hết ngày 10/10, sau đó giảm dần. Từ 19h ngày 11/10 đến 19h ngày 12/10, lượng mưa phổ biến khoảng 15-30 mm, một số nơi có thể trên 50 mm.

Người dân cần đề phòng nguy cơ ngập tại vùng trũng thấp, khu đô thị, khu công nghiệp và các khu vực ven sông, kênh rạch. Trong các cơn dông, cần cảnh giác với lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.