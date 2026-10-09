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Nhịp sống phương Nam

Người dân TPHCM rồng rắn 'check-in' đi hội hàng Việt

Phương Vy

TPO - Hàng trăm gian hàng với cả nghìn sản phẩm do doanh nghiệp Việt sản xuất, đang chào đón người dân TPHCM đến mua sắm, trải nghiệm và khám phá hàng Việt.

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Tối 8/10, tại công viên Lê Văn Tám (TPHCM), Hiệp hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao đã tổ chức Lễ hội Kỷ niệm 30 năm với chủ đề “Tự hào và Tiếp nối”. Bất chấp cơn mưa lất phất, rất đông người dân TPHCM đã nhộn nhịp đến "check-in" và đi chợ hàng Việt.
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Gần 150 doanh nghiệp với hơn 200 gian hàng cùng hàng nghìn sản phẩm từ thực phẩm, quần áo thời trang, hàng tiêu dùng... với giá giảm bất ngờ thu hút nhiều sự quan tâm của người dân.
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Khách tham quan thỏa thuê thưởng thức những món ăn Việt từ bánh mì, bún, phở, bánh xèo... là những món ăn quen thuộc của người Việt. Giá chỉ từ 20.000 - 50.000 đồng/phần
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Tại chương trình, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM cho biết, hàng Việt Nam chất lượng cao được yêu cầu ấy càng rõ ràng. Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn và có thể so sánh hàng Việt với sản phẩm của nhiều quốc gia ngay trên thị trường trong nước. Vì vậy, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh quốc tế không còn là câu chuyện của tương lai, mà là yêu cầu ngay từ hôm nay.
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“Trong bối cảnh cạnh tranh mới, chất lượng phải được bảo đảm xuyên suốt từ sản xuất, phân phối đến dịch vụ sau bán hàng; cùng với đó là sự minh bạch, an toàn, trách nhiệm và chữ tín với người tiêu dùng” – ông Hà nhấn mạnh.
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Lễ hội mang đến nhiều hoạt động giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm, khuyến mãi, gameshow, check-in, giao lưu và kết nối với người tiêu dùng.
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Khu vực ẩm thực thu hút rất đông du khách và người dân TPHCM
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Trong hai khung giờ 9h30-11h và 16h-17h30 là “Giờ vàng đồng giá”, nơi các doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm khuyến mãi đến người tiêu dùng.
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Lễ hội diễn ra đến hết ngày 11/10
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Tại chương trình, BTC đã công bố và trao các bằng khen của Trung ương và TPHCM cho các doanh nghiệp có thành tích nổi bật trong sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và kiến tạo giá trị xã hội.

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#hàng Việt Nam chất lượng cao #người tiêu dùng #lễ hội #TPHCM

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