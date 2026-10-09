Người dân TPHCM rồng rắn 'check-in' đi hội hàng Việt

TPO - Mưa vừa, mưa to tại TPHCM được dự báo còn kéo dài đến ngày 11/10, trong khi triều cường tiếp tục lên nhanh và có khả năng đạt đỉnh vào ngày 12-13/10. Nhiều khu vực có nguy cơ ngập, nhất là khi mưa lớn trùng thời điểm nước dâng.