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Di dời loạt trụ điện, đường nội đô TPHCM thêm rộng rãi, thông thoáng

Hữu Huy

TPO - Sau khi hàng loạt trụ điện được di dời khỏi lòng đường, đoạn Chu Văn An qua phường Bình Thạnh, TPHCM đã thông thoáng hơn, tạo điều kiện để đơn vị thi công hoàn thiện mặt đường và tổ chức giao thông.

Sáng 9/10, ghi nhận của phóng viên, các trụ điện từng nằm giữa lòng đường Chu Văn An, đoạn qua phường Bình Thạnh, TPHCM, đã được di dời. Lòng đường sau khi được giải phóng khỏi hệ thống trụ điện trở nên rộng rãi, thuận lợi hơn cho việc đi lại.

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Hàng trụ điện án ngữ giữa lòng đường Chu Văn An (sau khi mở rộng) trước và sau khi được di dời.

Công tác di dời trụ điện được thực hiện từ ngày 7/10. Các trụ điện cũ trên đường Chu Văn An được thu hồi, trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công. Đây là phần việc được người dân chờ đợi sau khi dự án mở rộng tuyến đường cơ bản hoàn thành nhưng hệ thống trụ điện vẫn còn nằm trên mặt đường.

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Công ty Điện lực Gia Định tiến hành di dời hàng trụ điện trên đường Chu Văn An.
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Công tác di dời trụ điện trên đường Chu Văn An được thực hiện từ ngày 7/10.

Nhiều năm qua, đường Chu Văn An, thuộc quận Bình Thạnh cũ, thường xuyên quá tải, xảy ra ùn ứ giao thông. Một số khu vực lân cận cũng thường bị ngập sau những trận mưa lớn.

Đặc biệt, đoạn từ ngã 5 Bình Hòa đến đường Phan Chu Trinh trước đây chỉ rộng khoảng 5-6m, trở thành điểm nghẽn giao thông kéo dài nhiều năm.

Cuối tháng 2/2025, UBND quận Bình Thạnh cũ khởi công dự án nâng cấp, mở rộng đoạn đường dài khoảng 600m. Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 1.067 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng gần 982 tỷ đồng. Chi phí xây lắp khoảng 49 tỷ đồng, phần còn lại dành cho di dời hạ tầng kỹ thuật cùng các chi phí quản lý, tư vấn.

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Công tác di dời trụ điện được triển khai từ ngày 7/10, đến nay đã cơ bản hoàn thành.
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Các trụ điện cũ được thu hồi, trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công.
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Công nhân buộc cố định các đoạn cáp điện trên cao.
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Đường Chu Văn An trước đây. Ảnh tư liệu: Chụp vào tháng 9/2025.
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Sau khi hàng trụ điện được di dời, đường Chu Văn An đã rộng rãi, thông thoáng hơn.

Theo thiết kế, đoạn đường được mở rộng lên 23m, gồm 4 làn xe. Hệ thống thoát nước, chiếu sáng và cây xanh cũng được xây dựng đồng bộ. Khi hoàn thành, mặt đường sẽ rộng khoảng 4 lần so với hiện trạng cũ.

Theo chủ đầu tư, sau khi hoàn tất di dời trụ điện, mặt bằng sẽ được bàn giao để tiếp tục trải lớp nhựa hoàn thiện, lắp lan can, dải phân cách, hoàn thiện tim đường, sơn kẻ vạch và tổ chức phân làn giao thông. Các phần việc còn lại dự kiến hoàn thành vào khoảng giữa tháng 11/2026.

Đường Chu Văn An dài gần 2km, kết nối nhiều tuyến đường lớn như Đinh Bộ Lĩnh, Phan Văn Trị và Phan Chu Trinh. Việc mở rộng đoạn đường vốn được xem là “nút thắt cổ chai” được kỳ vọng sẽ giảm ùn ứ giao thông, cải thiện thoát nước và chỉnh trang khu vực.

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#đường Chu Văn An #di dời trụ điện #Bình Thạnh #mở rộng đường #giao thông TPHCM #nâng cấp đô thị

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