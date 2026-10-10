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Từ ngày 10/10, nhiều tuyến đường TPHCM thay đổi lưu thông, người dân cần lưu ý

Hữu Huy

TPO - Từ ngày 10/10, TPHCM điều chỉnh tổ chức giao thông trên nhiều tuyến đường để phục vụ thi công metro số 2 và giảm ùn tắc tại khu vực trung tâm. Một số tuyến đường đổi chiều lưu thông, hạn chế hướng rẽ và áp dụng khung giờ cấm xe, người dân cần chủ động chọn lộ trình phù hợp.

Nhiều tuyến đường điều chỉnh để thi công metro số 2

Theo Sở Xây dựng TPHCM, phương án điều chỉnh giao thông được triển khai từ ngày 10/10 nhằm bảo đảm điều kiện thi công dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Cụ thể, trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai, các phương tiện chỉ được lưu thông một chiều theo hướng từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai.

Lộ trình thay thế được hướng dẫn gồm: Cách Mạng Tháng Tám - Nguyễn Thị Minh Khai - Huyền Trân Công Chúa - Thủ Khoa Huân - Lê Thánh Tôn - Phạm Hồng Thái - Cách Mạng Tháng Tám.

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Đường Cách Mạng Tháng Tám, đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai chỉ lưu thông một chiều từ ngày 10/10.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa, các phương tiện cũng lưu thông một chiều theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa.

Người dân có thể lựa chọn lộ trình thay thế qua các tuyến Trương Định hoặc Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Đình Chiểu hoặc Võ Văn Tần - Cao Thắng - Nguyễn Thị Minh Khai.

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Tương tự, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn từ đường Cao Thắng đến đường Huyền Trân Công Chúa cũng được tổ chức lưu thông một chiều từ 10/10.

Trong khi đó, đường Sương Nguyệt Ánh và đường Bùi Thị Xuân được tổ chức lưu thông hai chiều đối với các loại phương tiện.

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Lộ trình thay thế khi thi công nhà ga ST.02 (ga Tao Đàn).

Tại giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ, các phương tiện trên đường Trường Chinh chỉ được rẽ phải vào đường Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng vào đường Cách Mạng Tháng Tám.

Đối với phương tiện lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, chỉ được rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ, không được đi thẳng hoặc rẽ trái.

Sở Xây dựng đề nghị người tham gia giao thông chú ý hệ thống biển báo, chủ động điều chỉnh lộ trình để hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại trong thời gian thi công metro số 2.

Điều chỉnh giao thông tại khu vực Tân Định

Cũng từ ngày 10/10, giao thông tại khu vực các tuyến Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh - Trần Quang Khải, phường Tân Định, được tổ chức lại nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Theo Sở Xây dựng, phương án được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật. Đơn vị này được giao phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM triển khai các giải pháp tổ chức giao thông.

Trên đường Mai Thị Lựu, đoạn từ đường Nguyễn Văn Giai đến đường Điện Biên Phủ, ô tô con và xe hai bánh được lưu thông hai chiều. Riêng xe tải và xe khách chỉ được lưu thông một chiều theo hướng từ Điện Biên Phủ đến Nguyễn Văn Giai.

Tại đường Điện Biên Phủ, xe hai bánh được phép rẽ trái liên tục vào đường Đinh Tiên Hoàng. Cơ quan chức năng cũng sẽ bổ sung biển chỉ dẫn, hướng dẫn phương tiện có nhu cầu rẽ trái từ Điện Biên Phủ vào Đinh Tiên Hoàng đi theo các tuyến Phan Tôn hoặc Phan Ngữ, Huỳnh Khương Ninh để ra đường Đinh Tiên Hoàng.

Theo Sở Xây dựng, việc điều chỉnh nhằm giảm áp lực giao thông tại giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng.

Tại giao lộ Đinh Tiên Hoàng - Nguyễn Phi Khanh, cơ quan chức năng sẽ thử nghiệm lắp dải phân cách trên đường Đinh Tiên Hoàng, đoạn theo hướng từ cầu Bông nối vào đường Võ Thị Sáu. Dải phân cách nhằm hạn chế dòng xe băng ngang đường Đinh Tiên Hoàng để đi vào Nguyễn Phi Khanh, góp phần giảm nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông.

Trong thời gian thử nghiệm, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật sẽ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông theo dõi tình hình, điều chỉnh dải phân cách cho phù hợp với thực tế.

Đáng chú ý, trên đường Đinh Tiên Hoàng, ô tô bị cấm rẽ phải vào đường Nguyễn Văn Giai trong khung giờ từ 17h đến 19h.

Đối với hẻm 79 Điện Biên Phủ (Cây Điệp), phương tiện bị cấm lưu thông ngược chiều theo hướng từ đường Nguyễn Thành Ý đến đường Điện Biên Phủ trong hai khung giờ cao điểm: từ 6h đến 8h30 và từ 16h đến 18h30.

Người dân thường xuyên di chuyển qua các khu vực trên cần lưu ý thời gian áp dụng và hướng lưu thông mới, đồng thời theo dõi biển báo tại hiện trường để lựa chọn lộ trình phù hợp.

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#giao thông #TPHCM #metro số 2 #đi lại #đường phố #đổi chiều #tắc nghẽn

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