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Xe tải ùn ùn cày xới, bất chấp lệnh cấm trên con đường ở trung tâm Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Tuyến Hoàng Văn Bổn, phường Long Bình, TP. Đồng Nai, dài hơn 3km, nhiều đoạn chỉ rộng khoảng 6m nhưng nhiều phương tiện tải trọng lớn vẫn nối đuôi nhau bất chấp trong khung giờ hạn chế xe tải, khiến người dân bất an.

Đường Hoàng Văn Bổn kết nối từ quốc lộ 1A qua khu vực dân cư đến đường Thiên Tân, nơi tập trung nhiều mỏ đá và hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng.

Tại điểm giao với quốc lộ 1A, khu vực ngã ba Phát Triển thường xuyên ùn ứ xe cộ, nhất là vào các khung giờ cao điểm.

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Đường Hoàng Văn Bổn hạn chế xe có tải trọng lớn hơn 2,5 tấn đi vào các khung giờ cố định cả 2 chiều

Xe lớn nối đuôi, bất chấp lệnh cấm

Tuyến đường vốn hẹp, nhiều đoạn chỉ khoảng 6m nhưng có rất nhiều phương tiện thường xuyên lưu thông.

Để hạn chế ùn tắc, chính quyền địa phương đã có quy định khu giờ lưu thông của các loại xe tải trên tuyến đường này. Theo đó, xe tải từ 2,5 tấn trở lên bị hạn chế lưu thông vào các khung giờ 6h-8h, 11h-13h và 16h-18h.

Tuy nhiên, ghi nhận trưa 8/10, trong khung giờ từ 11h đến 13h, trên đường Hoàng Văn Bổn vẫn xuất hiện dày đặc xe tải, xe đầu kéo chở vật liệu. Nhiều xe đầu kéo container nối nhau di chuyển về hướng đường Thiên Tân.

Mỗi khi hai xe tải lớn chạy ngược chiều, người đi xe máy phải nép sát vào lề đường. Có thời điểm, xe đầu kéo chiếm phần lớn mặt đường khiến dòng xe hai bánh bị dồn lại phía sau.

Tình trạng này càng đáng lo vào giờ người dân đi làm, học sinh đến trường hoặc phụ huynh đưa đón con.

Trên tuyến Hoàng Văn Bổn có cầu Bản với tải trọng cho phép 30 tấn. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, xe đầu kéo, container và xe tải chở vật liệu quá 30 tấn vẫn thường xuyên qua lại.

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Cầu Bản trên đường Hoàng Văn Bổn cấm các xe có tải trọng 30 tấn trở lên đi qua nhưng hàng ngày vẫn 'cõng' hàng loạt xe tải trọng khủng qua lại.

Do thường xuyên quá tải, mặt đường Hoàng Văn Bổn đang xuống cấp tại nhiều vị trí. Mặt đường xuất hiện các điểm hư hỏng, gây khó khăn cho người đi xe máy.

Người dân bất an, không dám mở cửa

Theo ông N.H., ngụ phường Long Bình, xe cộ lưu thông liên tục ngày đêm khiến bụi bay mù mịt, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt của người dân. Dù tuyến đường đã được sửa chữa, tình trạng xuống cấp vẫn tái diễn sau thời gian ngắn.

“Đường bụi bặm, xe chạy liên tục nên gia đình tôi không dám mở cửa”, ông H. chia sẻ.

Cùng chung nỗi lo, chị P.T.V., ngụ phường Long Bình, cho biết đường hư hỏng, trời mưa thì ngập, xe lớn chạy liên tục nên người đi xe máy rất nguy hiểm. Nhiều người phải chọn tuyến đường khác để tránh. "Chúng tôi mong đường sớm được sửa chữa đồng bộ, bảo đảm chất lượng, chứ cứ sửa được vài hôm rồi lại hư thì người dân vẫn phải chịu cảnh khổ sở”, chị P.T.V bày tỏ.

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Chị O. bất an cả ngày nắng lẫn ngày mưa trên cung đường nhỏ hẹp xe lớn nối đuôi chạy ngày, chạy đêm (ảnh ghi nhận trưa 9/10)

Chị V.T.O., một người dân sống bên đường Hoàng Văn Bổn, cho biết tình trạng xe lớn lưu thông ngày đêm, kể cả vào giờ hạn chế xe, khiến người dân không khỏi bất an. Đáng lo ngại, tuyến đường hẹp, mặt đường xuống cấp, trong khi nhiều phụ huynh phải đưa đón con đi học qua khu vực có mật độ phương tiện lớn.

“Có hôm trời mưa, tôi cũng không dám đi qua con đường này để về nhà vì nước chảy mạnh, mặt đường nhiều ổ gà, chỗ lồi lõm như bậc thang. Người và xe qua đây thường xuyên té ngã. Xe lớn lấn tuyến càng khiến việc đi lại nguy hiểm hơn”, chị O. phản ánh.

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Dù đang trong giờ hạn chế thế nhưng trên đường Hoàng Văn Bổn vẫn tấp nập các xe 'khủng' (ghi nhận trưa 8/10)

Điều khiến người dân bức xúc là tình trạng xe tải nặng vẫn xuất hiện trong những khung giờ được hạn chế.

“Quy định hạn chế xe tải đã có, nhưng vẫn thấy xe lớn chạy vào giờ này. Người dân rất lo, nhất là khi đi xe máy”, một người dân bức xúc.

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Người dân và học sinh chật vật khi đi qua đường Hoàng Văn Bổn

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Mặc dù đang trong giờ hạn chế nhưng hàng loạt xe tải trọng lớn vẫn nối đuôi nhau qua đường Hoàng Văn Bổn (ảnh ghi nhận trưa ngày 9/10)

Người dân địa phương kiến nghị cơ quan chức năng sớm kiểm tra toàn diện tuyến đường, rà soát, sửa chữa những vị trí mặt đường hư hỏng; tổ chức giao thông hợp lý tại các điểm thường xuyên ùn tắc.

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#Đồng Nai #Hoàng Văn Bổn #Long Bình #Tam Hiệp #Thiện Tân #xe quá khổ #quá tải #đường xuống cấp #điểm đen giao thông

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