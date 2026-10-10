Triều cường ở TPHCM leo đỉnh, người dân bì bõm lội nước chiều cuối tuần

TPO - Chiều tối 10/10, triều cường dâng cao khiến nhiều đoạn đường ở xã Hiệp Phước, TPHCM ngập sâu. Người dân chật vật di chuyển, nhiều xe máy chết máy phải dắt bộ giữa dòng nước.
TPO - Phát hiện hai cháu bé ngã xuống sông tại xã Giao Thủy, tỉnh Ninh Bình, ông N.T.K. lập tức lao xuống ứng cứu. Hai cháu được đưa lên bờ an toàn, nhưng ông K. tử vong.
TPO - Dòng người đổ về lấp kín các vị trí xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây chờ xem pháo hoa kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng Thủ đô.
TPO - Sau gần nửa thế kỷ hy sinh nơi chiến trường, hài cốt hai anh em ruột là liệt sĩ Võ Thanh Cương và Võ Huy Hạnh được đưa về an táng tại quê nhà Hà Tĩnh.
TPO - Ngày 9/10, UBND phường Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tổ chức lễ khởi động dự án xã hội hóa Phù Điêu “Kết đoàn” tại phía nam vườn hoa Long Biên, vừa góp phần gìn giữ một tác phẩm cổ động tiêu biểu của Hà Nội vừa mở ra không gian văn hóa công cộng mới tại Thủ đô.
TPO - Mưa lớn tại Quảng Trị khiến một phụ nữ bị nước cuốn mất tích, nhiều thôn bản bị chia cắt, một số tuyến đường ngập sâu và sạt lở. Lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm người mất tích, tổ chức cảnh giới tại các khu vực nguy hiểm.
TPO - Chiều 10/10, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã kiểm tra công tác tổ chức Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng.
TPO - Trong ngày đầu nhiều tuyến đường tại khu vực trung tâm và cửa ngõ TP.HCM bắt đầu điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương, nhiều tài xế bỡ ngỡ, đi nhầm hướng do chưa quen với hệ thống rào chắn mới.
TPO - 15 gương "Thanh niên sống đẹp" - 15 câu chuyện hành động đẹp được vinh danh, tiếp tục gửi đi một thông điệp: Sống đẹp không nhất thiết bắt đầu từ những điều phi thường. Đó có thể là một quyết định dấn thân, một lần hiến máu hay nhiều năm bền bỉ làm những việc có ích.
TPO - TP. Huế xác định hơn 2.060 hộ dân tại 48 điểm có nguy cơ sạt lở cao trên địa bàn cần di dời; dự kiến bố trí, ổn định dân cư cho hơn 980 hộ gia đình với tổng kinh phí khoảng 1.140 tỷ đồng.
TPO - Bị lẫn, người đàn ông 69 tuổi ở Đồng Nai đón xe ra Đà Nẵng, cách nhà gần 800 km, rồi không thể tự tìm đường trở về. Phát hiện ông trong tình trạng mất phương hướng, có thương tích trên người, lực lượng công an đã hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, xác minh thông tin và kết nối đưa ông về với gia đình an toàn.
TPO - Các tội phạm, vi phạm pháp luật kiểu mới như lừa đảo qua mạng xuyên biên giới, đánh bạc trực tuyến đang ngày càng tinh vi đặt ra những thách thức mới cho cơ chế tương trợ tư pháp truyền thống.
TPO - Cán bộ bị kỷ luật, bị khởi tố, tạm giữ hoặc tạm giam để chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền trong quý sẽ bị xếp thẳng mức 4, tức không nhận được thu nhập tăng thêm.
TPO - Người chồng ở Nghệ An đăng bài cầu cứu khách đừng mua ớt của vợ vì quá vất vả, nào ngờ đơn hàng tăng đột biến, có người đặt cả trăm lọ.
Trưa 10/10, chuyên cơ chở Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời sân bay quốc tế Techo ở thủ đô Phnom Penh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia trong hai ngày 9-10/10, theo lời mời của Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Manet.
TPO - Nhằm giảm tải thủ tục hành chính và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, Hà Nội vừa chính thức vận hành mô hình quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại cơ sở y tế. Mô hình điểm này hứa hẹn chấm dứt tình trạng quá tải tại bộ phận một cửa các cấp đối với nhóm thủ tục hộ tịch thiết yếu.
TPO - Sáng 10/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến chào Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Cung điện Hoàng gia.