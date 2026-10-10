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Xã hội

Triều cường ở TPHCM leo đỉnh, người dân bì bõm lội nước chiều cuối tuần

Hữu Huy

TPO - Chiều tối 10/10, triều cường dâng cao khiến nhiều đoạn đường ở xã Hiệp Phước, TPHCM ngập sâu. Người dân chật vật di chuyển, nhiều xe máy chết máy phải dắt bộ giữa dòng nước.

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Cuối giờ chiều ngày 10/10, triều cường dâng cao khiến đường Nguyễn Bình, đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TPHCM bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
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Nước ngập khoảng nửa mét trên đường Nguyễn Bình. Các phương tiện nối đuôi nhau di chuyển chậm qua khu vực ngập kéo dài gần 500m.
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Nhiều xe máy chật vật vượt qua dòng nước.
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Không ít người phải xuống xe, dắt bộ qua đoạn ngập sâu. Việc di chuyển gặp nhiều khó khăn khi nước che khuất mặt đường và lề đường.
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Sóng nước do các phương tiện tạo ra tràn lên thân ô tô, có thời điểm dâng cao gần khu vực biển số xe. Ảnh: CTV:
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Đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước bị ngập do triều cường.
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Theo người dân địa phương, đường Nguyễn Bình, Nguyễn Văn Tạo thường xuyên bị ngập khi triều cường lên cao, ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao thông.
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Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, triều cường trên sông Sài Gòn tiếp tục lên trong những ngày tới. Đỉnh triều được dự báo xuất hiện vào ngày 11-12/10, với mực nước tại các trạm Phú An và Nhà Bè có thể đạt 1,7-1,75m, vượt báo động 3 từ 10-15cm. Người dân tại các khu vực trũng thấp cần chủ động theo dõi diễn biến triều cường để phòng tránh ngập úng.

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#Triều cường #ngập úng #TPHCM #đường Nguyễn Bình #sông Sài Gòn #ngập sâu #giao thông

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