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Mưa lớn tại Quảng Trị: Một phụ nữ bị nước cuốn mất tích, nhiều thôn bản chia cắt

Hoàng Nam

TPO - Mưa lớn tại Quảng Trị khiến một phụ nữ bị nước cuốn mất tích, nhiều thôn bản bị chia cắt, một số tuyến đường ngập sâu và sạt lở. Lực lượng chức năng đang tập trung tìm kiếm người mất tích, tổ chức cảnh giới tại các khu vực nguy hiểm.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến 17h ngày 10/10, mưa lớn đã gây ngập lụt, chia cắt giao thông tại nhiều địa phương.

Khoảng 12h15 cùng ngày, bà Hồ Thị Liêu (SN 1976, dân tộc Chứt, trú bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa) khi đi từ bản K-ai cũ sang bản Bãi Dinh, bị nước cuốn mất tích. Các lực lượng hiện đang tập trung tìm kiếm nạn nhân.

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Mưa lớn gây chia cắt giao thông tại nhiều địa phương.

Từ 19h ngày 9/10 đến 13h ngày 10/10, khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 90–250mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa cao hơn, như Trường Xuân 282,4mm, Vạn Ninh 253,8mm.

Tại xã Trường Sơn, các bản Dốc Mây, Trung Sơn, Xuân Tiến, Trường Lâm và Ploang – Rìn Rìn bị chia cắt giao thông do nước dâng và sạt lở.

Đường từ bản Cây Cà cũ vào bản Trung Sơn ngập sâu khoảng 1m so với mặt cầu. Tuyến đường cứu hộ, cứu nạn từ Trường Ninh đi Trường Sơn cũng bị chia cắt do đất đá sạt xuống từ taluy.

Trên Quốc lộ 9C, tại Km34+900, khoảng 10m³ đất đá sạt xuống đường, gây ách tắc, ô tô không thể lưu thông qua khu vực. Hai ngầm tràn tại Km23 và Km25 trên Quốc lộ 9B ngập khoảng 50cm.

Ở xã Bắc Trạch, bốn tuyến đường liên thôn ngập 40–60cm, một khu vực dân cư ngập cục bộ đến 1m.

Mưa lớn gây ngập nhiều ngầm tràn ở Phong Nha

Tại xã Phong Nha, nước ngập ngầm Bến Troóc và các ngầm tràn ở thôn Ngọn Rào, Xuân Trạch, Thanh Sen.

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Cầu tràn bị ngập sâu, địa phương phải lập rào chắn không cho người đi qua.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Phong Nha khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn khi nước ngập, chảy xiết; không cố tình vượt qua những khu vực đã có rào chắn, biển cảnh báo.

Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, bảo vệ tài sản và chuẩn bị phương án di chuyển đến nơi an toàn khi cần thiết. Các gia đình không để trẻ em đến gần sông, suối, khu vực ngập nước; đồng thời quan tâm, hỗ trợ người già và những người cần trợ giúp.

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Mưa lớn, nước sông suối dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường.

Khi phát hiện tình huống nguy hiểm hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đề nghị các thôn, bản tăng cường tuyên truyền, chuyển thông tin cảnh báo đến từng hộ dân, nhắc nhở người dân không chủ quan trước diễn biến mưa lũ.

Tại xã Lệ Ninh, các thôn Mỹ Vinh, Xuân Bắc, Xuân Hòa, Hoàng Xá cùng một phần thôn Trung Lộc và Ninh Phước Thượng bị chia cắt giao thông do nước dâng và sạt lở.

Lúc 16h ngày 10/10, mực nước sông Kiến Giang tại Lệ Thủy đạt 2,42m, trên báo động II 0,22m; sông Gianh tại Đồng Tâm đạt 7,63m, trên báo động I 0,63m.

Mưa lớn còn gây vùi lấp khoảng 1ha ruộng, hư hỏng 83m kênh đất tại xã Vĩnh Hoàng. Giông sét làm cháy hệ thống điện sinh hoạt, nứt tường nhà của hai hộ dân ở thôn Mỹ Tú.

Các địa phương đã bố trí lực lượng cảnh giới, rào chắn, phân luồng tại những tuyến đường, cầu, ngầm tràn nguy hiểm; kiểm soát người và phương tiện, kiên quyết không để người dân đi qua khu vực không bảo đảm an toàn. Lực lượng, phương tiện tại chỗ được chuẩn bị để hỗ trợ, cứu hộ người dân ở vùng ngập sâu, cô lập.

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#mưa lũ #Quảng Trị #mưa #lũ #lũ lụt

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