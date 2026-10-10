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Hoa hậu

Hơn 3.000 khán giả đổ về Đồi Rồng xem 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trình diễn

Nhóm PV

TPO - Từ 18h tối 10/10, thảm đỏ đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 náo nhiệt với sự xuất hiện của khách mời, đại biểu, dàn hoa, á hậu, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại đêm chung khảo.

report Cô gái mang hai dòng máu Việt - Pháp, nữ sinh du học hồi hộp trước đêm thi quan trọng
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Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh đã hoàn thiện khâu làm tóc.
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Nét rạng rỡ của thí sinh Thúy Linh.
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Lê Phương Nghi thuộc nhóm thí sinh có mái tóc dài nhất cuộc thi.
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Thí sinh Gouband Lisa - 19 tuổi, mang dòng máu Việt - Pháp luôn nổi bật từ đầu hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Thí sinh Văn Hà Phương Nhi sinh năm 2000, là du học sinh trở về Việt Nam sau 5 năm học tập và làm việc tại Australia. Sau một hành trình dài, Phương Nhi hoàn thiện về nhan sắc, kỹ năng, sẵn sàng bước vào đêm thi quan trọng.
report 53 cô gái sẵn sàng tỏa sáng
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Khoảng 15h, các chuyên viên trang điểm, làm tóc bắt đầu làm việc, giúp thí sinh có tạo hình lộng lẫy nhất trên sân khấu.
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Trước đó, các cô gái đã được tổng duyệt, chọn lay-out phù hợp nhất để tỏa sáng trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026.
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Không khí khẩn trương từ đội ngũ make-up cho đến thí sinh.
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Thí sinh Nguyễn Yến Trang hài lòng với khâu make-up và sẵn sàng bước lên sân khấu trình diễn.
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Cận khuôn mặt 2 thí sinh Khánh Ly, Hải Lan trước giờ G.
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Bùi Thị Thái Thanh đếm ngược từng phút giây để được bước lên sân khấu và tỏa sáng.
report Sân khấu giữa Đồi Rồng sẵn sàng đón hơn 3.000 khán giả
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Từ những khối kết cấu góc cạnh, sân khấu chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 được tạo dáng bằng các đường cong uyển chuyển, mang đến tổng thể mềm mại, thanh thoát. Công tác thi công, hoàn thiện sân khấu đã hoàn tất, sẵn sàng cho đêm chung khảo 10/10.
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Sân khấu quy mô lớn với sức chứa lên đến 3.000 chỗ ngồi.
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Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục chọn sân khấu ngoài trời cho đêm chung khảo và chung kết tại Hải Phòng. Ban tổ chức mong muốn đón đông khán giả đến xem trực tiếp, đồng thời mang đến phần trình diễn hoành tráng, mãn nhãn mặc dù lựa chọn này đi cùng áp lực về thời tiết, an toàn và công tác tổ chức.
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Sân khấu năm nay lấy cảm hứng từ hoa sen vươn lên, bung nở đang dần được hoàn thiện ở quảng trường biển Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Thiết kế gửi gắm vẻ đẹp thanh lịch, giàu sức sống và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.
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Đội ngũ tình nguyện viên đảm bảo khâu soát vé diễn ra khẩn trương, an toàn.
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Theo ban tổ chức, ở đêm chung khảo toàn quốc, tất cả thí sinh đều là trung tâm. Rất nhiều nhân sự được huy động để đảm bảo chất lượng đêm thi quan trọng.
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Công tác đón khách được phân công kỹ lưỡng.
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Ngoài những công việc liên quan đến tổ chức trên sân khấu, công tác ghi hình phục vụ livestream hay phát sóng cũng được đầu tư kỹ lưỡng và tối đa. Mục tiêu là 53 thí sinh đều có những góc quay, góc hình đẹp nhất trên các nền tảng số trong buổi chung khảo.

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#Hoa hậu Việt Nam #Đồi Rồng #Hải Phòng #Thí sinh #Chung khảo #Hoa hậu #Livestream

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