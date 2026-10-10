Hơn 3.000 khán giả đổ về Đồi Rồng xem 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trình diễn

TPO - Chỉ còn ít giờ nữa, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. Phía sau những bước catwalk và trang phục lộng lẫy là gần hai tháng rèn luyện, trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng cùng những thay đổi mà nhiều cô gái tin rằng sẽ theo họ lâu dài.