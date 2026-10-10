Hơn 3.000 khán giả đổ về Đồi Rồng xem 53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trình diễn

TPO - Từ 18h tối 10/10, thảm đỏ đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 náo nhiệt với sự xuất hiện của khách mời, đại biểu, dàn hoa, á hậu, các nghệ sĩ tham gia biểu diễn tại đêm chung khảo.
TPO - Chỉ còn ít giờ nữa, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. Phía sau những bước catwalk và trang phục lộng lẫy là gần hai tháng rèn luyện, trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng cùng những thay đổi mà nhiều cô gái tin rằng sẽ theo họ lâu dài.
TPO - Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư không thể tham gia tổng duyệt do bị đau chân. Dù vậy, thí sinh đến từ Đồng Tháp vẫn giữ tinh thần lạc quan, quyết tâm thể hiện tốt trong đêm thi quan trọng.
TPO - Nhan sắc thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã được tôn lên nhờ đội ngũ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp. Với diện mạo lộng lẫy nhất, các cô gái tự tin bước vào đêm chung khảo toàn quốc 10/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng.
TPO - Nhiều phụ huynh tự hào khi chứng kiến con trưởng thành sau hai tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. “Con chững chạc, tự tin hơn. Gia đình phấn khởi, tự hào. Tôi thấy mình sáng suốt khi tin tưởng cuộc thi, để con có những trải nghiệm tốt”, một phụ huynh chia sẻ.
TPO - Trước vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc. Các cô gái đối diện Ban giám khảo và trả lời những câu hỏi về bản thân, gia đình, hành trình tại nhà chung. Giám khảo Lê Thiện Viễn nhận xét nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam đối đáp thông minh, sở hữu vẻ đẹp hiếm có, đặc biệt là làn da không tì vết.
TP - Trước đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, tất cả 53 thí sinh tăng cường tập luyện, ráp sân khấu, có buổi kéo dài đến 2h sáng. Cùng với việc hoàn thiện kỹ năng trình diễn, các cô gái cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận quyết định của Ban giám khảo.
TPO - Đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại quảng trường biển Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Chương trình được livestream trực tuyến trên nhiều nền tảng.
TPO - Trước giờ tổng duyệt Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh gây chú ý với nhan sắc nổi bật và thần thái tự tin. Dàn người đẹp sẵn sàng bước vào đêm thi quan trọng, nơi mỗi màn xuất hiện đều có thể tạo dấu ấn riêng.
TPO - Trước vòng phỏng vấn kín, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn catwalk và đồng diễn trước Ban giám khảo. Các cô gái cho biết có chút hồi hộp nhưng nhanh chóng tìm lại được sự tự tin.
TPO - MC Thùy Linh và MC Thiên Vũ đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Lần đầu đồng hành cuộc thi, MC Thùy Linh thừa nhận vừa vinh dự vừa ý thức rõ trách nhiệm khi đứng trên sân khấu quan trọng này.
TPO - 20 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 xuất hiện trên sân khấu Y-Fest tại Lai Châu, biểu diễn cùng Anh Tú và Lâm Bảo Ngọc trước 35.000 khán giả.
TPO - Đếm ngược trước chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, các cô gái gấp rút tập luyện, ráp sân khấu để sẵn sàng tỏa sáng trong phòng thi quan trọng. Nhiều thí sinh tự tin, gần như làm chủ hoàn toàn sân khấu.
TPO - Từ trên cao, không gian biểu diễn Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 nổi bật giữa quần thể khu du lịch Đồi Rồng, với sân khấu hướng ra biển và thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng hoa sen.
TPO - Tối 8/10, giám khảo Đỗ Mỹ Linh cùng Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh có mặt ở buổi sơ duyệt Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, lên tận sân khấu để "soi cận" vóc dáng, biểu cảm của thí sinh trước thềm đêm thi quan trọng diễn ra tối 10/10.
TPO - Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bất ngờ về nhan sắc thí sinh tại vòng phỏng vấn kín. "Thí sinh tập luyện ngày đêm, chế độ ăn khắt khe nhưng vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết", ông Bùi Minh Thành nói.
TPO - Trước giờ diễn ra đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, các thành viên ban tổ chức và ban giám khảo trải qua những giờ họp bàn căng thẳng, khẩn trương để chọn cô gái xuất sắc nhất tiếp tục bước vào chung kết.