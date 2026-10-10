Suy nghĩ về vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Chỉ còn ít giờ nữa, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. Phía sau những bước catwalk và trang phục lộng lẫy là gần hai tháng rèn luyện, trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng cùng những thay đổi mà nhiều cô gái tin rằng sẽ theo họ lâu dài.

Với chủ đề Miền hương sắc, cuộc thi tiếp tục theo đuổi bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Vì thế, Chung khảo tối 10/10 không chỉ là đêm thi lựa chọn những gương mặt đi tiếp, còn là dịp nhìn lại hành trình các thí sinh học cách thể hiện bản thân, hiểu hơn về những vùng đất đã đi qua và nhìn xa hơn mục tiêu cá nhân.

Áp lực trước đêm thi và suy nghĩ về vương miện

Nguyễn Phương Nghi từng là cô gái ngại đám đông, thiếu tự tin khi thể hiện bản thân. Trong nhà chung, cô có lúc buồn và chạnh lòng khi thấy những thí sinh khác nổi bật hơn về kỹ năng trình diễn, giao tiếp. Những ngày nhớ gia đình, Nghi gọi điện về nhà, đôi khi chỉ nhìn người thân qua màn hình rồi bật khóc.

Nguyễn Phương Nghi cho biết bản thân trưởng thành sau hai tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nhưng trước Chung khảo, điều Nghi nghĩ đến không chỉ là cơ hội đi tiếp. Cô nhìn những áp lực vừa trải qua như bước chuẩn bị cho trách nhiệm lớn hơn nếu một ngày được trao vương miện.

“Nghi biết rằng hành trình vừa qua có những gian nan, áp lực nhưng đó chỉ là những bước tôi luyện đầu tiên để bắt đầu một hành trình áp lực hơn, đòi hỏi sự trách nhiệm, gánh vác cao cả hơn”, cô chia sẻ.

Với Phương Nghi, khoảnh khắc một cô gái được xướng tên chạm đến vương miện không phải dấu chấm hết của cuộc thi. Đó là lúc một hành trình khác bắt đầu, với những đòi hỏi vượt ra ngoài ánh đèn sân khấu.

“Nghi tin rằng cô gái được trao vương miện sẽ thật xứng đáng. Và chúc cho cô gái đặc biệt ấy đủ kiên cường để bảo vệ và gìn giữ giá trị của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam”, cô nói.

Tống Khánh Ly (SBD 482), sinh viên ngành Thủy văn, cũng đến với Hoa hậu Việt Nam từ một lựa chọn nằm ngoài nhịp sống quen thuộc. Trước đó, ngày tháng của cô chủ yếu xoay quanh giảng đường, thực tập và gia đình. Được người thân, bạn bè động viên đăng ký dự thi, Ly vẫn nhớ cảm giác hồi hộp khi tên mình được gọi ở những lượt cuối của vòng sơ khảo.

Nhìn lại gần hai tháng ở nhà chung, cô chia sẻ: “Biết ơn chính mình vì dám bước ra khỏi vùng an toàn”.

Với Ly, cuộc thi mở ra cơ hội thử sức ở những lĩnh vực trước đây cô chưa nghĩ mình có thể làm. Từ một sinh viên theo học ngành kỹ thuật, cô được tiếp xúc với những người có cá tính, thế mạnh khác nhau và học cách thích nghi với môi trường mới. Điều đáng kể là cô đã dám thử thách bản thân thay vì bỏ qua cơ hội.

Tống Khánh Ly có nhiều trải nghiệm thú vị ở Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Lisa cũng bước vào những ngày chuẩn bị cho chung khảo với lịch tập luyện dày đặc. Sau đợt cúm A, sức khỏe cô chưa hoàn toàn hồi phục, có lúc vẫn phải cố gắng theo kịp lịch trình và tranh thủ học cùng Lưu Phương Anh vào giờ nghỉ trưa. Gia đình là chỗ dựa tinh thần của cô. Mẹ động viên Lisa theo đuổi cuộc thi, vui khi thấy con xuất hiện trên truyền thông; bố cũng ủng hộ lựa chọn của con gái.

Mỗi thí sinh có câu chuyện riêng, nhưng trước đêm thi, họ cùng đối diện với áp lực về chuyên môn, sức khỏe và tâm lý. Với những người lần đầu sống xa nhà hoặc bước vào môi trường cạnh tranh, nỗi lo không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở mong muốn không phụ lòng gia đình và chính mình.

Từ những trải nghiệm đến bốn giá trị của cuộc thi

Hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa các cô gái đến nhiều địa phương, trong đó có Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Hải Phòng. Ở mỗi điểm đến, họ có cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống người dân.

Neang Lin, thí sinh đến từ An Giang, nhớ nhất chuyến đi Lao Chải, Lai Châu. Lần đầu đặt chân đến vùng núi phía Bắc, cô bất ngờ trước cảm giác gần gũi với một miền đất xa quê nhà. Lin nhận ra giữa những vùng đất cách xa nhau vẫn có điểm chung ở sự chân thành, tình người và cách các cộng đồng gìn giữ văn hóa qua nhiều thế hệ.

Với Lin, Lao Chải không chỉ đẹp bởi cảnh sắc. Những cuộc gặp gỡ và câu chuyện tại đây giúp cô hiểu hơn về đời sống, văn hóa của đồng bào dân tộc Mông.

﻿ Neang Lin xúc động khi chuẩn bị bước lên sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Chuyến thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy, Tuyên Quang cũng đem đến cho Lin sự đồng cảm riêng. Cả cấp hai và cấp ba, cô đều học nội trú, từng trải qua những năm tháng xa gia đình, sinh hoạt cùng thầy cô và bạn bè dưới mái trường.

Bởi vậy, khi gặp các em học sinh ở Thanh Thủy, Lin muốn lắng nghe nhiều hơn. Cô hiểu một lời động viên hay cuộc trò chuyện cũng có thể trở thành ký ức đẹp trong hành trình trưởng thành của một đứa trẻ.

“Đôi khi, điều mình trao đi không nhất thiết phải thật lớn lao”, Lin chia sẻ.

Những trải nghiệm thực tế giúp các thí sinh tiếp cận giá trị văn hóa qua những cuộc gặp gỡ cụ thể: lắng nghe câu chuyện của người dân, tìm hiểu những khác biệt và nhận ra điểm chung giữa các cộng đồng. Khi rời khỏi môi trường quen thuộc, các cô gái có thêm cơ hội quan sát đời sống, tiếp nhận góc nhìn mới và hiểu rằng mỗi vùng đất đều có câu chuyện riêng cần được lắng nghe bằng sự tôn trọng.

Cống hiến cũng bắt đầu từ những trải nghiệm ấy. Tại Lai Châu và Tuyên Quang, các thí sinh tham gia hoạt động cộng đồng, tìm hiểu nhu cầu thực tế và tiếp xúc với trẻ em ở những địa bàn còn khó khăn. Theo ban tổ chức, các nhóm thí sinh nghiên cứu nhu cầu, xây dựng ý tưởng, thuyết trình và triển khai dự án tại các điểm trường.

Phương Nghi nhớ những chuyến đi qua nụ cười của các em nhỏ. Niềm vui ấy khiến cô mong muốn có cơ hội trở lại, tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em vùng cao. Với cô, đóng góp cho cộng đồng không nhất thiết phải bắt đầu bằng một dự án lớn, mà có thể từ việc lắng nghe, chia sẻ và dành sự quan tâm đúng lúc.

Neang Lin cũng xem những cuộc gặp gỡ là động lực để cố gắng hơn trong cuộc thi và cuộc sống. Những gì nhận được từ người dân, thầy cô và học sinh khiến cô nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của bản thân sau khi rời nhà chung.

"Hành trình vẫn còn phía trước. Em vẫn đang học hỏi, thay đổi và cố gắng mỗi ngày. Nhưng em biết, cô gái bước vào nhà chung hai tháng trước và em của hôm nay đã không còn hoàn toàn giống nhau. Em trưởng thành, tự tin, bản lĩnh hơn, nhưng vẫn giữ sự chân thành và những giá trị mình luôn tin tưởng. Và em tin, phiên bản tốt hơn của chính mình vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày", Neang Lin chia sẻ.