Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Suy nghĩ về vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026

Đỗ Quyên - Nguyễn Hồng Vĩnh

TPO - Chỉ còn ít giờ nữa, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ bước lên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Hải Phòng. Phía sau những bước catwalk và trang phục lộng lẫy là gần hai tháng rèn luyện, trải nghiệm văn hóa, hoạt động cộng đồng cùng những thay đổi mà nhiều cô gái tin rằng sẽ theo họ lâu dài.

Với chủ đề Miền hương sắc, cuộc thi tiếp tục theo đuổi bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Vì thế, Chung khảo tối 10/10 không chỉ là đêm thi lựa chọn những gương mặt đi tiếp, còn là dịp nhìn lại hành trình các thí sinh học cách thể hiện bản thân, hiểu hơn về những vùng đất đã đi qua và nhìn xa hơn mục tiêu cá nhân.

Áp lực trước đêm thi và suy nghĩ về vương miện

Nguyễn Phương Nghi từng là cô gái ngại đám đông, thiếu tự tin khi thể hiện bản thân. Trong nhà chung, cô có lúc buồn và chạnh lòng khi thấy những thí sinh khác nổi bật hơn về kỹ năng trình diễn, giao tiếp. Những ngày nhớ gia đình, Nghi gọi điện về nhà, đôi khi chỉ nhìn người thân qua màn hình rồi bật khóc.

img-2824.jpg
img-2823.jpg
Nguyễn Phương Nghi cho biết bản thân trưởng thành sau hai tháng ở nhà chung Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Nhưng trước Chung khảo, điều Nghi nghĩ đến không chỉ là cơ hội đi tiếp. Cô nhìn những áp lực vừa trải qua như bước chuẩn bị cho trách nhiệm lớn hơn nếu một ngày được trao vương miện.

“Nghi biết rằng hành trình vừa qua có những gian nan, áp lực nhưng đó chỉ là những bước tôi luyện đầu tiên để bắt đầu một hành trình áp lực hơn, đòi hỏi sự trách nhiệm, gánh vác cao cả hơn”, cô chia sẻ.

Với Phương Nghi, khoảnh khắc một cô gái được xướng tên chạm đến vương miện không phải dấu chấm hết của cuộc thi. Đó là lúc một hành trình khác bắt đầu, với những đòi hỏi vượt ra ngoài ánh đèn sân khấu.

“Nghi tin rằng cô gái được trao vương miện sẽ thật xứng đáng. Và chúc cho cô gái đặc biệt ấy đủ kiên cường để bảo vệ và gìn giữ giá trị của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam”, cô nói.

Tống Khánh Ly (SBD 482), sinh viên ngành Thủy văn, cũng đến với Hoa hậu Việt Nam từ một lựa chọn nằm ngoài nhịp sống quen thuộc. Trước đó, ngày tháng của cô chủ yếu xoay quanh giảng đường, thực tập và gia đình. Được người thân, bạn bè động viên đăng ký dự thi, Ly vẫn nhớ cảm giác hồi hộp khi tên mình được gọi ở những lượt cuối của vòng sơ khảo.

Nhìn lại gần hai tháng ở nhà chung, cô chia sẻ: “Biết ơn chính mình vì dám bước ra khỏi vùng an toàn”.

Với Ly, cuộc thi mở ra cơ hội thử sức ở những lĩnh vực trước đây cô chưa nghĩ mình có thể làm. Từ một sinh viên theo học ngành kỹ thuật, cô được tiếp xúc với những người có cá tính, thế mạnh khác nhau và học cách thích nghi với môi trường mới. Điều đáng kể là cô đã dám thử thách bản thân thay vì bỏ qua cơ hội.

img-2825.jpg
img-2826.jpg
img-2827.jpg
Tống Khánh Ly có nhiều trải nghiệm thú vị ở Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Lisa cũng bước vào những ngày chuẩn bị cho chung khảo với lịch tập luyện dày đặc. Sau đợt cúm A, sức khỏe cô chưa hoàn toàn hồi phục, có lúc vẫn phải cố gắng theo kịp lịch trình và tranh thủ học cùng Lưu Phương Anh vào giờ nghỉ trưa. Gia đình là chỗ dựa tinh thần của cô. Mẹ động viên Lisa theo đuổi cuộc thi, vui khi thấy con xuất hiện trên truyền thông; bố cũng ủng hộ lựa chọn của con gái.

Mỗi thí sinh có câu chuyện riêng, nhưng trước đêm thi, họ cùng đối diện với áp lực về chuyên môn, sức khỏe và tâm lý. Với những người lần đầu sống xa nhà hoặc bước vào môi trường cạnh tranh, nỗi lo không chỉ nằm ở kết quả, mà còn ở mong muốn không phụ lòng gia đình và chính mình.

Từ những trải nghiệm đến bốn giá trị của cuộc thi

Hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 đưa các cô gái đến nhiều địa phương, trong đó có Lai Châu, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Hải Phòng. Ở mỗi điểm đến, họ có cơ hội tìm hiểu lịch sử, văn hóa và đời sống người dân.

Neang Lin, thí sinh đến từ An Giang, nhớ nhất chuyến đi Lao Chải, Lai Châu. Lần đầu đặt chân đến vùng núi phía Bắc, cô bất ngờ trước cảm giác gần gũi với một miền đất xa quê nhà. Lin nhận ra giữa những vùng đất cách xa nhau vẫn có điểm chung ở sự chân thành, tình người và cách các cộng đồng gìn giữ văn hóa qua nhiều thế hệ.

Với Lin, Lao Chải không chỉ đẹp bởi cảnh sắc. Những cuộc gặp gỡ và câu chuyện tại đây giúp cô hiểu hơn về đời sống, văn hóa của đồng bào dân tộc Mông.

img-1490.jpg
﻿img-2819.jpg
img-1487.jpg
Neang Lin xúc động khi chuẩn bị bước lên sân khấu Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Chuyến thăm Trường Phổ thông Dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy, Tuyên Quang cũng đem đến cho Lin sự đồng cảm riêng. Cả cấp hai và cấp ba, cô đều học nội trú, từng trải qua những năm tháng xa gia đình, sinh hoạt cùng thầy cô và bạn bè dưới mái trường.

Bởi vậy, khi gặp các em học sinh ở Thanh Thủy, Lin muốn lắng nghe nhiều hơn. Cô hiểu một lời động viên hay cuộc trò chuyện cũng có thể trở thành ký ức đẹp trong hành trình trưởng thành của một đứa trẻ.

“Đôi khi, điều mình trao đi không nhất thiết phải thật lớn lao”, Lin chia sẻ.

Những trải nghiệm thực tế giúp các thí sinh tiếp cận giá trị văn hóa qua những cuộc gặp gỡ cụ thể: lắng nghe câu chuyện của người dân, tìm hiểu những khác biệt và nhận ra điểm chung giữa các cộng đồng. Khi rời khỏi môi trường quen thuộc, các cô gái có thêm cơ hội quan sát đời sống, tiếp nhận góc nhìn mới và hiểu rằng mỗi vùng đất đều có câu chuyện riêng cần được lắng nghe bằng sự tôn trọng.

Cống hiến cũng bắt đầu từ những trải nghiệm ấy. Tại Lai Châu và Tuyên Quang, các thí sinh tham gia hoạt động cộng đồng, tìm hiểu nhu cầu thực tế và tiếp xúc với trẻ em ở những địa bàn còn khó khăn. Theo ban tổ chức, các nhóm thí sinh nghiên cứu nhu cầu, xây dựng ý tưởng, thuyết trình và triển khai dự án tại các điểm trường.

Phương Nghi nhớ những chuyến đi qua nụ cười của các em nhỏ. Niềm vui ấy khiến cô mong muốn có cơ hội trở lại, tiếp tục giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là trẻ em vùng cao. Với cô, đóng góp cho cộng đồng không nhất thiết phải bắt đầu bằng một dự án lớn, mà có thể từ việc lắng nghe, chia sẻ và dành sự quan tâm đúng lúc.

Neang Lin cũng xem những cuộc gặp gỡ là động lực để cố gắng hơn trong cuộc thi và cuộc sống. Những gì nhận được từ người dân, thầy cô và học sinh khiến cô nghĩ nhiều hơn về trách nhiệm của bản thân sau khi rời nhà chung.

"Hành trình vẫn còn phía trước. Em vẫn đang học hỏi, thay đổi và cố gắng mỗi ngày. Nhưng em biết, cô gái bước vào nhà chung hai tháng trước và em của hôm nay đã không còn hoàn toàn giống nhau. Em trưởng thành, tự tin, bản lĩnh hơn, nhưng vẫn giữ sự chân thành và những giá trị mình luôn tin tưởng. Và em tin, phiên bản tốt hơn của chính mình vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày", Neang Lin chia sẻ.

Xem thêm

#Hoa hậu Việt Nam 2026 #thí sinh Hoa hậu Việt Nam #Nhà Chung Hoa hậu Việt Nam 2026 #Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Cùng chuyên mục

Cô gái lạc quan ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Thí sinh Nguyễn Thái Anh Thư không thể tham gia tổng duyệt do bị đau chân. Dù vậy, thí sinh đến từ Đồng Tháp vẫn giữ tinh thần lạc quan, quyết tâm thể hiện tốt trong đêm thi quan trọng.

Các cô gái Hoa hậu Việt Nam ngỡ ngàng với diện mạo mới

Các cô gái Hoa hậu Việt Nam ngỡ ngàng với diện mạo mới

TPO - Nhan sắc thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đã được tôn lên nhờ đội ngũ trang điểm và làm tóc chuyên nghiệp. Với diện mạo lộng lẫy nhất, các cô gái tự tin bước vào đêm chung khảo toàn quốc 10/10 tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn: 'Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam có vẻ đẹp hiếm, làn da không tì vết'

Đạo diễn Lê Thiện Viễn: 'Nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam có vẻ đẹp hiếm, làn da không tì vết'

TPO - Trước vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc. Các cô gái đối diện Ban giám khảo và trả lời những câu hỏi về bản thân, gia đình, hành trình tại nhà chung. Giám khảo Lê Thiện Viễn nhận xét nhiều thí sinh Hoa hậu Việt Nam đối đáp thông minh, sở hữu vẻ đẹp hiếm có, đặc biệt là làn da không tì vết.

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam lột xác ngoạn mục trước chung khảo

Thí sinh Hoa hậu Việt Nam lột xác ngoạn mục trước chung khảo

TPO - Trước giờ tổng duyệt Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh gây chú ý với nhan sắc nổi bật và thần thái tự tin. Dàn người đẹp sẵn sàng bước vào đêm thi quan trọng, nơi mỗi màn xuất hiện đều có thể tạo dấu ấn riêng.

Đỗ Mỹ Linh: 'Quy trình chấm Hoa hậu Việt Nam rất khắt khe'

Đỗ Mỹ Linh: 'Quy trình chấm Hoa hậu Việt Nam rất khắt khe'

TPO - Lần thứ ba đảm nhận vai trò giám khảo của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cho biết quy trình chấm thi của cuộc thi rất chuyên nghiệp, tỉ mỉ và khắt khe. Cô đánh giá cao chất lượng thí sinh năm nay và khẳng định tìm ra những cô gái xứng đáng để vào vòng chung kết toàn quốc.

Thần thái tự tin của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Thần thái tự tin của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Trước vòng phỏng vấn kín, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 trình diễn catwalk và đồng diễn trước Ban giám khảo. Các cô gái cho biết có chút hồi hộp nhưng nhanh chóng tìm lại được sự tự tin.

Ai dẫn đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026?

Ai dẫn đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026?

TPO - MC Thùy Linh và MC Thiên Vũ đảm nhận vai trò dẫn dắt đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Lần đầu đồng hành cuộc thi, MC Thùy Linh thừa nhận vừa vinh dự vừa ý thức rõ trách nhiệm khi đứng trên sân khấu quan trọng này.

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam sẵn sàng tỏa sáng

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam sẵn sàng tỏa sáng

TPO - Đếm ngược trước chung khảo toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, các cô gái gấp rút tập luyện, ráp sân khấu để sẵn sàng tỏa sáng trong phòng thi quan trọng. Nhiều thí sinh tự tin, gần như làm chủ hoàn toàn sân khấu.

Bất ngờ trước mặt mộc của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Bất ngờ trước mặt mộc của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Thành Group, Phó Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - bất ngờ về nhan sắc thí sinh tại vòng phỏng vấn kín. "Thí sinh tập luyện ngày đêm, chế độ ăn khắt khe nhưng vẫn đầy năng lượng, nhiệt huyết", ông Bùi Minh Thành nói.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe