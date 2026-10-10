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Hoa hậu

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Chuẩn bị tâm thế đón nhận kết quả

ĐẠT NHI - ĐỖ QUYÊN

TP - Trước đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, tất cả 53 thí sinh tăng cường tập luyện, ráp sân khấu, có buổi kéo dài đến 2h sáng. Cùng với việc hoàn thiện kỹ năng trình diễn, các cô gái cũng chuẩn bị tinh thần đón nhận quyết định của Ban giám khảo.

Học cách bình tĩnh trước vòng thi quan trọng

Trước khi lên sân khấu Chung khảo, các thí sinh đã trải qua một lần trình diễn trước sự quan sát trực tiếp của các thành viên Ban giám khảo. Sự tiến bộ qua quá trình rèn luyện là một cơ sở để hội đồng cân nhắc những quyết định trong đêm Chung khảo ngày 10/10 tại Đồi Rồng, Hải Phòng. Những cuộc trò chuyện với giám khảo cũng là dịp để các cô gái chia sẻ về khó khăn, sự thay đổi và mong muốn của mình sau hai tháng đồng hành cùng cuộc thi.

Đặng Thị Ngọc Lan từng hình dung mỗi giám khảo sẽ ngồi trong một phòng riêng, nên bất ngờ khi biết mình sẽ lần lượt di chuyển qua các bàn giám khảo. Xuất hiện với gương mặt không trang điểm cũng khiến cô có chút lo lắng. Tuy nhiên, nghĩ lại những điều được học và rèn luyện, Ngọc Lan nhanh chóng tự trấn an.

“Trong hai tháng qua, tôi dường như đã bước hẳn vào một cuộc sống khác nên có chút lo lắng. Nhưng nghĩ đến những điều mình đã học, đã được rèn luyện ở đây, tôi nhanh chóng bình tĩnh lại”, cô chia sẻ. Ngọc Lan cho biết đã chuẩn bị tinh thần cho cả những tình huống không thuận lợi, nhờ đó bớt căng thẳng khi bước vào buổi gặp gỡ.

Với Neang Lin, cuộc trò chuyện cùng nhà báo Trần Thị Thu Hà, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Trưởng Ban tổ chức lại chạm đến nỗi niềm về gia đình. Được hỏi có gặp khó khăn tài chính trong hành trình dự thi kéo dài hay không, cô nhớ đến những lời bố mẹ căn dặn.

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Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trực tiếp “chấm” thí sinh trong màn phỏng vấn 1-1 Ảnh: Trọng Tài

“Tôi chia sẻ rằng bố mẹ luôn nhắc nhở, dù tham gia một cuộc thi nhan sắc cũng phải giữ hình ảnh chỉn chu, nhưng cần tiết kiệm nhất có thể. Khi nhắc lại những điều đó, tôi rất xúc động”, Neang Lin kể.

Thẩm Khánh Ly tâm đắc với câu hỏi của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh về điểm nổi bật và định hướng cá nhân. Hoa hậu Việt Nam là cuộc thi cô đã ấp ủ tham gia từ lâu, nhưng khi bước vào hành trình thực tế, Khánh Ly vẫn có những lúc tự ti, nghi ngờ khả năng của bản thân.

Hai tháng ở nhà chung, những chuyến đi đến Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hải Phòng cùng cơ hội học hỏi từ 52 thí sinh còn lại giúp cô dần thay đổi. “Mỗi bạn đều có thế mạnh riêng và tôi cảm thấy mình trưởng thành hơn qua hành trình này”, Khánh Ly nói. Cô nhìn nhận những trải nghiệm trong cuộc thi đã giúp mình vượt qua phần nào sự thiếu tự tin trước đó.

Theo chị Khánh Dung, người theo sát thí sinh, các cô gái đang có tâm trạng vui vẻ, phấn khích trước kỳ thi quan trọng. Nhiều em lập nhóm, hẹn nếu cùng dừng bước sẽ vui vẻ xách va li về, còn nếu người đỗ, người trượt thì cho phép mình “khóc một chút”. Các thí sinh đều có ý thức giữ gìn sức khỏe, cố gắng nâng cao khả năng biểu diễn để ghi điểm với giám khảo và khán giả.

Làm quen với sân khấu hoành tráng

Trước khi ráp sân khấu, thí sinh dành nhiều ngày trong phòng tập để thuần thục động tác, đội hình và cách di chuyển. Ba phần trình diễn trong đêm Chung khảo đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, đòi hỏi các cô gái nắm chắc kỹ thuật, đồng thời biết làm chủ không gian biểu diễn. Những buổi tập cận ngày thi có khi kéo dài đến 2h sáng.

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Các thí sinh chuẩn bị tinh thần để đón nhận mọi kết quả Ảnh: Hồng Vĩnh

Bước ra sân khấu thực tế, nhiều thí sinh bất ngờ trước quy mô của không gian trình diễn. Khoảng cách giữa các vị trí, hệ thống ánh sáng và các tuyến di chuyển đòi hỏi họ tiếp tục điều chỉnh bước đi, đội hình, thần thái. Những động tác đã tập trong phòng cũng cần thời gian để rà soát lại khi đặt vào tổng thể chương trình.

Mai Thị Yến Nhi thừa nhận cảm giác choáng ngợp trong lần đầu đứng trên sân khấu. “Lúc bước ra sân khấu, em khá choáng ngợp vì rộng và đẹp hơn tưởng tượng. Những ngày qua chúng em tập rất kỹ nên khi được đứng trên sân khấu thật, em càng ý thức phải tập trung và tự tin”, cô chia sẻ.

Với Bùi Minh Phương, việc được tập trên sân khấu thật là trải nghiệm đáng nhớ, giúp cô thêm tự tin trước Chung khảo. Còn với cả 53 thí sinh, những giờ ráp đội hình là cơ hội tiếp tục hoàn thiện phần thể hiện trước khi bước vào đêm thi quyết định. Họ vẫn nỗ lực để được gọi tên, đồng thời đã nghĩ đến cách đón nhận kết quả và cuộc chia tay với những người bạn ở nhà chung. Dù đi tiếp hay dừng lại, những ngày cùng tập luyện, chia sẻ hồi hộp và động viên nhau trước giờ thi cũng đã trở thành một phần thanh xuân đáng nhớ của các cô gái.

#Chuẩn bị tâm thế đón nhận kết quả

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