Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam hỗ trợ thí sinh chọn váy dạ hội ở chung khảo

TPO - Thí sinh Bùi Mai Linh trình diễn bộ váy dạ hội do mẹ và bác may tại đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Bộ váy gửi gắm niềm tin và tiếp thêm động lực để Mai Linh tỏa sáng ngay trên sân khấu quê hương.

53 cô gái đang khẩn trương chuẩn bị kỹ năng, trang phục cho đêm thi quan trọng. Váy dạ hội là trang phục được nhiều cô gái quan tâm và dành thời gian lựa chọn.

Thí sinh Bùi Mai Linh cho biết sẽ mặc bộ váy dạ hội tông hồng do chính mẹ và bác thiết kế.

“Với yếu tố tôn vinh văn hóa Việt Nam, tôi và gia đình bàn bạc để lựa chọn chiếc váy mang tông hồng pastel nhẹ nhàng. Ý tưởng chính của chiếc váy là hình ảnh hoa sen, từ đó tạo nên thiết kế phù hợp với tinh thần cuộc thi”, cô nói.

Bùi Mai Linh mặc váy dạ hội do mẹ thiết kế trong đêm Chung khảo. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Ngay sau khi vượt qua vòng sơ khảo, Mai Linh cùng gia đình bắt tay vào chuẩn bị. Chiếc váy của cô do mẹ và bác cùng thiết kế. Tính từ thời điểm sơ khảo, quá trình chuẩn bị mất khoảng gần hai tháng.

“Trong quá trình thực hiện, mẹ và bác đã phải làm lại hai lần vì không ưng ý. Vì là thiết kế độc bản nên mẹ đã cố gắng chỉnh sửa theo những yêu cầu của tôi để chiếc váy đạt được sự hài lòng nhất”, Mai Linh chia sẻ.

Mai Linh cho biết dù lựa chọn váy của những nhà thiết kế nổi tiếng nhưng cô vẫn đặt trọn niềm tin vào chiếc váy do mẹ chuẩn bị.

“Có thể chiếc váy của tôi không phải đẹp nhất, nhưng nó rất có ý nghĩa với tôi. Đây là lần đầu tôi tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc gia nên muốn để lại dấu ấn, đồng thời muốn mọi người nhìn thấy được sự khéo léo, tâm huyết của mẹ và bác qua chiếc váy”, cô nói.

Nhiều thí sinh lại lựa chọn mặc lại thiết kế váy dạ hội từng được các hoa hậu, á hậu mặc ở những cuộc thi trước đó để “lấy vía” may mắn.

Đinh Diệu Anh chọn bộ váy từng được Phan Phương Oanh mặc trong đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025.

Diệu Anh nói sau khi xin tư vấn từ ban tổ chức, cô đã quyết định chọn bộ váy này. “Một lý do khác tôi chọn bộ váy này vì các bạn trêu rằng tôi có thể lấy vía hoa hậu của Phan Phương Oanh”, Diệu Anh nói.

Đinh Diệu Anh, Nguyễn Phương Nghi chọn mặc lại váy của Hoa hậu Phan Phương Oanh và Hà Trúc Linh. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Diệu Anh đã xem lại phần trình diễn của Phan Phương Oanh trong đêm chung kết Miss World Vietnam để học hỏi một số kỹ năng khi trình diễn thiết kế này. Để có thể xuất hiện đẹp nhất trong bộ váy, Diệu Anh chăm chỉ tập luyện, ngày nào cũng xuống phòng tập sau những giờ học catwalk.

Nguyễn Phương Nghi chọn mặc lại thiết kế từng được Hà Trúc Linh diễn ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2024. “Tôi đã cân nhắc giữa bộ váy của chị Trúc Linh và hai bộ váy khác. Tôi quyết định chọn bộ váy chị Trúc Linh từng mặc, một phần vì muốn lấy vía từ chị”, cô nói.

Vốn là fan của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, Phương Nghi đã xem tất cả phần thi chung khảo và chung kết của những năm gần đây, trong đó có phần thi Chung khảo của Hà Trúc Linh.

Đinh Ngọc Châu, Tống Khánh Ly là hai trong số thí sinh nhận sự hỗ trợ váy dạ hội từ BTC. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Ban đầu Phương Nghi băn khoăn việc mặc lại váy của Hà Trúc Linh sẽ mất đi sự sáng tạo khi trình diễn. “Nhưng tôi nghĩ cùng một bộ váy, hai người trình diễn sẽ mang hai phong thái khác nhau. Tôi cố gắng làm tốt nhất có thể để tôn lên nét đẹp của mình cũng như những đường nét của bộ váy”, cô nói.

Khoảng 10 thí sinh nhờ tới sự hỗ trợ của ban tổ chức để chọn váy dạ hội cho đêm Chung khảo. Trước những lo lắng về chi phí và khả năng tự chuẩn bị trang phục, Ban tổ chức khẳng định thí sinh có thể yên tâm khi bước vào vòng Chung khảo.

Trong trường hợp chưa kịp chuẩn bị trang phục hoặc không đủ điều kiện tài chính, các cô gái sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Ban tổ chức và đội ngũ đạo diễn giàu kinh nghiệm. Ban tổ chức cũng chuẩn bị các phương án dự phòng đối với giày và đầm dạ hội, nhiều kích cỡ khác nhau nhằm xử lý những tình huống phát sinh ngay trước giờ lên sóng.