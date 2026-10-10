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Hoa hậu

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Xem chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở đâu?

Ngọc Ánh

TPO - Đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại quảng trường biển Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Chương trình được livestream trực tuyến trên nhiều nền tảng.

Đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại quảng trường biển Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (Hải Phòng). Sân khấu lấy cảm hứng từ hoa sen vươn lên, bung nở. Thiết kế gửi gắm vẻ đẹp thanh lịch, giàu sức sống và bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam.

Chương trình được livestream trực tuyến trên các nền tảng YouTube, fanpage chính thức của Báo Tiền Phong và Hoa hậu Việt Nam, YouTube, Fanpage, TikTok, Zalo của Hoàng Thành Media cùng các kênh YouTube, Fanpage, TikTok của Trạm Beauty từ Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng.

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Hoa hậu Hà Trúc Linh và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi tập luyện cùng 53 thí sinh vòng chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Tiền Phong.

Khác với chung khảo trong nhà mùa trước, sân khấu ngoài trời năm nay đòi hỏi tăng thiết bị ghi hình và nhân sự.

Các khâu quay, livestream, hậu kỳ được đầu tư để mỗi thí sinh có điều kiện thể hiện trước ống kính. Đơn vị tổ chức chuẩn bị phương án dự phòng, phối hợp địa phương về an ninh, y tế.

Bộ ba nghệ sĩ biểu diễn ở đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 gọi tên Will, Hoàng Rob và Lưu Hiền Trinh. Nhà sản xuất Lê Minh Hiếu đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc, sẵn sàng tạo nên những tiết mục bùng nổ và được dàn dựng riêng cho chương trình.

Ban giám khảo của Hoa hậu Việt Nam 2026 bao gồm NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền - đạo diễn, Phó Giám đốc Điện ảnh Quân đội nhân dân, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

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Trước đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, 53 thí sinh bước vào vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc, được ban giám khảo đánh giá kỹ lưỡng.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong - giữ vai trò Trưởng Ban cố vấn của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Tối 9/10, 53 thí sinh hoàn tất buổi tổng duyệt, sẵn sàng cho đêm thi quan trọng. Trước đêm chung khảo, ban giám khảo đã quan sát quá trình tập luyện, phỏng vấn kín và chấm mặt mộc của thí sinh.

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#Hoa hậu Việt Nam #Chung khảo #Hải Phòng #Khu Du lịch Đồi Rồng #sân khấu

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