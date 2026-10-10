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Bác sĩ trẻ ngồi trên băng ca, ép tim cứu bệnh nhân

Ngọc Tú

TPO - Phát hiện bệnh nhân ngừng tuần hoàn ngay khi vừa được đưa đến bệnh viện, bác sĩ trẻ Nguyễn Tuấn Quang lập tức ngồi lên băng ca, liên tục ép tim để duy trì tuần hoàn. Sau khoảng 20 phút nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân có mạch trở lại.

Video bác sĩ trẻ thực tập ngồi trên băng ca cứu thương liên tục ép tim, cứu sống người bệnh.

Ngày 10/10, Bệnh viện đa khoa Quang Khởi (Nghệ An) cho biết, bệnh nhân N.Đ.N. (60 tuổi, trú phường Hoàng Mai, Nghệ An) đã được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị sau khi được cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công.

Trước đó khoảng 23h đêm 8/10, ông N. đang ăn tối tại nhà thì bất ngờ đổ gục xuống sàn. Khoảng 23h20’ đêm 8/10, ông N. được người nhà dùng ô tô đưa đến Bệnh viện đa khoa Quang Khởi cấp cứu.

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Bác sĩ Quang ngồi trên băng ca cứu thương để ép tim liên tục cho bệnh nhân.

Khi tiếp nhận bệnh nhân, bác sĩ Nguyễn Tuấn Quang (thực tập tại khoa Hồi sức cấp cứu - Chống độc) phát hiện bệnh nhân đã ngừng tuần hoàn, người tím tái. “Theo phản xạ nghề nghiệp, tôi lập tức leo lên băng ca, tiến hành ép tim liên tục để duy trì tuần hoàn cho bệnh nhân”, bác sĩ Quang kể lại.

Trước tình huống nguy cấp, ê-kíp cấp cứu nhanh chóng đẩy băng ca vào phòng cấp cứu rồi phối hợp triển khai các biện pháp hồi sức. Trong khi bác sĩ Quang ngồi trên băng ca liên tục ép tim, những người còn lại khẩn trương hỗ trợ, từng phút giành giật sự sống cho người bệnh.

Sau khoảng 20 phút kiên trì hồi sức, bệnh nhân N. đã có mạch trở lại. Ê-kíp tiếp tục theo dõi, xử trí tình trạng sức khỏe, đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để chuyển người bệnh lên tuyến trên điều trị chuyên sâu.

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Sau khoảng 20 phút hồi sức, bệnh nhân đã có mạch trở lại.

Bác sĩ CKI Cao Anh Chức (trưởng ê-kíp trực) cho biết, việc nhanh chóng nhận diện tình trạng ngừng tuần hoàn và triển khai hồi sức kịp thời có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cơ hội sống của bệnh nhân. Theo đó, bác sĩ Quang cùng các thành viên đã phối hợp khẩn trương, kiên trì thực hiện các biện pháp cấp cứu. Việc bệnh nhân có mạch trở lại sau khoảng 20 phút hồi sức là tín hiệu tích cực, tạo điều kiện để tiếp tục các bước điều trị tiếp theo.

Đoạn video ghi lại sự việc được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước tinh thần trách nhiệm, phản ứng nhanh của đội ngũ y tế trong thời khắc sinh tử.

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#Nghệ An #bác sĩ #bệnh viện #cấp cứu #cứu người #bác sĩ thực tập #Bệnh viện đa khoa Quang Khởi #video

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