Cận cảnh thi công hầm xuyên núi trên cao tốc kết nối với Lào

TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - cho biết thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có mặt bằng đồng đều, tự tin và dám thể hiện quan điểm riêng. Ông cho rằng Ban tổ chức, Ban giám khảo sẽ rất khó khăn để lựa chọn ra những gương mặt được đi vào vòng Chung kết toàn quốc.