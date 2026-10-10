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Multimedia

Cận cảnh thi công hầm xuyên núi trên cao tốc kết nối với Lào

Ngọc Tú

TPO - Hầm xuyên núi Đại Huệ có 2 ống hầm độc lập dài gần 500m, là điểm nhấn trên tuyến cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ. Để đảm bảo tiến độ, nhà thầu đang sử dụng các máy khoan robot, thiết bị hiện đại cùng nhiều mũi thi công với cả trăm người.

Video những mét hầm xuyên núi đầu tiên trên tuyến cao tốc kết nối với nước Lào.
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Những ngày đầu tháng 10, trên công trường cao tốc Vinh - Thanh Thủy﻿, tiếng máy khoan, máy xúc cùng các thiết bị thi công vang lên liên hồi. Dưới chân dãy núi Đại Huệ (Nghệ An), hàng chục công nhân khẩn trương làm việc, máy móc hoạt động liên tục, tạo nên không khí thi công sôi động giữa núi rừng.
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Tuyến cao tốc Vinh – Thanh Thủy có chiều dài gần 60km, đi qua 9 xã của tỉnh Nghệ An, với điểm đầu tại nút giao Hưng Tây, kết nối cao tốc Bắc - Nam và điểm cuối tại Khu kinh tế﻿ cửa khẩu Thanh Thủy, kết nối với nước Lào. Dự án có tổng mức đầu tư gần 24.000 tỷ đồng, được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới, tăng cường kết nối giao thương giữa Việt Nam và nước bạn Lào.
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Tại cửa hầm trái Đại Huệ, robot đào hầm chuyên dụng hoạt động liên tục, khoan phá từng lớp đất đá để mở đường xuyên núi.
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Sau khi khoan phá, đất đá được máy xúc thu gom, vận chuyển ra ngoài. Các lực lượng thi công tiếp tục dựng vì, gia cố mái hầm bằng sắt và bê tông.
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Anh Lê Thiên Thọ, Chỉ huy trưởng mũi thi công hầm phía Tây của Tập đoàn Đèo Cả cho biết, cửa hầm trái Đại Huệ bắt đầu được mở từ ngày 24/9. Đến ngày 9/10, đơn vị đã đào được 9m hầm. Đây là những mét đào đầu tiên, đặt nền móng cho quá trình thi công﻿ xuyên núi ở giai đoạn tiếp theo.
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Một trong những thách thức lớn nhất tại công trường là điều kiện địa chất núi Đại Huệ phức tạp, nhiều vị trí đá nứt nẻ. Để mở đường hầm, nhà thầu phải tính toán phương án thi công phù hợp, kết hợp các biện pháp khoan, phá đá và gia cố nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động cũng như công trình.
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Theo anh Lê Thiên Thọ, tùy điều kiện địa chất và phương án kỹ thuật, đơn vị phải sử dụng cả phương pháp nổ mìn để phá đá.
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Hầm Đại Huệ được thiết kế gồm 2 ống hầm, mỗi ống dài gần 500m. Mỗi ống hầm rộng gần 15m, được thiết kế cho 3 làn phương tiện. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần bảo đảm khả năng lưu thông trên tuyến cao tốc, đồng thời giải quyết thách thức địa hình tại khu vực núi Đại Huệ.
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Trong khi hầm trái đã bước vào giai đoạn đào từ cuối tháng 9, tại vị trí hầm phải, đơn vị đang triển khai khoan nẹp và gia cố mái cơ, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để mở cửa hầm. Theo kế hoạch của nhà thầu, cửa hầm phải dự kiến được mở vào cuối tháng 10.
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Để đáp ứng kế hoạch được giao, nhà thầu đã huy động hơn 100 nhân sự, tổ chức thi công 3 ca liên tục. Từ kỹ sư, công nhân đào hầm đến lực lượng vận hành máy móc, mỗi người đảm nhiệm một phần việc, phối hợp nhịp nhàng để duy trì nhịp độ thi công cả ngày lẫn đêm.
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Dù thời tiết nắng mưa thất thường, việc thi công vẫn được duy trì liên tục. Trên công trường, các tổ, đội thay nhau làm việc, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.
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Dự kiến, tháng 4/2027, hầm Đại Huệ sẽ thông. Năm 2028, hầm sẽ hoàn thành công đoạn đổ bê tông vỏ hầm để có thể đưa vào hoạt động.
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Cao tốc Vinh – Thanh Thuỷ đóng vai trò then chốt trong việc kết nối Việt Nam với Lào, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa và hành khách giữa 2 nước. Tuyến đường này góp phần thúc đẩy thương mại, đầu tư và du lịch trong khu vực, đặc biệt là giữa Bắc Trung Bộ Việt Nam và Trung Lào. Ngoài ra, cao tốc còn tạo động lực phát triển kinh tế cho các địa phương dọc tuyến, mở ra nhiều cơ hội hợp tác xuyên biên giới. Dự kiến tuyến cao tốc sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2029.

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#Nghệ An #dự án #cao tốc #Vinh - Thanh Thuỷ #cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ #giao thông #hầm #hầm xuyên núi

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