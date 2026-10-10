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Giới trẻ

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Tôn vinh 15 gương Thanh niên sống đẹp năm 2026

Lưu Trinh - Xuân Tùng

TPO - 15 gương "Thanh niên sống đẹp" - 15 câu chuyện hành động đẹp được vinh danh, tiếp tục gửi đi một thông điệp: Sống đẹp không nhất thiết bắt đầu từ những điều phi thường. Đó có thể là một quyết định dấn thân, một lần hiến máu hay nhiều năm bền bỉ làm những việc có ích.

Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, chiều 10/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với TCP Việt Nam tổ chức Hành trình và trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Dự chương trình có ông Phạm Tất Thắng - Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương; anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Tường Lâm – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Kim Quy – Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

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Đại biểu tham dự Gala và lễ trao giải "Thanh niên sống đẹp" năm 2026. Ảnh: Xuân Tùng

Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” là giải thưởng cao quý của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Giải thưởng ra đời từ năm 2017, hưởng ứng phong trào "Người tốt, việc tốt" và cụ thể hóa Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Sau 10 năm, Giải thưởng đã tuyên dương 227 thanh niên tiêu biểu.

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Gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

Sống đẹp tạo nên diện mạo của cả một thế hệ trẻ

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam nhấn mạnh sống đẹp là biết đặt trách nhiệm bên cạnh quyền lợi, đặt lợi ích chung bên cạnh lợi ích của bản thân; sẵn sàng sẻ chia, dấn thân vì cộng đồng và không ngừng hoàn thiện bản thân để trở thành người có ích cho xã hội.

Xuất phát từ tinh thần đó, T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” nhằm tôn vinh những thanh niên tiêu biểu có những việc làm, nghĩa cử cao đẹp, giàu tính nhân văn; những người gương mẫu chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, nghĩa tình; những tấm gương biết vượt qua khó khăn, dám dấn thân, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng và xã hội.

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Anh Nguyễn Kim Quy phát biểu tại chương trình.
﻿ Ảnh: Xuân Tùng

Chia sẻ về 15 gương thanh niên được tuyên dương năm 2026, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh, điều trân quý là phía sau mỗi phần thưởng đều có một câu chuyện về sự lựa chọn. Đó là lựa chọn dấn thân thay vì đứng ngoài, lựa chọn trách nhiệm thay vì thờ ơ, lựa chọn chia sẻ thay vì chỉ nghĩ cho mình, lựa chọn vượt lên nghịch cảnh thay vì đầu hàng số phận.

Từ những câu chuyện sống đẹp ấy, anh Quy nhắn nhủ các bạn trẻ không nhất thiết lúc nào cũng phải làm những điều lớn lao. Chỉ cần mỗi người sống tử tế hơn, trách nhiệm hơn, biết dấn thân và sẵn sàng giúp đỡ mọi người, những điều nhỏ bé ấy sẽ tạo nên sức mạnh lớn lao cho tuổi trẻ và xã hội. Đó chính là ý nghĩa của “Thanh niên sống đẹp”.

Bên cạnh việc nuôi dưỡng lối sống đẹp, anh Quy cho rằng, trong thời đại mới, thanh niên không chỉ cần sức trẻ và nhiệt huyết mà còn phải chủ động học tập, nâng cao tri thức, rèn luyện kỹ năng, làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tích cực hội nhập quốc tế; đồng thời có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội và với tương lai của đất nước. Bởi lẽ, sống đẹp không chỉ làm tăng giá trị của mỗi cá nhân mà còn góp phần tạo nên diện mạo của cả một thế hệ trẻ.

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12 trong số 15 gương "Thanh niên sống đẹp" tại chương trình Gala. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Nguyễn Kim Quy kỳ vọng tinh thần sống đẹp, sống có ích sẽ tiếp tục được lan tỏa và nhân rộng trong thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giàu lòng yêu nước, có tri thức, bản lĩnh, trách nhiệm và khát vọng cống hiến; trở thành những công dân tốt, những người có ích cho gia đình, cộng đồng và đất nước.

“Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam kêu gọi mỗi cán bộ, hội viên, thanh niên hãy tiếp tục phát huy tinh thần tiên phong, xung kích, tình nguyện; không ngừng hoàn thiện bản thân, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến và cùng nhau viết tiếp truyền thống vẻ vang của Hội, của thanh niên Việt Nam”, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

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Nghệ sĩ - chiến sĩ Bùi Tuấn Ngọc﻿ - gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

15 gương mặt – 15 cách lựa chọn sống đẹp

15 gương nhận giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 là 15 câu chuyện về lựa chọn cách sống và hành động đẹp.

Anh Phạm Thế Quang - giảng viên Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã hai lần rời bục giảng, tham gia đoàn cứu nạn, cứu hộ quốc tế. Tại Myanmar năm 2025, anh trực tiếp tìm kiếm 7 nạn nhân và đưa 7 nạn nhân khác ra khỏi đống đổ nát. Tại Venezuela năm 2026, anh thăm hỏi hơn 500 hộ gia đình mất nhà cửa vì thiên tai và chuyển nhu yếu phẩm tới vùng bị nạn.

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Nhiều câu chuyện sống đẹp chia sẻ tại chương trình. (Trong ảnh, anh Phạm Thế Quang -thứ hai từ trái sang, giao lưu tại chương trình). Ảnh: Xuân Tùng

Anh Cà Văn Minh - Phó Đội trưởng Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên, bền bỉ duy trì mô hình “Nuôi em Công an” từ tháng 7/2022 đến nay. Mô hình đã đỡ đầu 25 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở vùng cao, trong đó có 12 em mồ côi. Nay có em đã có việc làm, có em đỗ trường phổ thông dân tộc nội trú và học tập tốt.

Cô giáo Hoàng Thị Hiền - Trường Mầm non Nghĩa Hành (xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An) đã lao ra cứu một em nhỏ 2 tuổi khỏi tình huống nguy hiểm, và mất đi đôi chân của mình. Hành động ấy là trách nhiệm và lòng nhân ái bật lên đúng vào lúc một đứa trẻ cần chị nhất.

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Các gương giao lưu tại chương trình. Trong ảnh, anh Sùng Mạnh Hùng﻿ - Ủy viên Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tuyên Quang chia sẻ về hành trình biến di sản bản địa thành sinh kế và chiếc cầu nối triệu sẻ chia cho thanh niên vùng cao. Ảnh: Xuân Tùng

Anh Phạm Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thiện nguyện Đom Đóm Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) tham gia vận hành nhiều dự án như "Alo Đom Đóm" hỗ trợ người đi đường ban đêm, thư viện "Gánh sách về biển đêm" hay chương trình phục hồi sinh kế sau thiên tai trị giá 800 triệu đồng.

Đinh Viết Tường vượt qua rào cản hội chứng Tics, vươn lên trong cuộc sống, theo đuổi đam mê nghệ thuật và tích cực truyền năng lượng tích cực tới cộng đồng. Kênh TikTok hơn 927.000 người theo dõi và 24 triệu lượt thích là nơi Tường lan tỏa nghị lực sống tới các bạn trẻ, đặc biệt là thanh niên khuyết tật: khác biệt không phải là giới hạn. Mới đây anh ghi dấu ấn với phim “Trại buôn người”.

Tại chương trình, các cá nhân được vinh danh nhận Bằng khen của Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam, biểu trưng của chương trình và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng do TCP Việt Nam trao tặng.

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Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy MTTQ, các Đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng và Bí thư thường trực T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao giải thưởng các gương. Ảnh: Xuân Tùng
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Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm và Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao giải thưởng cho các gương. Ảnh: Xuân Tùng
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Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Lê Hải Long và Giám đốc Truyền thông đối ngoại và Phát triển bền vững TCP Việt Nam Phan Thị Phương Nhung trao giải thưởng cho các gương thanh niên sống đẹp. Ảnh: Xuân Tùng
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Các đại biểu và gương "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 tại chương trình. Ảnh: Xuân Tùng

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#Hội LHTN Việt Nam #70 năm truyền thống #giải thưởng Thanh niên sống đẹp #Thanh niên sống đẹp #gương thanh niên tiêu biểu #Tôi yêu Tổ quốc tôi

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