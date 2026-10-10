Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bài học đầu tiên với tân sinh viên Học viện Hậu cần

Gia Linh

TPO - Kiến thức trên giảng đường là nền tảng, nhưng để trưởng thành và đáp ứng yêu cầu công việc, sinh viên cần chủ động trải nghiệm, rèn kỹ năng và bản lĩnh. Đây là những bài học đầu tiên mà giảng viên, những người đi trước chia sẻ với 286 tân sinh viên Học viện Hậu cần trong chương trình gặp mặt năm học mới 2026-2027.

Với chủ đề Từ giảng đường đến tương lai - Hành trình trưởng thành và khát vọng cống hiến, chương trình gặp mặt tân sinh viên năm học 2026-2027 của Học viện Hậu cần mang đến những chia sẻ thiết thực về học tập, rèn luyện và định hướng nghề nghiệp cho 286 sinh viên mới. Trung tướng, GS, TS Phan Tùng Sơn - Giám đốc Học viện Hậu cần, dự và chủ trì chương trình.

Tham dự chương trình còn có Trung tướng Dương Đức Thiện - Chính ủy Học viện Hậu cần cùng đại diện các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, đại biểu Học viện Tài chính, trường Đại học Xây dựng Hà Nội cùng cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên Học viện.

1791545695041-6342837373115120419-6342837373115120419-3cba5c26f7eee0bcb3e1f930f4eb6e87-9291.jpg
Thiếu tướng, PGS. TS Lê Thành Long - Phó Chính ủy Học viện Hậu cần phát biểu trong chào mừng tân sinh.

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng, PGS. TS Lê Thành Long - Phó Chính ủy Học viện khuyến khích tân sinh viên phát huy tinh thần chủ động, ý chí vượt khó, không ngừng học tập và rèn luyện. Mỗi sinh viên cần xác định mục tiêu rõ ràng, xây dựng phương pháp học tập phù hợp, tích lũy kiến thức và kỹ năng để chuẩn bị cho tương lai.

Dịp này, Học viện trao quà động viên bốn tân thủ khoa: Nguyễn Đức Hiếu, Võ Hoàn Thiện, Tô Thị Thu Hoài và binh nhì Trần Anh Tuấn.

Chia sẻ cảm xúc tại chương trình, Trần Anh Tuấn khẳng định quyết tâm tiếp tục học tập, chấp hành kỷ luật, rèn luyện bản lĩnh và nâng cao chuyên môn để trở thành người có năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc sau này.

1791545695067-6342837373115120419-6342837373115120419-943778a556be602a8eb9890804ae0e96.jpg
Bốn tân thủ khoa được trao thưởng trong chương trình gặp mặt tân sinh viên năm học 2026-2027 của Học viện Hậu cần.

Không chỉ tôn vinh thành tích đầu vào, chương trình còn mở ra những cuộc trao đổi về cách học, cách rèn luyện và chuẩn bị nghề nghiệp. Trong các phiên giao lưu với chủ đề Từ giảng đường Học viện - Dựng nền tri thức - Vững bước tương laiTừ trang sách đến cuộc đời - Tri thức soi đường, bản lĩnh dẫn lối, các giảng viên, cựu sinh viên và sinh viên đang học tập tại Học viện cùng chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn.

Từ góc nhìn của người làm công tác giảng dạy, quản lý và những người đã đi làm, các khách mời nhấn mạnh vai trò của tinh thần chủ động, khả năng thích ứng và ý thức học hỏi liên tục. Kiến thức trên giảng đường là nền tảng, nhưng để chuyển hóa thành năng lực nghề nghiệp, sinh viên cần tích cực trải nghiệm, trau dồi kỹ năng và sẵn sàng đối mặt với những thử thách thực tế.

1791545695128-6342837373115120419-6342837373115120419-78fb243843dc298e22b08e797f4daf36.jpg
1791545695215-6342837373115120419-6342837373115120419-eec0cf7c3bdf6266d9d38d8c6c315f56.jpg﻿
1791545695304-6342837373115120419-6342837373115120419-6dd5a4cbe0401547fd386feae3879531.jpg﻿
﻿1791545695100-6342837373115120419-6342837373115120419-585cd1a863a8f6c0d369d505ed88c505.jpg﻿
Các phiên giao lưu trong khuôn khổ chương trình góp phần kết nối các thế hệ sinh viên, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và tiếp thêm động lực để tân sinh viên trưởng thành.

Chương trình gửi gắm thông điệp về tinh thần chủ động học tập, ý chí vượt khó và khát vọng cống hiến. Với 286 tân sinh viên, đây là bước khởi đầu cho hành trình tích lũy tri thức, rèn luyện kỹ năng và bản lĩnh, từng bước biến kiến thức thành năng lực thực tiễn, đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng và xã hội.

Xem thêm

#Học viện Hậu cần #tân sinh viên #nghiệp vụ #học tập #rèn luyện #khởi đầu #cống hiến

Cùng chuyên mục

Tôn vinh 15 gương Thanh niên sống đẹp năm 2026

Tôn vinh 15 gương Thanh niên sống đẹp năm 2026

TPO - 15 gương "Thanh niên sống đẹp" - 15 câu chuyện hành động đẹp được vinh danh, tiếp tục gửi đi một thông điệp: Sống đẹp không nhất thiết bắt đầu từ những điều phi thường. Đó có thể là một quyết định dấn thân, một lần hiến máu hay nhiều năm bền bỉ làm những việc có ích.

Tổng kết Hành trình 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' năm 2026

TPO - Sáng 10/10, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tổ chức Lễ chào cờ, chặng 7 và tổng kết Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội.

Thêm thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng 'Tổ quốc'

Thêm thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng 'Tổ quốc'

TPO - Từ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, mỗi bạn trẻ thêm thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng “Tổ quốc”, tự hào về truyền thống 70 năm của Hội LHTN Việt Nam. Đây cũng là động lực để thanh niên nuôi dưỡng bản lĩnh, khát vọng và tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đón nhận cơ hội, vượt qua thử thách trong thời đại mới.

Số hóa lan tỏa bon làng - Bài cuối: Từ 'cầm tay chỉ app' đến tư duy số

Số hóa lan tỏa bon làng - Bài cuối: Từ 'cầm tay chỉ app' đến tư duy số

Từ chỗ giúp người dân làm quen với công nghệ, tuổi trẻ Lâm Đồng đang hướng tới một bước chuyển lớn hơn: làm chủ, sáng tạo và trực tiếp tạo ra những giải pháp phục vụ đời sống. Đây cũng là cách lực lượng trẻ hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết 57, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển.

Người nghệ sĩ - chiến sĩ và hành trình sống đẹp từ âm nhạc

Người nghệ sĩ - chiến sĩ và hành trình sống đẹp từ âm nhạc

TPO - Đại úy QNCN Bùi Tuấn Ngọc không chỉ là ca sĩ, nhạc sĩ với những giai điệu hào hùng, mà còn là "sứ giả" trẻ bền bỉ nối dài tình hữu nghị qua những chuyến đi. Với anh, giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 không phải là đích đến, mà là lời nhắc nhở về một hành trình cống hiến không ngừng nghỉ.

Cảnh báo 3 điều công chức trẻ cần tránh khi sử dụng AI

Cảnh báo 3 điều công chức trẻ cần tránh khi sử dụng AI

TPO - Các chuyên gia cảnh báo ba điều cần tránh khi ứng dụng AI: Đưa dữ liệu nhạy cảm lên nền tảng công cộng, phụ thuộc vào công nghệ và né tránh trách nhiệm. AI có thể hỗ trợ xử lý công việc, nhưng con người phải kiểm chứng thông tin và chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng.

Công chức trẻ cần sử dụng AI có trách nhiệm

Công chức trẻ cần sử dụng AI có trách nhiệm

TPO - Phát biểu tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ X, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh yêu cầu ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả công vụ, đồng thời bảo đảm an toàn dữ liệu và trách nhiệm cá nhân.

Anh Sùng Mạnh Hùng cùng du khách nước ngoài mặc áo xanh thanh niên tình nguyện tại Phố cổ Đồng Văn Ảnh: NVCC

Chàng trai biến Đồng Văn thành 'Thành phố khiêu vũ'

TP - Giữa không gian cổ kính của Phố cổ Đồng Văn, những đêm lửa trại ấm áp cùng các điệu dân vũ rộn ràng đã trở thành điểm hẹn văn hóa độc đáo, biến vùng đất địa đầu Tổ quốc thành “Thành phố khiêu vũ” trong lòng du khách quốc tế.

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

Sống đẹp luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất

TPO - Không chờ đến khi thật xuất chúng hay đủ đầy, những người trẻ miền Tây đang chọn cách cống hiến cho cộng đồng bằng chính khả năng hiện có của mình. Từ việc lan tỏa năng lượng tích cực trên mạng xã hội đến những bước chân tình nguyện không mỏi, họ đang từng ngày định hình một lối sống trách nhiệm, minh chứng cho việc "sống đẹp" luôn bắt nguồn từ những điều bình dị nhất.

Thưởng hàng trăm triệu đồng để Gen Z hiến kế cho địa phương

Thưởng hàng trăm triệu đồng để Gen Z hiến kế cho địa phương

TPO - Với tổng giá trị giải thưởng 350 triệu đồng, chương trình "Sinh viên Thế hệ mới 2026" kêu gọi Gen Z hiến kế cho những vấn đề thực tế tại địa phương, đồng thời yêu cầu các đội đưa ý tưởng xuống thực địa, thử nghiệm và tìm kiếm nguồn lực để biến giải pháp thành việc thật.

Từ nhân rộng giống cây 'lạ' làm giàu đến nông nghiệp xanh bền vững

Từ nhân rộng giống cây 'lạ' làm giàu đến nông nghiệp xanh bền vững

TPO - Từ giống cây mới được anh Triệu Văn Tự mang về trồng ở vườn nhà cách đây 6 năm, đến nay đã có hơn 20 hộ dân cùng trồng và thu lợi kinh tế ổn định. Đặc biệt, mô hình này đã lan tỏa tư duy làm nông nghiệp thuần vi sinh và một hệ sinh thái nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường đang được hình thành.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe