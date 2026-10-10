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Giới trẻ

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Huỳnh Lập cùng các diễn viên giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt

Ngô Tùng

TPO - Đây là chủ đề được các nhà chuyên môn mổ xẻ, thảo luận sôi nổi tại tọa đàm “Giải mã hình tượng thanh niên trong phim Việt”, do Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật TPHCM, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM tổ chức chiều 9/10.

Tạo góc nhìn đa chiều cho người trẻ

Tiến sĩ tâm lý học Phí Thị Thu Hà cho biết khi xem phim, bà rất quan tâm các nhà sản xuất đã đặt tâm lý người trẻ ở đâu trong phim. Theo bà, người trẻ không cần một hình ảnh quá hoàn hảo, chỉn chu, mà cần một hình ảnh thể hiện được chính con người họ và từ đó soi chiếu được con đường đi của mình. “Do đó, tôi thích ý tưởng rằng các bạn trẻ sau khi xem phim có thể nhìn vào đó soi chiếu, tìm được những điểm yếu, điểm mạnh của chính mình để hoàn thiện bản thân theo cách phù hợp nhất với chính hoàn cảnh thực tại. Như thế là đã đủ”, TS Thu Hà bày tỏ.

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Các nhà chuyên môn cùng trao đổi, góp ý kiến trong việc đi tìm hình tượng người thanh niên/ người trẻ trong phim Việt. Ảnh: Ngô Tùng

Từ góc nhìn của một người trẻ, nhà sản xuất Cao Nghĩa mong muốn các bộ phim không mang tính giáo dục, tuyên truyền một chiều. Anh nhìn nhận, người trẻ mong muốn nhìn thấy nhân vật có sự bất đồng, có thể sai sót, có thể mất niềm tin vào con đường đã chọn. Tuy nhiên, từ đó cũng đưa ra cho các bạn những góc nhìn đa dạng trong đời sống xã hội để cùng trao đổi, bình luận, chia sẻ với nhau.

Có thời gian dài quan sát tâm tư, nguyện vọng của người trẻ khi là thủ lĩnh Đoàn ở trường đại học và trong quá trình làm nghề, nhà sản xuất, đạo diễn Khoa Nguyễn đặc biệt chú ý đến nội tâm người trẻ, gắn kết giữa người với người trong đời sống hiện đại. Điều đó được anh thể hiện trong các bộ phim đầu tay vừa qua. Theo anh, dù chúng ta có nhiều phương tiện, nhưng sự lắng nghe, gắn kết, thấu hiểu thật sự với nhau là rất cần và nên được quan tâm trong phim.

“Việc giải mã được hình tượng thanh niên có tính nhất quán trong thời đại hiện nay là một đề tài khó. Thật may, trong điều kiện xã hội hóa điện ảnh hiện nay, chúng ta có nhiều nhà làm phim và phim ảnh xuất hiện ngày càng nhiều. Điều này cũng mang đến nhiều cơ hội để mô tả nhiều góc độ khác nhau của người trẻ trong đời sống hiện nay”, đạo diễn Khoa Nguyễn nói. Tuy nhiên, anh cũng cho rằng để đưa ra một điều có tính chất hình mẫu thì cần có thêm thời gian và các nhà làm phim phải nỗ lực để soi chiếu nhiều góc độ của đời sống người trẻ.

Để hình tượng thanh niên “đóng trụ” trong lòng khán giả

Bạn Tăng Hải Đan - sinh viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM cho rằng rất khó để tìm được hay định nghĩa hình tượng cụ thể của thanh niên trong xã hội hiện nay, bởi giới trẻ có rất nhiều nguồn để tiếp cận, đặc biệt trong bối cảnh xã hội hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay. Người trẻ cần đặt mình vào hoàn cảnh người khác, có nhiều góc nhìn đa dạng và đó là điều cần thiết để tạo nên những người trẻ bản lĩnh, được thể hiện tiếng nói.

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Hải Đan nêu ý kiến tại tọa đàm.

“Chúng em muốn mình bộc lộ nhiều hơn. Hình tượng nào chúng em cũng có thể đáp ứng miễn là tự mình thấy có phù hợp với mình và xã hội đang phát triển hay không”, Hải Đan chia sẻ. Về phần mình, nữ sinh cho biết bản thân trước nay luôn tuân theo kim chỉ nam “là chính mình trước khi là người khác”, là người có thể truyền cảm hứng cho những bạn đồng trang lứa và nhỏ hơn.

Từ đề tài khoảng cách thế hệ giữa người trẻ gen Z với gia đình được thể hiện trong phim “Nhà gia tiên”, đạo diễn, nhà sản xuất Huỳnh Lập cho rằng người trẻ bây giờ có khoảng cách thế hệ với ông bà, cha mẹ. Anh cho biết bản thân may mắn khi ở độ nằm ở “quãng giữa” ba thế hệ, nên khi làm phim đa thế hệ cũng dễ dàng kết nối với mọi người và thể hiện rõ nét được điều mình muốn.

“Thời đại bây giờ các bạn trẻ dễ dàng chia sẻ với bạn bè, cha mẹ và khi một status được đưa lên mạng xã hội sẽ được nhiều bạn bè đồng cảm. Từ đó những thông điệp được lan tỏa… Hình tượng thanh niên bây giờ là hình tượng biết bên trong mình hướng đến điều gì và cần được nói lên như thế nào”, Huỳnh Lập trao đổi.

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Nghệ sĩ Huỳnh Lập, Hiền Mai (bên phải) chia sẻ góc nhìn về hình tượng người trẻ trong các tác phẩm điện ảnh, truyền hình.

Diễn viên Hiền Mai nhìn nhận người trẻ hiện nay rất nhanh nhạy, nắm bắt kịp thời xu hướng, thị hiếu của đời sống xã hội. Chính sự nhanh nhạy, giỏi giang đó, theo chị, hình tượng thanh niên trong phim Việt cũng sẽ cần rất nhiều.

“Hình tượng thanh niên trong phim Việt vẫn cần có một sự định hướng để chuẩn hóa cho người thanh niên và có thể lan truyền cảm hứng” - diễn viên Hiền Mai.

Diễn viên Hạnh Thúy nhìn nhận một năm có hơn 70 phim ra rạp như hiện nay và một phim chỉ xuất hiện ngắn ngủi trên màn ảnh thì không đủ thời gian để tạo thành một hình tượng. Theo chị, phim Việt không hề thiếu những hình tượng, điều quan trọng là nó có kịp “đóng trụ” trong lòng khán giả hay chưa.

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Diễn viên Hạnh Thúy góp ý việc xây dựng hình tượng thanh niên cho phim ảnh nước nhà.

“Thực ra, công nghiệp điện ảnh Việt Nam chúng ta nên đặt để một hình tượng làm sao không giáo điều, không tuyên truyền, xơ cứng hóa hình tượng đó để khán giả trẻ có thể chạm và khán giả lớn tuổi cũng có thể cảm thấy rằng đây là quá khứ của mình. Do đó, việc cần làm ngay là cần có chiến lược. Tọa đàm này có thể là định hướng hướng đến thế hệ thanh niên có lý tưởng cao đẹp, đồng thời đừng để nhà làm phim bị đơn độc trong việc xây dựng hình tượng”, nữ nghệ sĩ góp ý. Theo chị, để làm được một hình tượng lý tưởng không chỉ là lý tưởng của chính nhà làm phim mà còn là sự định hướng, đồng hành của Nhà nước về việc đặt hàng hình tượng cụ thể cho các mục đích khác nhau.

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Bên lề tọa đàm, khán giả, nghệ sĩ có dịp theo dõi, tìm hiểu những tư liệu, hiện vật quý giá gắn liền với sự phát triển của truyền hình, điện ảnh Việt Nam. Ảnh: Ngô Tùng

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#người trẻ #điện ảnh #phim Việt #đạo diễn #chuyên môn #tọa đàm #thảo luận chuyên đề #Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM #chuyên gia #nhà sản xuất #Diễn viên Hạnh Thúy #Huỳnh Lập

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