Vụ 18 người nghi ngộ độc ở Quảng Ngãi: Điểm bán bánh mì có gì bất thường?

TPO - Hàng chục ca nghi ngộ độc ở Quảng Ngãi đều cho biết đã ăn bánh mì mua tại một cơ sở ở phường Cẩm Thành trước khi xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mất nước... Qua kiểm tra, chủ cơ sở chưa chứng minh được nguồn gốc nhiều loại nguyên liệu.

Chiều 10/10, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi (Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi) đã có báo cáo về vụ việc nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Cẩm Thành.

Theo báo cáo, sáng cùng ngày, ba bệnh viện ở Quảng Ngãi tiếp nhận các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được (vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành). Điểm bán do bà Nguyễn Thị Thúy làm chủ xe bánh mì, thuộc loại hình kinh doanh thức ăn đường phố.

Qua khai thác dịch tễ, trong khoảng từ 9h - 18 giờ ngày 9/10, 18 bệnh nhân đã mua và sử dụng bánh mì có nhân tại điểm bán này. Khoảng 15h cùng ngày (9/10), bệnh nhân đầu tiên xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn, sốt. Sau đó, những người còn lại lần lượt có biểu hiện tương tự và được đưa đến các cơ sở y tế cấp cứu, điều trị.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng.

Chưa chứng minh được nguồn gốc nhiều nguyên liệu

Ngay sau khi nhận thông tin, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, các bệnh viện, UBND phường Cẩm Thành và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra.

Các bệnh nhân nhập viện đều có điểm chung là đau bụng, nôn ói, tiêu chảy, mất nước...

Theo khai báo của bà Nguyễn Thị Thúy, các loại tương ớt, rau, nước sốt... dùng cho bánh mì được chế biến tại nhà ở số 275 Phan Bội Châu (phường Cẩm Thành). Tại địa điểm này cũng sản xuất bánh mì ổ và có đăng ký Hộ kinh doanh lò bánh mì Bà Được, do ông Phan Tại Anh Tiến làm chủ hộ kinh doanh. Mỗi ngày, điểm bán hoạt động từ khoảng 5h – 19h, kinh doanh khoảng 350 ổ bánh mì có nhân.

Tuy nhiên, tại thời điểm điều tra, bà Thúy chưa chứng minh được các thủ tục pháp lý liên quan đến nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm.

Theo khai báo, chả lụa được mua từ Hộ kinh doanh Phạm Thị Mỹ Hạnh; ớt tươi mua tại chợ; rau mua từ bà Nghĩa tại chợ đầu mối nông sản; các loại gia vị và thịt mua tại chợ Quảng Ngãi; chà bông mua từ TPHCM.

Đoàn kiểm tra cũng ghi nhận cơ sở sử dụng bếp gia đình để chế biến các loại thực phẩm làm nhân bánh mì. Khu vực đi vào bếp phải đi ngang qua nhà vệ sinh của gia đình, cửa nhà vệ sinh nằm gần cửa khu vực bếp.

Các bệnh nhân đều khai đã ăn bánh mì tại điểm bán bánh mì Bà Được (vỉa hè số 12 đường Duy Tân, phường Cẩm Thành).



UBND phường Cẩm Thành đã niêm phong toàn bộ mẫu thực phẩm còn lại tại điểm bán bánh mì Bà Được, đồng thời đề nghị cơ sở tạm ngừng kinh doanh để chờ kết luận của cơ quan chức năng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị liên quan đã lấy 13 mẫu thực phẩm và 9 mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân vụ việc.

Sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận, điều trị 18 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng điều trị 13 ca, Bệnh viện Đa khoa khu vực Sơn Tịnh 3 ca và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh 2 ca. Các bệnh nhân chủ yếu có biểu hiện nôn ói, tiêu chảy dẫn đến mất nước.

Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản đã ổn định, không có trường hợp nào chuyển biến nặng.

Bác sĩ Huỳnh Giới - Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tư nhân Phúc Hưng cho biết, 13 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện có các triệu chứng điển hình như đau bụng quặn từng cơn, nôn mửa, tiêu chảy nhiều lần và sốt nhẹ, dẫn đến mất nước, kiệt sức.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình thu dung, điều trị cấp cứu, phân loại bệnh nhân, truyền dịch bù nước, bù điện giải, sử dụng thuốc giảm đau, kháng sinh và theo dõi các chỉ số sinh hiệu.

“Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của các bệnh nhân cơ bản đã ổn định, không có trường hợp nào chuyển biến nặng hay đe dọa đến tính mạng. Bệnh viện tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn tiến lâm sàng và sẵn sàng các phương án tiếp nhận thêm bệnh nhân nếu có”, bác sĩ Giới nói thêm.