Trường học bỏ hoang gần 10 năm ở Huế sắp đổi chủ

TPO - Bộ Công Thương vừa phê duyệt điều chuyển cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (phường Dương Nỗ, TP. Huế) về địa phương quản lý, nhằm mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu sau nhiều năm chờ đợi.

Ngày 10/10, lãnh đạo UBND phường Dương Nỗ (TP. Huế) xác nhận địa phương vừa được thông báo về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất tại cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế do Bộ Công Thương phê duyệt. Theo đó, khu nhà, đất này được điều chuyển về UBND TP. Huế để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.

Khu nhà, đất tại cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế được Bộ Công Thương chuyển giao về cho TP. Huế quản lý, sử dụng vào mục đích giáo dục.

Đây là quyết định phê duyệt mang tính bước ngoặt đối với khu công sản rộng gần 6.000 m2 bị bỏ hoang, xuống cấp nhiều năm; trong khi ngôi trường THPT nằm cạnh bên lại thiếu không gian phục vụ dạy học, vui chơi và giáo dục thể chất.

Theo các hồ sơ liên quan, cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế nằm tại thôn Dương Nỗ Nam, phường Dương Nỗ, có diện tích đất 5.962,4 m2, diện tích xây dựng 1.026,77 m2, tổng diện tích sàn 2.465,1 m2. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế hiện không còn nhu cầu sử dụng khu nhà, đất này, trong khi TP. Huế đề nghị tiếp nhận để mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Theo phương án được phê duyệt, trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm có quyết định điều chuyển, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, UBND TP. Huế và các đơn vị liên quan phải tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản, lập biên bản và thực hiện các thủ tục hạch toán, đăng ký, kê khai biến động tài sản theo quy định. Sau khi tiếp nhận, thành phố có trách nhiệm giao trường THPT quản lý, sử dụng đúng mục đích giáo dục và đào tạo.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, từ năm 2017 đến nay, chính quyền TP. Huế đã 6 lần có văn bản gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đề nghị tiếp nhận khu nhà, đất này để mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu. Tuy nhiên, quá trình xử lý kéo dài khiến công trình nhiều năm không được khai thác hiệu quả, các hạng mục dần xuống cấp.

Khu nhà, đất này từng là trụ sở Huyện ủy và UBND huyện Phú Vang cũ. Sau khi trung tâm hành chính huyện chuyển về khu vực Phú Đa năm 2003, cơ sở được bàn giao cho một trường thuộc Bộ Thương mại quản lý; đến năm 2008, tiếp tục chuyển sang Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế để phục vụ đào tạo, thực hành và nghiên cứu. Khi hoạt động được tập trung về các cơ sở khác, khu nhà, đất tại Dương Nỗ dần bị bỏ hoang.

Trong khi đó, Trường THPT Phan Đăng Lưu nhiều năm gặp khó khăn về mặt bằng, thiếu sân chơi, bãi tập và không gian tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ. Việc tiếp nhận khu nhà, đất liền kề được kỳ vọng giúp nhà trường cải thiện điều kiện dạy và học, đồng thời đưa công sản trở lại phục vụ đúng mục đích giáo dục, chấm dứt tình trạng bỏ hoang, lãng phí tài sản nhà nước.