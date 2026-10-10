Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Trường học bỏ hoang gần 10 năm ở Huế sắp đổi chủ

Ngọc Văn

TPO - Bộ Công Thương vừa phê duyệt điều chuyển cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế (phường Dương Nỗ, TP. Huế) về địa phương quản lý, nhằm mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu sau nhiều năm chờ đợi.

Ngày 10/10, lãnh đạo UBND phường Dương Nỗ (TP. Huế) xác nhận địa phương vừa được thông báo về phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất tại cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế do Bộ Công Thương phê duyệt. Theo đó, khu nhà, đất này được điều chuyển về UBND TP. Huế để giao Trường THPT Phan Đăng Lưu quản lý, sử dụng.

tp-c_cao-dang-cn-hue.jpg
Khu nhà, đất tại cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế được Bộ Công Thương chuyển giao về cho TP. Huế quản lý, sử dụng vào mục đích giáo dục.

Đây là quyết định phê duyệt mang tính bước ngoặt đối với khu công sản rộng gần 6.000 m2 bị bỏ hoang, xuống cấp nhiều năm; trong khi ngôi trường THPT nằm cạnh bên lại thiếu không gian phục vụ dạy học, vui chơi và giáo dục thể chất.

Theo các hồ sơ liên quan, cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế nằm tại thôn Dương Nỗ Nam, phường Dương Nỗ, có diện tích đất 5.962,4 m2, diện tích xây dựng 1.026,77 m2, tổng diện tích sàn 2.465,1 m2. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế hiện không còn nhu cầu sử dụng khu nhà, đất này, trong khi TP. Huế đề nghị tiếp nhận để mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu.

Theo phương án được phê duyệt, trong thời hạn 30 ngày kể từ thời điểm có quyết định điều chuyển, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, UBND TP. Huế và các đơn vị liên quan phải tổ chức bàn giao, tiếp nhận tài sản, lập biên bản và thực hiện các thủ tục hạch toán, đăng ký, kê khai biến động tài sản theo quy định. Sau khi tiếp nhận, thành phố có trách nhiệm giao trường THPT quản lý, sử dụng đúng mục đích giáo dục và đào tạo.

Trước đó, như báo Tiền Phong thông tin, từ năm 2017 đến nay, chính quyền TP. Huế đã 6 lần có văn bản gửi Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đề nghị tiếp nhận khu nhà, đất này để mở rộng Trường THPT Phan Đăng Lưu. Tuy nhiên, quá trình xử lý kéo dài khiến công trình nhiều năm không được khai thác hiệu quả, các hạng mục dần xuống cấp.

Khu nhà, đất này từng là trụ sở Huyện ủy và UBND huyện Phú Vang cũ. Sau khi trung tâm hành chính huyện chuyển về khu vực Phú Đa năm 2003, cơ sở được bàn giao cho một trường thuộc Bộ Thương mại quản lý; đến năm 2008, tiếp tục chuyển sang Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế để phục vụ đào tạo, thực hành và nghiên cứu. Khi hoạt động được tập trung về các cơ sở khác, khu nhà, đất tại Dương Nỗ dần bị bỏ hoang.

Trong khi đó, Trường THPT Phan Đăng Lưu nhiều năm gặp khó khăn về mặt bằng, thiếu sân chơi, bãi tập và không gian tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ. Việc tiếp nhận khu nhà, đất liền kề được kỳ vọng giúp nhà trường cải thiện điều kiện dạy và học, đồng thời đưa công sản trở lại phục vụ đúng mục đích giáo dục, chấm dứt tình trạng bỏ hoang, lãng phí tài sản nhà nước.

Xem thêm

#cơ sở 3 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế #Trường THPT Phan Đăng Lưu #tài sản công #điều chuyển nhà đất #phường Dương Nỗ #TP Huế

Cùng chuyên mục

Xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô 'tinh, gọn, mạnh' đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô 'tinh, gọn, mạnh' đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường

TPO - Kiểm tra việc thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường, bảo đảm trật tự, an toàn, ưu tiên tối đa cho giao thông; sắp xếp phù hợp điểm đỗ xe, khu vực kinh doanh, phục vụ nhu cầu của nhân dân và giữ gìn môi trường, cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Xôn xao đĩa cơm bình dân giá 100.000 đồng

Xôn xao đĩa cơm bình dân giá 100.000 đồng

TPO - Theo chia sẻ, đĩa cơm bình dân giá 100.000 đồng gồm cơm, dưa muối, 1 quả trứng ốp, su su xào, thịt nướng và thịt kho tàu. Chủ quán khẳng định, tại quán không có đồ rẻ.

Toạ độ ngắm pháo hoa cực nét dịp 10/10

Toạ độ ngắm pháo hoa cực nét dịp 10/10

TPO - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào 21h ngày 10/10, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ba trận địa được bố trí tại Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe