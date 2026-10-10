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Tai nạn chết người trước ngày khai màn, giải đua vỏ lãi ở Cần Thơ tạm dừng

Nhật Huy

TPO - Một người đến từ nhóm đua ở Cà Mau tử vong do vỏ lãi gãy đôi khi điều khiển phương tiện tập luyện trên khúc sông gần nơi diễn ra giải đua vỏ composite mở rộng năm 2026 tại Cần Thơ. Sau sự cố, ban tổ chức đã dừng giải do công tác chuẩn bị chưa đảm bảo an toàn.

Sáng 10/10, trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện Ban tổ chức Giải vô địch đua vỏ Composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026 (TP. Cần Thơ) cho biết, đã thông báo ngừng tổ chức giải. Theo kế hoạch, giải dự kiến diễn ra sáng nay (10/10), tại đoạn sông dọc đường Nguyễn Trãi, phường Ngã Năm, TP. Cần Thơ.

Giải đua vỏ lãi phải dừng do qua rà soát, Ban tổ chức nhận thấy công tác chuẩn bị chưa đảm bảo các yêu cầu an toàn.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sáng 9/10, một người đến từ Cà Mau khi chạy vỏ lãi tập luyện trên khúc sông gần đoạn đường đua của giải đã gặp tai nạn tử vong, vỏ lãi gãy đôi.

Thời điểm xảy ra sự việc, nạn nhân đang tập luyện nhưng không thuộc hoạt động thi đấu chính thức của giải.

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Vỏ lãi bị gãy khiến người điều khiển tử vong.

Lãnh đạo UBND phường Ngã Năm cho biết, địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Người này đi cùng đoàn đua tới từ Cà Mau, nhưng qua rà soát không có tên trong danh sách vận động viên dự kiến tham gia giải đua.

Trước đó, ngày 22/9, UBND phường Ngã Năm ban hành thông báo tổ chức Giải vô địch Đua vỏ Composite phường Ngã Năm mở rộng năm 2026. Theo kế hoạch, giải diễn ra ngày 10/10 tại đoạn sông dọc đường Nguyễn Trãi.

Giải dự kiến có 48 vận động viên tham gia, thi đấu ở cự ly 700m. Các vận động viên đến từ TP. Cần Thơ và những địa phương lân cận như An Giang, Cà Mau, Tây Ninh, Vĩnh Long.

Theo cơ cấu giải thưởng được công bố, giải Nhất trị giá 40 triệu đồng, kèm một vỏ lãi Phát Đạt, một máy Lifan và một hộp chân vịt AB. Giải Nhì trị giá 20 triệu đồng, giải Ba 10 triệu đồng và giải Tư 5 triệu đồng; các giải đều có hiện vật đi kèm.

Các vận động viên tham dự sử dụng máy nổ 20HP (Pittong 92 mm hành trình tự do hoặc pittong 96 mm hành trình 72 mm) tương ứng với động cơ xăng Lifan MP460 hoặc Lifan MP520.

Vỏ lãi quy định theo thông báo là vỏ composite, dài 5,2 m, nặng 40 - 45 kg.

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#Cần Thơ #phường Ngã Năm #đua vỏ composite #lật vỏ lãi #người tử vong #tai nạn

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