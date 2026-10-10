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Quảng Trị: Mưa lớn gây ngập nhiều ngầm tràn ở Phong Nha

Hoàng Nam

TPO - Mưa lớn kéo dài từ chiều tối 9/10 đến sáng 10/10 khiến nhiều khu vực thấp trũng tại xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị bị ngập. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân không vượt ngầm tràn khi nước dâng cao.

Theo thông tin từ xã Phong Nha, nước tại ngầm Bến Troóc và các ngầm tràn ở thôn Ngọn Rào, Xuân Trạch, Thanh Sen đang dâng cao, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người và phương tiện qua lại.

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Cầu tràn bị ngập sâu, địa phương phải lập rào chắn không cho người đi qua.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các ngầm tràn khi nước ngập, chảy xiết; không cố tình vượt qua những khu vực đã có rào chắn, biển cảnh báo.

Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lũ, bảo vệ tài sản và chuẩn bị phương án di chuyển đến nơi an toàn khi cần thiết. Các gia đình không để trẻ em đến gần sông, suối, khu vực ngập nước; đồng thời quan tâm, hỗ trợ người già và những người cần trợ giúp.

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Mưa lớn, nước sông suối dâng cao gây ngập nhiều tuyến đường.

Khi phát hiện tình huống nguy hiểm hoặc cần hỗ trợ khẩn cấp, người dân cần kịp thời thông báo cho chính quyền địa phương.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã đề nghị các thôn, bản tăng cường tuyên truyền, chuyển thông tin cảnh báo đến từng hộ dân, nhắc nhở người dân không chủ quan trước diễn biến mưa lũ.

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#mưa lũ #Quảng Trị #mưa #lũ #lũ lụt

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