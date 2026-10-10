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Thái Nguyên:

Xôn xao đĩa cơm bình dân giá 100.000 đồng

Thanh Hiếu

TPO - Theo chia sẻ, đĩa cơm bình dân giá 100.000 đồng gồm cơm, dưa muối, 1 quả trứng ốp, su su xào, thịt nướng và thịt kho tàu. Chủ quán khẳng định, tại quán không có đồ rẻ.

Sáng ngày 10/10, mạng xã hội xôn xao với thông tin đĩa cơm giá 100.000 đồng tại một quán cơm bình dân ở Thái Nguyên.

Theo đó, người đăng thông tin là tài khoản Facebook N.K. Tài khoản này cho biết, suất cơm mình gọi có giá 100.000 đồng; kèm theo cảnh báo mọi người tránh xa quán cơm này.

Kèm theo bài viết là hình ảnh đĩa cơm và biển hiệu quán ăn Dũng Hồ.

Tác giả cũng chia sẻ, khi thắc mắc với quán thì nhận được câu trả lời ngồi phòng điều hòa.

Theo quan sát, đĩa cơm được chia sẻ gồm cơm, dưa muối, 1 quả trứng ốp, su su xào, thịt nướng và thịt kho tàu.

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Hình ảnh dĩa cơm 100.000 đồng được tài khoản T.K chia sẻ trên mạng xã hội

Trao đổi về nội dung này, ông Hoàng Dũng, chủ quán cơm Dũng Hồ (số 428 đường Quang Trung, phường Quyết Thắng) cho biết đã đọc được những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội về đĩa cơm giá 100.000 đồng xảy ra tại cơ sở ăn uống của mình.

Tuy nhiên, ông Dũng cho biết mình không bình luận, không tranh cãi về những nội dung được chia sẻ do chưa được kiểm chứng. Bên cạnh đó, thông tin chia sẻ chỉ có hình ảnh đĩa cơm nhưng không biết khách hàng đã ăn chưa, hay có gắp bớt đồ ăn ra rồi mới chụp ảnh không?.

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Quán cơm Dũng Hồ

Ông Dũng cho biết, đồ ăn tại quán là tự chọn. Sau khi khách gọi món, nhân viên sẽ tính tiền, nếu khách hàng đồng ý mới thanh toán. Trường hợp vượt tài chính của khách hàng, nhân viên sẽ giảm bớt đồ ăn. Bên cạnh đó, nước uống và canh tại quán là miễn phí.

"Nếu khách hàng kêu đắt, hay có ý kiến tại thời điểm thanh toán thì chúng tôi sẽ tiếp thu, giải thích để họ hiểu. Giờ chỉ có hình ảnh đĩa cơm rồi nói chúng tôi bán đắt thì sẽ không thuyết phục", ông Dũng chia sẻ

Cũng theo ông Dũng khẳng định, cơ sở kinh doanh có đầy đủ giấy phép, thực phẩm hàng ngày có hóa đơn, xuất xứ rõ ràng. Quán cũng không sử dụng nguyên liệu kém chất lượng nên đồ ăn tại quán không thể rẻ được.

Một cán bộ UBND phường Quyết Thắng cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc và sẽ báo cáo lãnh đạo phường để xác minh, làm rõ.

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#Cơm bình dân #Thái Nguyên #Quán ăn #Đồ ăn #Dũng Hồ #Phường Quyết Thắng

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