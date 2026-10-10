Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Sơ duyệt lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy ở công viên Lê Thị Riêng

Ngô Tùng

TPO - Sáng 10/10, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TPHCM tổ chức sơ duyệt Lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Tham gia chương trình sơ duyệt tại Công viên Lê Thị Riêng có lực lượng quân đội, công an cùng các bạn đoàn viên thanh niên.

Tại chương trình, các lực lượng thực hành các nghi lễ sẽ diễn ra trong buổi lễ chính thức.

Các lực lượng cũng nắm bắt, hiệp đồng cụ thể việc bố trí, đưa các hài cốt liệt sĩ lên xe để di chuyển từ nơi tổ chức Lễ truy điệu (Công viên Lê Thị Riêng) đến nơi an táng (Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM).

1791600639224-5829861237965569931-g3045990866159527721-7d2329661d079ad45e1b5b9c597f248b.jpg
Thiếu tướng Trần Chí Tâm - Phó Chính ủy Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM và các lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh thành phố kiểm tra tại buổi sơ duyệt sáng 10/10. Ảnh: Lê Giang
1791600640147-5829861237965569931-g3045990866159527721-cf8633c64b06405d9ee07657ec5b2862.jpg
Lực lượng quân đội, công an thực hành các nghi thức chuẩn bị cho buổi lễ chính thức sẽ diễn ra ngày 14/10 tới.
1791600639261-5829861237965569931-g3045990866159527721-79e21d01090d2aa8819370a3c33b12c2.jpg
1791600640590-5829861237965569931-g3045990866159527721-d032b589fc89ab4a1c63f3878261ddda.jpg
1791600640311-5829861237965569931-g3045990866159527721-b34cb45a35d1e3daefc32c271279082c.jpg
Buổi sơ duyệt nhằm kiểm tra, hoàn thiện công tác tổ chức và phối hợp giữa các lực lượng, chuẩn bị cho lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ.
1791600640705-5829861237965569931-g3045990866159527721-7e36674655e0d6aff2e9005bd3854cdb.jpg
Các lực lượng thực hành phương án di chuyển từ công viên Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Theo kế hoạch, Lễ viếng, Lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng sẽ diễn ra vào ngày 14/10 với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành Trung ương, TPHCM và các tỉnh, thành.

Theo Bộ Tư lệnh TPHCM, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được tiến hành từ ngày 23/6. Tính đến nay, các lực lượng đã phát hiện, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ.

Xem thêm

#Công viên Lê Thị Riêng #hiệp đồng #Lễ truy điệu #an táng #mộ liệt sĩ #Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM #sơ duyệt

Cùng chuyên mục

Xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô 'tinh, gọn, mạnh' đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Xây dựng Lực lượng vũ trang Thủ đô 'tinh, gọn, mạnh' đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống của Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) và đón Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường

TPO - Kiểm tra việc thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng hai bên tuyến đường, bảo đảm trật tự, an toàn, ưu tiên tối đa cho giao thông; sắp xếp phù hợp điểm đỗ xe, khu vực kinh doanh, phục vụ nhu cầu của nhân dân và giữ gìn môi trường, cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp.

Xôn xao đĩa cơm bình dân giá 100.000 đồng

Xôn xao đĩa cơm bình dân giá 100.000 đồng

TPO - Theo chia sẻ, đĩa cơm bình dân giá 100.000 đồng gồm cơm, dưa muối, 1 quả trứng ốp, su su xào, thịt nướng và thịt kho tàu. Chủ quán khẳng định, tại quán không có đồ rẻ.

Toạ độ ngắm pháo hoa cực nét dịp 10/10

Toạ độ ngắm pháo hoa cực nét dịp 10/10

TPO - Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật vào 21h ngày 10/10, nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Ba trận địa được bố trí tại Hồ Gươm, Hồ Tây và hồ Văn Quán.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe