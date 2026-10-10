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Xã hội

Triển khai quyết định về công tác cán bộ ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương

PV

TPO - Trong tuần (từ ngày 5 đến 9/10), Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức Hội nghị để triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

Ông Trần Văn Phúc làm Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Ngày 7/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị về công tác cán bộ, công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y ông Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh đã trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Phúc.

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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh trao quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng ông Trần Văn Phúc. Ảnh: PV.

Tân Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Văn Phúc sinh năm 1978, quê quán TP Hà Nội.

Ông Trần Văn Phúc có quá trình công tác trong ngành công an, từng trải qua các chức vụ: Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an); Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình (cũ); Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Tháng 7/2025, ông Trần Văn Phúc được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Ông Trần Văn Phúc là Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương từ tháng 10/2025, đến khi được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (ngày 7/10/2026).

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV họp từ ngày 5/10 đến ngày 8/10/2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Theo thông báo hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Trần Quang Bảo, sinh năm 1974, quê quán tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ Tiến sĩ Lâm nghiệp.

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Ông Trần Quang Bảo. Ảnh: PV.

Điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ ở Ban Nội chính Trung ương

Chiều 7/10, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo cấp vụ.

Hội nghị đã công bố các quyết định của Ban Nội chính Trung ương điều động, bổ nhiệm 3 cán bộ:

Ông Trịnh Thăng Quyết, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương III giữ chức Vụ trưởng Vụ Tham mưu xử lý vụ án, vụ việc.

Bà Phạm Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực giữ chức Vụ trưởng Vụ Địa phương I.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Chuyên viên chính Vụ Pháp luật được bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật.

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Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí trao quyết định cho bà Phạm Thị Thu Thủy và ông Trịnh Thăng Quyết. Ảnh: Ban Nội chính.

Ban Nội chính Trung ương cũng quyết định sắp xếp, điều động, bổ nhiệm 2 cán bộ: ông Phan Đức Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu xử lý vụ án, vụ việc giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp; ông Lê Văn Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu xử lý vụ án, vụ việc.

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#công tác cán bộ #nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương #nhân sự Ban Nội chính Trung ương

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