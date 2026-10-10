Hà Nội: Cha mẹ được nhận giấy khai sinh cho con ngay tại bệnh viện

TPO - Nhằm giảm tải thủ tục hành chính và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, Hà Nội vừa chính thức vận hành mô hình quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại cơ sở y tế. Mô hình điểm này hứa hẹn chấm dứt tình trạng quá tải tại bộ phận một cửa các cấp đối với nhóm thủ tục hộ tịch thiết yếu.

Sáng 10/10, Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tổ chức lễ ký kết hợp tác và ra mắt Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Mô hình giúp các gia đình được tư vấn, hỗ trợ thực hiện thủ tục trực tuyến ngay tại nơi trẻ chào đời, từng bước cụ thể hóa dịch vụ công chủ động, dịch vụ công theo vòng đời.

Mô hình Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội được triển khai theo chỉ đạo của UBND Thành phố về thí điểm hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong ba tháng cuối năm 2026. Đây là bước cụ thể hóa định hướng cung cấp dịch vụ công chủ động, dịch vụ công theo "vòng đời", gắn việc tổ chức phục vụ với những nhu cầu phát sinh từ các dấu mốc trong cuộc sống của người dân.

Cha mẹ nhận giấy khai sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Thông qua quá trình kiểm thử, các gia đình được hỗ trợ thực hiện những bước cần thiết để hoàn thiện, nộp hồ sơ đăng ký khai sinh trực tuyến. Sự tham gia của các gia đình cũng góp phần giúp Trung tâm và Bệnh viện rà soát cách thức hướng dẫn, phối hợp, chuẩn bị cho việc vận hành Quầy.

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch đầu tiên ghi nhận những thông tin cơ bản của mỗi người, tạo cơ sở thực hiện các quyền và lợi ích của trẻ. Với cha mẹ, nhận Giấy khai sinh cho con ngay tại nơi con chào đời là một dấu mốc đáng nhớ trong những ngày đầu đón thành viên mới. Sự hỗ trợ kịp thời giúp gia đình bớt công sức tìm hiểu, thực hiện thủ tục, dành thêm thời gian chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và lãnh đạo các sở ban ngành tham quan quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản

Ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội, nhấn mạnh, quầy dịch vụ công ở ngay nơi trẻ chào đời, giúp gia đình được hướng dẫn, hỗ trợ nộp hồ sơ đăng ký khai sinh trực tuyến ngay tại bệnh viện, giảm thời gian và công sức đi lại. Đây là bước cụ thể hóa dịch vụ công chủ động, dịch vụ công theo vòng đời, lấy nhu cầu của người dân làm trung tâm phục vụ.

Bên cạnh đó, kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân chưa đồng đều; việc kết nối dữ liệu cần tiếp tục hoàn thiện và có thể phát sinh thông tin chưa thống nhất. "Trung tâm sẽ tăng cường hỗ trợ trực tiếp, phối hợp kiểm tra, xử lý vướng mắc và điều chỉnh cách vận hành từ thực tế để phục vụ người dân tốt hơn", ông Phúc nói.

Phạm vi thí điểm áp dụng đối với trẻ em là công dân Việt Nam, sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, có cha hoặc mẹ đăng ký thường trú trên địa bàn Hà Nội, có Giấy chứng sinh và thông tin, dữ liệu liên quan đầy đủ, thống nhất; việc đăng ký khai sinh thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố. Các trường hợp mang thai hộ hoặc có yếu tố đặc thù cần xác minh được hướng dẫn thực hiện theo quy định riêng.

Việc thí điểm không làm thay đổi thẩm quyền, trình tự, thành phần hồ sơ, thời hạn giải quyết và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. Bệnh viện thực hiện cấp Giấy chứng sinh; Trung tâm hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ; UBND cấp xã có thẩm quyền thực hiện đăng ký và cấp Giấy khai sinh.

Trong thời gian thí điểm, Trung tâm phối hợp với Bệnh viện và các cơ quan liên quan theo dõi kết quả, tiếp nhận phản hồi của người dân, đánh giá chất lượng vận hành. Kết quả sẽ được tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố trước ngày 31/12/2026, làm cơ sở xem xét cải tiến, mở rộng mô hình và từng bước giảm việc khai báo thông tin nhiều lần.