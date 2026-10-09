Điều động, bổ nhiệm 24 Cục trưởng, Phó Cục trưởng của Bộ Văn hóa

TPO - Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều Cục trưởng, Phó Cục trưởng.

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm với 24 cán bộ.

Hội nghị do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì lễ công bố. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Theo các quyết định được công bố, Bộ trưởng Bộ VHTTDL điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí - giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch - giữ chức Cục trưởng Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (giữa) - giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Năm Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện được bổ nhiệm gồm các ông Nguyễn Ngọc Bảo, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Hải Long - nguyên Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, bà Đoàn Quỳnh Dung và bà Nguyễn Thị Thu Hiền - nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện.

Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí - giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Hai Phó Cục trưởng Cục Báo chí được bổ nhiệm gồm ông Nguyễn Hà Yên - nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và ông Nguyễn Văn Thuật - nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.