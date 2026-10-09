Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Văn hóa

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Điều động, bổ nhiệm 24 Cục trưởng, Phó Cục trưởng của Bộ Văn hóa

Ngọc Ánh

TPO - Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều Cục trưởng, Phó Cục trưởng.

Sáng 9/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm với 24 cán bộ.

Hội nghị do Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.

1791516008219-6920484618845417356-g3945561562927788615-e7118669242ca963c7d7f67d86733a34.jpg
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì lễ công bố. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Theo các quyết định được công bố, Bộ trưởng Bộ VHTTDL điều động, bổ nhiệm ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí - giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL điều động, bổ nhiệm ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Lan - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch - giữ chức Cục trưởng Thông tin điện tử và Chuyển đổi số.

1791515998683-6920484618845417356-g3945561562927788615-d2784cb6d1294df4adcc74fb211b4833.jpg
Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (giữa) - giữ chức Cục trưởng Cục Báo chí. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Ông Nguyễn Nguyên - Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế.

Năm Phó Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện được bổ nhiệm gồm các ông Nguyễn Ngọc Bảo, Đinh Tiến Dũng, Hoàng Hải Long - nguyên Phó Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, bà Đoàn Quỳnh Dung và bà Nguyễn Thị Thu Hiền - nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện.

1791515998783-6920484618845417356-g3945561562927788615-2aa0de2d34608d5eb5d267a59d6c84e8.jpg
Ông Lưu Đình Phúc - Cục trưởng Cục Báo chí - giữ chức Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện. Ảnh: Bộ VHTTDL.

Hai Phó Cục trưởng Cục Báo chí được bổ nhiệm gồm ông Nguyễn Hà Yên - nguyên Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử và ông Nguyễn Văn Thuật - nguyên Phó Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại.

Lãnh đạo Bộ VHTTDL quyết định bổ nhiệm bà Ninh Thị Thu Hương - Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện - giữ chức Cục trưởng Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở và Gia đình.

Xem thêm

#Bộ VHTTDL #bổ nhiệm cán bộ #Hà Nội #lãnh đạo #quyết định #Cục trưởng Cục Báo chí

Cùng chuyên mục

Sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026 quảng bá Hải Phòng

TPO - Đạo diễn Trần Tú cho biết sân khấu chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được dàn dựng với một số hình ảnh, chất liệu văn hóa và âm nhạc gắn với Hải Phòng, góp phần giới thiệu vẻ đẹp địa phương qua đêm diễn.

Nhà văn Canada thắng Nobel Văn học 2026

Nhà văn Canada thắng Nobel Văn học 2026

TPO - Từng được giới quan sát và các nhà cái xếp vào nhóm ứng viên sáng giá, nữ tác giả Trung Quốc Tàn Tuyết cuối cùng không chạm tay tới Nobel Văn học 2026. Giải thưởng năm nay thuộc về Anne Carson, nhà văn Canada nổi tiếng với cách làm mới những chất liệu từ thần thoại và văn học Hy Lạp cổ điển.

Dãy nhà chực chờ sập đổ bên Quốc Tử Giám

Dãy nhà chực chờ sập đổ bên Quốc Tử Giám

TPO - Trong khi di tích Quốc Tử Giám ở TP. Huế được đầu tư trùng tu, tôn tạo, nhằm đánh thức một không gian văn hóa từng một thời vang bóng, thì ngay sát bên vẫn tồn tại những dãy nhà tập thể xuống cấp nghiêm trọng, chực chờ sập đổ, tạo “góc tối” nằm cạnh điểm di sản đang được hồi sinh.

Trưởng Ban cố vấn: 'Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đối đáp thông minh'

Trưởng Ban cố vấn: 'Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đối đáp thông minh'

TPO - Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 - đánh giá thí sinh Hoa hậu Việt Nam có sự "lột xác" sau hai tháng ở nhà chung và trải nghiệm văn hóa nhiều vùng đất. "Những năm gần đây, chất lượng thí sinh về mặt tri thức, văn hóa tăng lên. Họ rất thông minh, linh hoạt khi trao đổi với ban tổ chức, giám khảo", nhà báo Lê Xuân Sơn nói.

Trưởng Ban tổ chức: '53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam thấm đẫm giá trị văn hóa'

Trưởng Ban tổ chức: '53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam thấm đẫm giá trị văn hóa'

TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết hành trình vừa qua tại cuộc thi là một khóa học để 53 thí sinh bồi đắp kiến thức, trải nghiệm và tinh thần cống hiến trước khi bước lên sân khấu đêm Chung khảo toàn quốc vào ngày 10/10 tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng.

Những bài thơ Tết của tôi

Những bài thơ Tết của tôi

Năm mươi năm qua, mỗi khi Tết đến xuân về, gia đình quây quần sum họp, lòng tôi lại rộn ràng niềm vui. Vui vì mong muốn đổi đời của mình đã mãn nguyện.

Mỗi ngày nấu 2 tấn gạo ở lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực

Mỗi ngày nấu 2 tấn gạo ở lễ giỗ Anh hùng Nguyễn Trung Trực

TPO - Những ngày diễn ra lễ giỗ Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, hàng chục gian bếp thiện nguyện tại phường Rạch Giá (tỉnh An Giang) đỏ lửa từ sáng sớm tới đêm muộn, mỗi ngày có hơn 2 tấn gạo được đưa vào nấu cơm chay để phát hàng nghìn suất ăn miễn phí cho người dân, du khách về dâng hương.

TS Ngôn ngữ Đỗ Anh Vũ: Từ trải nghiệm đến bài thi 'Check-in Hạnh phúc': Làm thế nào để giữ được 'cái tôi'?

Từ trải nghiệm đến bài thi 'Check-in Hạnh phúc': Làm thế nào để giữ được 'cái tôi'?

Một trải nghiệm chỉ thực sự trở thành câu chuyện có giá trị khi người viết tìm được điều đáng kể và biết cách truyền tải nó bằng tiếng nói của chính mình. Với góc nhìn của một nhà ngôn ngữ học, người viết và nhiều năm làm việc cùng văn chương, TS Ngôn ngữ, nhà văn, nhà thơ Đỗ Anh Vũ cho rằng một bài dự thi “Check-in Hạnh phúc” không cần chạy theo sự trau chuốt hay kỹ thuật cầu kỳ, mà trước hết phải giữ được sự chân thật, biết chắt lọc những chi tiết đắt giá và để cảm xúc dẫn lối cho câu chuyện.

Zun Bin: 'Hạnh phúc là được sống thật với chính mình'

Zun Bin: 'Hạnh phúc là được sống thật với chính mình'

Được biết đến qua những web drama triệu view như Trái Cấm, Yêu Trong Hận, Người thứ ba, Bí mật thần tượng…, Zun Bin là đạo diễn, biên kịch kiêm diễn viên có hành trình làm nghề đặc biệt. Từ một sinh viên ngành Tài chính - Marketing, anh tự học từng công đoạn làm phim và từng bước tạo dựng con đường riêng trong điện ảnh. Nhưng phía sau những dự án được khán giả đón nhận là một hành trình dài hơn: hành trình dám sống thật, dám lựa chọn và chịu trách nhiệm với cuộc đời mình!

53 thí sinh sẽ có góc quay đẹp nhất ở Chung khảo Hoa hậu Việt Nam

TPO - Tại họp báo công bố vòng Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026, ban tổ chức chia sẻ nhiều thông tin quan trọng về Chung khảo toàn quốc ngày 10/10. Bên cạnh những công việc liên quan sân khấu, công tác ghi hình phục vụ livestream cũng được ban tổ chức đầu tư kỹ lưỡng. 53 thí sinh trở thành trung tâm của sân khấu, sẽ có những góc quay, góc hình đẹp nhất.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe