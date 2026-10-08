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Văn hóa

HDBank cùng 'Trẩy hội trăng rằm 2026' – Gieo niềm vui, trao yêu thương đến trẻ nhỏ

P.V

Mỗi mùa trăng đi qua, những món quà rồi sẽ được mở, những sân khấu rồi sẽ khép lại. Nhưng điều còn ở lại có lẽ là những khoảnh khắc gia đình sum vầy, khi trẻ được vui chơi bên ông bà, cha mẹ, thưởng thức nghệ thuật và thêm vào hành trang tuổi thơ một ký ức đẹp về mùa Trung thu.

Từ những điều tưởng như giản dị ấy, câu chuyện đồng hành cùng cộng đồng của HDBank được nối dài qua những hoạt động gần gũi với đời sống, trong đó có việc cùng các đơn vị tổ chức mang đến cho trẻ nhỏ một mùa trăng đủ đầy hơn cả niềm vui.

Một mùa trăng không chỉ có quà

Trung thu vốn được nhớ bằng những hình ảnh rất đỗi thân thuộc: ánh trăng tháng Tám, tiếng trống múa lân, chiếc đèn ông sao, mâm cỗ và những hộp bánh được trao tận tay trẻ nhỏ. Nhưng với nhiều em, một mùa Trung thu đáng nhớ đôi khi lại bắt đầu từ những điều giản dị hơn: được đứng giữa sân khấu đông vui, cùng bạn bè hát một bài quen thuộc, gặp nghệ sĩ mình yêu thích hay đơn giản là có một buổi tối trọn vẹn bên gia đình.

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Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương; NSND Vương Duy Biên, Chủ tịch Hiệp hội phát triển công nghiệp văn hoá Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam; Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ Korhan Kemik; Đại sứ Azerbaijan Shovgi Mehdizade; Đại sứ Kazakhstan Kanat Tumysh; GS.TS Lê Thị

Bởi thế, mỗi hoạt động dành cho trẻ trong mùa Trung thu đều có thể để lại một dấu ấn riêng. Một sân khấu được mở ra, một tiết mục nghệ thuật được trình diễn, một món quà được trao đi… tất cả góp thêm những sắc màu để mùa trăng của các em trở nên trọn vẹn hơn.

Tại chuỗi sự kiện Trẩy hội trăng rằm 2026, HDBank đồng hành cùng chương trình trong một không gian nghệ thuật dành cho trẻ nhỏ, nơi những thanh âm quen thuộc của mùa trăng được nối dài bằng nhiều loại hình nghệ thuật. Chèo, xẩm, ca nhạc, xiếc, hài kịch cùng xuất hiện trên sân khấu, tạo nên một đêm hội vừa rộn ràng, vừa có những khoảng lắng của văn hóa và ký ức.

Và trong không gian ấy, những phần quà Trung thu được trao đến các em như một lời sẻ chia giản dị. Bởi đôi khi, điều một đứa trẻ nhớ lâu sau một đêm hội không chỉ là món quà được mang về, mà còn là ánh đèn sân khấu, tiếng cười, những bài hát đã cùng mình đi qua một mùa trăng.

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Đại diện của HD Bank tại chương trình nghệ thuật “Trẩy hội trăng rằm 2026”

Khi niềm vui được trao bằng sự quan tâm

Với HDBank, những mùa Trung thu dành cho trẻ nhỏ không chỉ được tạo nên bởi ánh đèn sân khấu, tiếng trống lân hay những món quà trao tay. Điều đáng nhớ hơn có lẽ là cách một đêm hội để những em nhỏ, dù hoàn cảnh khác nhau, đều có một khoảng thời gian được vui chơi, được quan tâm và được đón một mùa trăng trọn vẹn.

Gắn bó với Trẩy hội trăng rằm bốn mùa Trung thu trong vai chú Cuội, ca sĩ Hoài Nam cho rằng niềm vui của trẻ nhỏ đôi khi đến từ những điều rất giản dị. Anh nhớ những ánh mắt háo hức của các em mỗi khi nhân vật xuất hiện trên sân khấu.

“Trẻ con nhiều khi đơn giản lắm. Một chiếc đèn, món quà, một lời hỏi han hay được đứng trên sân khấu cùng những nhân vật mình yêu thích cũng đủ khiến các em vui. Có em lần đầu đến chương trình còn rụt rè, nhưng lúc ra về đã cười rất tươi”, Hoài Nam chia sẻ.

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Những phần quà được HD Bank trao đi và niềm vui tại “Trẩy hội trăng rằm”

Có lẽ vì thế, bên cạnh phần hội và những tiết mục nghệ thuật, Trẩy hội trăng rằm mùa trăng 2026 dành sự quan tâm đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. 40 phần quà Trung thu được trao tới các em đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Hà Nam và Hải Phòng, trong đó có con thương binh, con gia đình liệt sĩ.

“Những phần quà có thể không lớn, nhưng trong đêm rằm của trẻ nhỏ, điều quan trọng hơn cả là các em cảm nhận được sự quan tâm. Với những em là con thương binh, con gia đình liệt sĩ, món quà ấy còn mang theo một lời nhắc rằng những hy sinh của thế hệ đi trước vẫn được nhớ đến”, Tổng đạo diễn của chương trình Nguyễn Như Khôi nhận định.

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Hàng ngàn trẻ em đã cùng đến chung vui trong ngày “Trẩy hội trăng rằm”

“Truyền thống không tự nhiên mà còn mãi. Truyền thống sống được là nhờ có người nhớ, có người kể, có người trao truyền và có thế hệ tiếp nối”, Nguyễn Như Khôi nói tiếp.

Để một mùa trăng ở lại lâu hơn

Một mùa trăng rồi sẽ qua, sân khấu sẽ khép lại, những chiếc đèn lồng sẽ được cất đi. Nhưng niềm vui của một đêm hội có thể theo trẻ về nhà, trong câu chuyện kể với ông bà, bố mẹ hay một món quà được nâng niu trên đường về.

Và với những chương trình như Trẩy hội trăng rằm, sự đồng hành của HDBank có lẽ cũng bắt đầu từ những điều giản dị ấy: để thêm một mùa trăng, trẻ nhỏ có thêm một lý do để vui và một ký ức đẹp để mang theo.

#HDBank #Trẩy hội trăng rằm #Trung thu 2026 #quà tặng trẻ em #hoạt động nghệ thuật #mùa trung thu #đồng hành cộng đồng

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