Khách quốc tế xem ảnh Hà Nội sau thực hiện chính quyền địa phương hai cấp

TPO - Gần 80 bức ảnh tại triển lãm "Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 ghi lại những cột mốc, thành tựu của Hà Nội trong hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Triển lãm diễn ra từ 7-12/10 tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sau đó được trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội.

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 21 - năm 2026.

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, với chủ đề Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân.

Triển lãm được chia thành ba phần gồm Kiến tạo chính quyền gần dân, Chuyển động từ cơ sở và Hà Nội vươn tầm trong kỷ nguyên mới.

Đại biểu tham quan triển lãm sáng 7/10.

Những chuyển động từ cơ sở

Phát biểu tại lễ khai mạc, nhà báo Nguyễn Thành Lợi - Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức triển lãm - cho biết triển lãm giới thiệu tới công chúng gần 80 bức ảnh sinh động, tươi mới, nhiều màu sắc ghi lại những cột mốc đáng nhớ và thành tựu rực rỡ, toàn diện trên các lĩnh vực của Hà Nội trong hơn một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Qua đó thể hiện sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở để vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Nhà báo Nguyễn Thành Lợi - Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội - phát biểu khai mạc.

Phần Kiến tạo chính quyền gần dân giới thiệu các tác phẩm ghi lại hoạt động của lãnh đạo T.Ư và TP Hà Nội tại cơ sở.

Một số tác phẩm nổi bật là bức ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo T.Ư và thành phố Hà Nội kiểm tra Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội ngày 1/7/2025 của tác giả Viết Thành, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng và lãnh đạo thành phố kiểm tra các dự án trọng điểm của Hà Nội của tác giả Quang Thái.

Ngoài ra còn có hình ảnh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng tham quan sa bàn trưng bày Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội của tác giả Viết Thành.

Phần hai giới thiệu những mô hình, hoạt động phục vụ người dân. Một số tác phẩm tiêu biểu gồm hình ảnh hướng dẫn người cao tuổi sử dụng dịch vụ công trực tuyến của tác giả Nguyễn Bích Hường, hình ảnh đoàn thanh niên cùng cán bộ cơ sở thực hành ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của tác giả Duy Khánh, học sinh xã Hoài Đức khám sức khỏe trước thềm năm học mới 2026-2027 của tác giả Văn Tuyến.

Giá trị văn hóa truyền thống và những đổi thay mạnh mẽ của Thủ đô được ghi lại bằng góc nhìn chân thực và giàu cảm xúc.

Phần ba tập trung vào các công trình, dự án giao thông và hạ tầng của Thủ đô như Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, đường Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ, hồ điều hòa Phú Đô nhìn từ trên cao của tác giả Gia Hân.

Nghệ sĩ cao tuổi nhất đã ngoài 90

Tại triển lãm, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh người cao tuổi Nguyễn Văn Phúc cho biết bằng tình yêu sâu sắc dành cho Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, mảnh đất địa linh nhân kiệt - những năm qua, các nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi đã góp phần khắc họa sinh động vẻ đẹp của đất và người Hà Nội.

Qua mỗi tác phẩm, những giá trị văn hóa truyền thống và những đổi thay mạnh mẽ của Thủ đô được ghi lại bằng góc nhìn chân thực và giàu cảm xúc.

Tác phẩm của những tay máy lớn tuổi góp phần khắc họa sinh động vẻ đẹp của đất và người Hà Nội.

Người nhiều tuổi nhất của CLB hiện nay là nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Hải, 94 tuổi, từng công tác tại Báo Nhân Dân. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hữu Nền, 89 tuổi, từng công tác tại Nhà Xuất bản Mỹ thuật. Người trẻ tuổi nhất trong CLB cũng đã 60 tuổi.

Triển lãm Hà Nội trong tôi lần đầu được tổ chức năm 2000. Từ những cuộc trưng bày quy mô nhỏ ban đầu, sau 21 lần tổ chức, Hà Nội trong tôi trở thành điểm hẹn thường niên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám vào dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.