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Thủ tướng Lê Minh Hưng chào Quốc vương và Hoàng Thái hậu Campuchia

Bình Giang

TPO - Sáng 10/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng đến chào Quốc vương Norodom Sihamoni và Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Cung điện Hoàng gia.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng chào Quốc vương Campuchia. Ảnh: VGP

Thủ tướng Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm đất nước Campuchia trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam; bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước mà nhân dân Campuchia đã đạt được sau hơn 20 năm trị vì của Quốc vương, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, vai trò và vị thế quốc tế của Campuchia ngày càng được nâng cao ở khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng nhấn mạnh Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng sự giúp đỡ, ủng hộ của cố Quốc vương Norodom Sihanouk, Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk, Quốc vương Norodom Sihamoni, cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Campuchia dành cho Việt Nam trước đây và hiện nay.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng với Quốc vương Campuchia. Ảnh: VGP

Thủ tướng chia sẻ, nhân dịp Năm Hữu nghị Việt Nam – Campuchia 2027, kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, các cơ quan chức năng hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị và tổ chức các hoạt động kỷ niệm quan trọng này, qua đó tôn vinh những giá trị lịch sử to lớn của quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước.

Quốc vương Norodom Sihamoni nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia do Chủ tịch Hồ Chí Minh và cố Quốc vương Norodom Sihanouk đặt nền móng, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều thế hệ.

Quốc vương bày tỏ trân trọng những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo cấp cao Việt Nam dành cho cá nhân Quốc vương cũng như các lãnh đạo Campuchia; cảm ơn sâu sắc sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho Campuchia trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp giữa hai nước thời gian gần đây và nhất trí tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng thực chất và vững chắc.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng chào Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk. Ảnh: TTXVN

Cũng tại Hoàng cung, Thủ tướng Lê Minh Hưng tới chào Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Hoàng Thái hậu; bày tỏ mong muốn được đón Quốc vương và Hoàng Thái hậu thăm và nghỉ dưỡng tại Việt Nam vào thời gian tới.

Sáng 10/10, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia Hun Many; gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia; và đến thăm Công ty sữa Angkor Milk.

Theo Chinhphu.vn, TTXVN

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#Campuchia #Thủ tướng Lê Minh Hưng #Quốc vương Campuchia

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